Satelity wykorzystują teledetekcję do rejestrowania obrazów Ziemi. Na swoim pokładzie posiadają one urządzenie o nazwie Advanced Baseline Imager (ABI), który mierzy energię na różnych długościach fal w widmie elektromagnetycznym. Zamiast wykonywać pojedyncze zdjęcie, ABI skanuje obszar Ziemi za pomocą dwóch luster poruszających się w różnych kierunkach. Tak zeskanowane obrazy powierzchni Ziemi są łączone w celu uzyskania pełnego obrazu danego obszaru. Dane te są konwertowane na sygnały cyfrowe, przesyłane do anten naziemnych i przetwarzane na obrazy przez komputery. Powstałe obrazy składają się z pikseli, z których każdy reprezentuje wartość energii świetlnej. Tak przesłane informacje są następnie przetwarzane przez naukowców, dzięki czemu finalnie do nas trafiają zrozumiałe dla przeciętnego oka zdjęcia naszego globu.