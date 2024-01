Ursula von der Leyen to najlepszy CEO Apple od czasów Jobsa. Nie zapraszam do dyskusji

Apple to korporacja, w której pierwsze skrzypce gra CEO, czyli prezes zarządu. To on nadaje kierunek rozwoju, to z nim utożsamiane są produkty i to on ostatecznie decyduje czy zobaczymy rewolucję czy tylko usprawnienia. Obserwując ostatnie miesiące, dochodzę do wniosku, że prawdziwym CEO Apple jest obecnie Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.