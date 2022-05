Mimo całej mojej sympatii do Lightning, powoli zaczynam się godzić z tym, że godziny tego złącza są już policzone. Wedle najnowszych plotek telefony z linii iPhone 14 będą jeszcze w nie wyposażone, ale prawdopodobnie ze względu na naciski ze strony Unii Europejskiej za rok czeka nas prawdziwa rewolucja w rezerwacie. Apple podobno przymierza się do zaadoptowania USB-C w swoich telefonach, tak jak wiele lat temu zrobił to w przypadku iPadów i Maków.