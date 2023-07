Apple wyjdzie z Europy, by chronić prywatność użytkowników? Już się zaczęło

Nietrudno zrozumieć postawę brytyjskich organów ścigania. Z ich punktu widzenia to bardzo korzystne prawo, pozwalające skuteczniej łapać przestępców. Policja i służby nie patrzą szerzej na to zagadnienie, bo nie jest to ich obowiązkiem. Zostały powołane do eliminowania przestępczości i słusznie się na tym skupiają, nie wnikając w socjologiczne aspekty czy te związane z praworządnością. Policja ma jednak nad sobą ustawodawcę. Brytyjska policja, po brexicie, tylko brytyjskiego. Polska jest jednak krajem podległym Unii Europejskiej, a ta prowadzi akurat bardzo nowoczesną politykę w kwestii usług cyfrowych, zdecydowanie nastawioną na ochronę obywateli. W konsekwencji również i taką politykę prowadzi Polska.