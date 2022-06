Co przy tym ciekawe, nowe przepisy zakładają, że producenci odejdą od dorzucania do swoich sprzętów ładowarek - te docelowo powinny być sprzedawane oddzielnie. Akurat w tym aspekcie Apple już dawno wyszedł przed szereg, gdyż w pudełkach z iPhone'ami znajdziemy wyłącznie kable. Unia Europejska chce sprawić, by tropem firmy z Cupertino poszli również inni producenci i to świetny pomysł.