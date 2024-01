Gigantyczna zmiana w iOS. Zapłacisz już nie tylko Apple Pay

Teraz, mniej więcej półtora roku po tym wydarzeniu, sprawa wreszcie ruszyła z miejsca. Apple zaproponował kilka zobowiązań w odpowiedzi na zarzuty. Najważniejsze wydaje się umożliwienie zewnętrznym dostawcom portfeli mobilnych i usług płatniczych dostępu do funkcji NFC. Co prawda już teraz niektóre aplikacje firm trzecich mają dostęp do funkcji NFC, jednak moduł jest wykorzystywany do skanowania tagów NFC. Smartfony iPhone nie dają możliwości wykonywania płatności zbliżeniowych inną metodą niż Apple Pay.