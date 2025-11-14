Tak śmiecimy, że stawiają bariery na rzekach. Przykro patrzeć

Ładowanie...

Jak poinformował Kraków na swojej stronie internetowej, łapacz śmieci rozpoczął działania na Białusze, które na celu ograniczenie ilości odpadów trafiających do Wisły. Wszystko "w trosce o czystość krakowskich rzek".

Urządzenia wyglądają jak wielki biały wąż. Specjalna bariera ma sprawić, że odpady zatrzymają się na powstałej zaporze i nie popłyną wraz z nurtem rzeki aż do morza. W Krakowie przekonują, że "łapacze stanowią prosty, a zarazem efektywny sposób walki z zanieczyszczeniem wód".

Łapacze stanowią prosty, a zarazem efektywny sposób walki z zanieczyszczeniem wód. Wody Polskie odpowiadają za ich montaż, Zarząd Zieleni Miejskiej zajmuje się ich opróżnianiem, natomiast MPO odbiera zebrane odpady. Projekt ma nie tylko wymiar praktyczny, lecz również edukacyjny – przypomina mieszkańcom, że każdy, nawet najmniejszy kawałek plastiku wyrzucony na ziemię, może ostatecznie trafić do rzeki.

Miasto zachęca mieszkańców do wspólnej troski o środowisko i rzeki, wszak "każdy z nas ma wpływ na to, co w nich płynie".

To prawda. Szkoda tylko, że rzeka nie może być rzeką i muszą unosić się na niej niemałe konstrukcje

Coś za coś – albo śmieci, albo sielski widok. Rozumiem, ale jednocześnie jest mi przykro. Załamałbym się, gdybym musiał patrzeć na barierę zamontowanej w moim ulubionym miejscu w lesie, z widokiem na płynącą rzekę.

Niby technologia pomaga. Swego czasu w Gdańsku korzystano z pływającego kosza na śmieci, który wyławiał odpady opuszczające ląd. Jak wyjaśniało wówczas miasto, innowacyjny kosz zasysał wodę z powierzchni i w ten sposób wciągał zanieczyszczenia. Następnie ją wypompowywał, zaś w pojemniku zostawały odpady, które należało już usunąć ręcznie. W ciągu dwóch pierwszych sezonów pracy – trwających od kwietnia do września – w samym Gdańsku urządzenie zebrało ok. dwóch ton śmieci. Możliwości imponują, ale jeszcze bardziej przeraża fakt, ile odpadów ląduje w wodach. Człowiek wie, że jest źle, jednak przytaczane liczby pokazywały skalę problemu.

W Gdańsku w sprzątaniu pomagał też robot, który latem wyjechał na plażę w Stogach.

Maszyna przesiewa piasek na głębokości do 10 centymetrów w poszukiwaniu drobnych śmieci - niedopałków, szkła, kapsli, plastiku - czyli wszystkiego, co trudno wyłapać tradycyjnymi metodami, a co może sprawić bolesną niespodziankę osobom korzystającym z plaży. Zasilany energią słoneczną, robot BeBot działa cicho i bezemisyjnie, nie zakłócając spokoju plażowiczów – opisywaliśmy.

Miasta szukają technologii pomagającej rozwiązać problem śmieci. Niby cieszy fakt, że takie narzędzia już są i w mniej (łapacz śmieci na rzece) czy bardziej (robot na plaży) efektowny sposób walczą z odpadami. Szkoda tylko, że musimy po nie sięgać, bo przecież poszanowanie środowiska to coś, co wielu przerasta.

Adam Bednarek 14.11.2025 21:01

