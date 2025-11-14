REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Tak śmiecimy, że stawiają bariery na rzekach. Przykro patrzeć

Rzeka przepłynie, śmieci nie – w Krakowie łapacz odpadów zadba o ochronę środowiska.

Adam Bednarek
zanieczyszczone rzeki
REKLAMA

Jak poinformował Kraków na swojej stronie internetowej, łapacz śmieci rozpoczął działania na Białusze, które na celu ograniczenie ilości odpadów trafiających do Wisły. Wszystko "w trosce o czystość krakowskich rzek".

Urządzenia wyglądają jak wielki biały wąż. Specjalna bariera ma sprawić, że odpady zatrzymają się na powstałej zaporze i nie popłyną wraz z nurtem rzeki aż do morza. W Krakowie przekonują, że "łapacze stanowią prosty, a zarazem efektywny sposób walki z zanieczyszczeniem wód".

REKLAMA

Łapacze stanowią prosty, a zarazem efektywny sposób walki z zanieczyszczeniem wód. Wody Polskie odpowiadają za ich montaż, Zarząd Zieleni Miejskiej zajmuje się ich opróżnianiem, natomiast MPO odbiera zebrane odpady. Projekt ma nie tylko wymiar praktyczny, lecz również edukacyjny – przypomina mieszkańcom, że każdy, nawet najmniejszy kawałek plastiku wyrzucony na ziemię, może ostatecznie trafić do rzeki.

Miasto zachęca mieszkańców do wspólnej troski o środowisko i rzeki, wszak "każdy z nas ma wpływ na to, co w nich płynie".

To prawda. Szkoda tylko, że rzeka nie może być rzeką i muszą unosić się na niej niemałe konstrukcje

Coś za coś – albo śmieci, albo sielski widok. Rozumiem, ale jednocześnie jest mi przykro. Załamałbym się, gdybym musiał patrzeć na barierę zamontowanej w moim ulubionym miejscu w lesie, z widokiem na płynącą rzekę.

Niby technologia pomaga. Swego czasu w Gdańsku korzystano z pływającego kosza na śmieci, który wyławiał odpady opuszczające ląd. Jak wyjaśniało wówczas miasto, innowacyjny kosz zasysał wodę z powierzchni i w ten sposób wciągał zanieczyszczenia. Następnie ją wypompowywał, zaś w pojemniku zostawały odpady, które należało już usunąć ręcznie. W ciągu dwóch pierwszych sezonów pracy – trwających od kwietnia do września – w samym Gdańsku urządzenie zebrało ok. dwóch ton śmieci. Możliwości imponują, ale jeszcze bardziej przeraża fakt, ile odpadów ląduje w wodach. Człowiek wie, że jest źle, jednak przytaczane liczby pokazywały skalę problemu.

W Gdańsku w sprzątaniu pomagał też robot, który latem wyjechał na plażę w Stogach.

Maszyna przesiewa piasek na głębokości do 10 centymetrów w poszukiwaniu drobnych śmieci - niedopałków, szkła, kapsli, plastiku - czyli wszystkiego, co trudno wyłapać tradycyjnymi metodami, a co może sprawić bolesną niespodziankę osobom korzystającym z plaży. Zasilany energią słoneczną, robot BeBot działa cicho i bezemisyjnie, nie zakłócając spokoju plażowiczów – opisywaliśmy.

REKLAMA

Miasta szukają technologii pomagającej rozwiązać problem śmieci. Niby cieszy fakt, że takie narzędzia już są i w mniej (łapacz śmieci na rzece) czy bardziej (robot na plaży) efektowny sposób walczą z odpadami. Szkoda tylko, że musimy po nie sięgać, bo przecież poszanowanie środowiska to coś, co wielu przerasta.

REKLAMA
Adam Bednarek
14.11.2025 21:01
Tagi: Ochrona środowiskaRecyklingrzekiśmieci
Najnowsze
20:34
Play miażdży rynek nową ofertą. Sprawdziliśmy, czy ktoś go przebija
Aktualizacja: 2025-11-14T20:34:54+01:00
20:06
Nasza zbrojeniówka idzie po zagraniczne fabryki. "To ustawi nas na lata"
Aktualizacja: 2025-11-14T20:06:15+01:00
19:30
Deweloperzy ratują miasta. A ja pytam: po co nam politycy?
Aktualizacja: 2025-11-14T19:30:45+01:00
18:53
Nikt nie chce iPhone'a 16e. I szczerze, trudno się dziwić
Aktualizacja: 2025-11-14T18:53:20+01:00
18:38
Były dobre, teraz są dobre i tanie. Dreame odpaliło wyprzedaż na roboty sprzątające
Aktualizacja: 2025-11-14T18:38:24+01:00
17:42
Największy bank w Polsce zapowiada kłopoty z apką. Wyjmuj gotówkę
Aktualizacja: 2025-11-14T17:42:38+01:00
16:44
mObywatel z kluczową usługą dla kierowców. Ale to będzie dobre
Aktualizacja: 2025-11-14T16:44:06+01:00
16:13
Satelity szpiegowskie dla Polski na stole. I tak, to światowa czołówka
Aktualizacja: 2025-11-14T16:13:26+01:00
15:42
Dostaliśmy niezwykle ważną dostawę czołgów. A to dopiero rozgrzewka
Aktualizacja: 2025-11-14T15:42:27+01:00
13:48
PKP Intercity ma problem z butelkami. System kaucyjny daje się we znaki
Aktualizacja: 2025-11-14T13:48:14+01:00
13:37
Amerykanie będą pilnować Księżyca. Nowa zimna wojna w kosmosie
Aktualizacja: 2025-11-14T13:37:11+01:00
12:55
Komputer sam ci się zaktualizuje do Windowsa 11. Nie masz wyboru
Aktualizacja: 2025-11-14T12:55:29+01:00
12:29
Starlink ulepszony w Polsce. Nigdy wcześniej nie był tak opłacalny
Aktualizacja: 2025-11-14T12:29:47+01:00
12:06
Metro w 10 polskich miastach. Minister odleciał, ale pomysł jest piękny
Aktualizacja: 2025-11-14T12:06:28+01:00
11:33
Ceny RAM-u oszalały, a będzie gorzej. Reakcja producentów to żart
Aktualizacja: 2025-11-14T11:33:14+01:00
11:01
Zapnijcie pasy. Układ Słoneczny porusza się szybciej, niż myśleliśmy
Aktualizacja: 2025-11-14T11:01:12+01:00
9:57
Zabawki z AI to hit, ale nie dawaj ich dziecku. "Uczą zabaw z nożem"
Aktualizacja: 2025-11-14T09:57:16+01:00
9:45
Walczą o drugą elektrownię jądrową w Polsce. "Wybór między mamą a tatą"
Aktualizacja: 2025-11-14T09:45:09+01:00
7:59
ChatGPT jak Messenger. Od teraz bzdur nie będziesz generować samotnie
Aktualizacja: 2025-11-14T07:59:21+01:00
7:42
Tesla idzie w Apple’a. Pikująca sprzedaż złamała Elona Muska
Aktualizacja: 2025-11-14T07:42:15+01:00
7:29
Red Dead Redemption na telefony. Netflix tym rozbił bank
Aktualizacja: 2025-11-14T07:29:35+01:00
6:31
Odkryto największy współczesny krater na Ziemi. Rozmiar powala
Aktualizacja: 2025-11-14T06:31:33+01:00
6:30
Stworzyli silnik, który działa bez paliwa. "Wystarczy zimno kosmosu"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:45+01:00
6:30
Na Marsie odkryto jaskinie, które stworzyła woda. To przełom
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:06+01:00
6:21
Będziemy pić nie z plastiku, a z grzyba. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-14T06:21:00+01:00
6:11
Odkryli robaki z dwoma głowami. "Przyroda właśnie złamała własne zasady"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:11:00+01:00
21:53
Czarna dziura, której nie powinno być. Odkryto, jak to możliwe
Aktualizacja: 2025-11-13T21:53:24+01:00
21:29
Google odpala potężną nowość. Zakupy już nie będą takie same
Aktualizacja: 2025-11-13T21:29:22+01:00
21:01
Asus ostrzega: laptopy mocno podrożeją. Winny jest jeden
Aktualizacja: 2025-11-13T21:01:36+01:00
20:36
Ksiądz publikuje zdjęcia śmiecących. "Cyfrowe piętnowanie"
Aktualizacja: 2025-11-13T20:36:58+01:00
20:16
Samsung tnie milimetry w nowym składaku. Liczę na ideał
Aktualizacja: 2025-11-13T20:16:31+01:00
19:44
Stawiają bloki jak klocki. Rach, ciach i mieszkania gotowe
Aktualizacja: 2025-11-13T19:44:52+01:00
19:15
Metro w centrum Warszawy wyłączone. Ogromne utrudnienie, ale konieczne
Aktualizacja: 2025-11-13T19:15:40+01:00
18:40
Amerykanie podarują nam legendarny sprzęt wojskowy. Jest jedno "ale"
Aktualizacja: 2025-11-13T18:40:54+01:00
18:05
LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem
Aktualizacja: 2025-11-13T18:05:20+01:00
17:27
WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?
Aktualizacja: 2025-11-13T17:27:10+01:00
16:20
Windows 11 wariuje po aktualizacji. Uważaj, potrafi zepsuć system
Aktualizacja: 2025-11-13T16:20:22+01:00
15:44
Ten robot sam muruje ściany. Oto jak działa
Aktualizacja: 2025-11-13T15:44:17+01:00
15:33
OnePlus 15 to powrót do formy, na który czekałem. Jest moc
Aktualizacja: 2025-11-13T15:33:44+01:00
13:54
iPhone jak cegła. Weźmiesz do ręki i się zdziwisz
Aktualizacja: 2025-11-13T13:54:46+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA