Tydzień ze Steam Deckiem. Już wiem, że to sprzęt tylko dla rasowych nerdów

Chociaż nowy produkt Valve wygląda jak konsola i ma interfejs jak konsola, to tak naprawdę jest typowym pecetem ze wszystkimi zaletami i wadami blaszaków - i to bez Windowsa. Steam Deck działa pod kontrolą systemu Arch Linux, a nowa wersja Steam OS-a to nakładka. Daje to jego posiadaczom ogromne możliwości, ale jednocześnie muszą mierzyć się z problemami, jakich nie znają użytkownicy innych platform. A do tego ten sprzęt trapią typowe choroby wieku dziecięcego.



