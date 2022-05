Chociaż autorskie złącze powstało z myślą o telefonach, to dziś w ofercie firmy z Cupertino można znaleźć całą masę sprzętów z Lightning. Wśród nich są chociażby takie akcesoria do komputerów jak myszki Magic Mouse, gładziki Magic Trackpad i klawiatury Magic Keyboard. Za pomocą kabla od iPhone'a można ładować też piloty od Apple TV i AirPodsy. Można do niego podpinać też stacje dokujące.