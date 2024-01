Możesz przestać pisać. Wystarczy, że Gmail posłucha twoich poleceń

Gmail rozwija się do tego stopnia, że zaraz nie będziesz musiał się głowić nad ważną wiadomością do szefa czy znajomych. Wystarczy powiedzieć kilka poleceń i wskazówek, a całą robotę odwali sztuczna inteligencja. Brzmi jak przyszłość? Nie, to teraźniejszość i nadchodzące zmiany w aplikacji.