Były dobre, teraz są dobre i tanie. Dreame odpaliło wyprzedaż na roboty sprzątające

Black Friday kojarzy się z polowaniem na przeceny, ale coraz częściej staje się momentem mądrych decyzji zakupowych, które naprawdę zmieniają naszą codzienność. Marka Dreame przygotowała dla nas kilka ciekawych promocji.

Marcin Kusz
Promki Dreame to naprawdę duże okazje. Sprawdź sam
Okazje Black Friday nie muszą oznaczać pojedynczego urządzenia kupionego po prostu dlatego, bo jest taniej. To szansa, by jednym ruchem wyposażyć dom w inteligentne sprzęty, które przejmą sporą część powtarzalnych zadań. Dreame w swojej ofercie ma rozwiązania dla całej rodziny – od rodziców marzących o lśniącej podłodze i zadbanym trawniku, po opiekunów czworonogów zmęczonych wszechobecną sierścią. Inwestując w ekosystem Dreame, zamieniasz obowiązki w proces, który w dużej mierze dzieje się bez Twojego udziału.

Nowy poziom czystości. Poznaj inteligentne trio do podłóg

W domu, w którym mieszkają dzieci lub zwierzęta, podłoga brudzi się w tempie wręcz ekspresowym. Dreame proponuje 3 urządzenia, które mogą przejąć kontrolę nad bałaganem – każde na innym etapie i w innym scenariuszu.

Dreame Z20 AquaCycle: szybka odpowiedź na codzienny chaos

Z20 AquaCycle świetnie sprawdzi się jako narzędzie do walki z codziennymi zabrudzeniami. To bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który jednocześnie odkurza i myje podłogi. Siła ssania 250 AW i silnik osiągający 140 000 obr./min naprawdę robią wrażenie, a system AquaCycle™ z rolką mopującą obracającą się z prędkością 580 obr./min jest stale przepłukiwany czystą wodą, co minimalizuje ryzyko smug i rozmazywania brudu. To idealne rozwiązanie na szybkie posprzątanie bałaganu.

Dreame z okazji Black Friday przeceniło ten model o równe 400 zł. Zamiast 1499 zł zapłacimy teraz 1099 zł.

Dreame X40 Ultra: sprzątanie premium, które robi się samo

Dreame X40 Ultra to flagowy robot sprzątający stworzony dla tych, którzy chcą po prostu przestać myśleć o odkurzaniu i myciu podłóg. X40 Ultra Complete oferuje siłę ssania na poziomie 12 000 Pa, a system Vormax pozwala mu skutecznie usuwać kurz, okruszki i inne zabrudzenia z różnych powierzchni. Po zakończeniu pracy robot wraca do stacji dokującej, która nie tylko opróżnia pojemnik na kurz, ale również myje mopy w wodzie podgrzanej do 70°C i suszy je gorącym powietrzem. To rozwiązanie dla rodzin, które cenią porządek, ale jeszcze bardziej cenią własny czas.

Obecnie kupimy go za 2599 zł, a jego standardowa cena wynosi 3399 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dreame
Dreame X40 Ultra
Dreame
Media Expert
Dreame X40 Ultra
Media Expert
Media Markt
Dreame X40 Ultra
Media Markt

Dreame G10 Pro: mistrz od mokrych i brudnych spraw

Kiedy na podłodze ląduje rozlane mleko, błoto z butów czy lepkie sosy z kuchni, do akcji wkracza G10 Pro – odkurzacz Wet&Dry stworzony do sytuacji „awaryjnych”, które w praktyce zdarzają się niemal codziennie. G10 Pro jednocześnie odkurza i mopuje, zbierając zarówno suche okruchy, jak i płyny. Co ważne, podłoga jest myta zawsze czystą wodą, a brud trafia do oddzielnego zbiornika. Po skończonej pracy wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby urządzenie samo oczyściło szczotkę.

Cena detaliczna modelu G10 Pro to 899 zł, a teraz kupimy go za 849 zł. Zawsze warto mieć 5 dyszek w kieszeni, które możesz wydać np. na czekoladę dla dziecka, prawda?

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dreame
Dreame G10 Pro
Dreame
Media Expert
Dreame G10 Pro
Media Expert
Media Markt
Dreame G10 Pro
Media Markt

Pielęgnacja ogrodu w wersji smart

Marka Dreame w swojej ofercie ma oczywiście nie tylko odkurzacze i mopy. Firma proponuje również ciekawe rozwiązania, które zadbają o przestrzeń wokół twojego domu. A po skończonej pracy zadbasz o  Co przygotowano z okazji Black Week? Sprawdźmy!

Dreame A1 Pro: idealny trawnik bez większego wysiłku

Robot koszący Dreame A1 Pro przenosi pielęgnację ogrodu na nowy poziom, wykorzystując technologię OmniSense™ oraz nawigację LiDAR. Największym atutem A1 Pro jest brak konieczności układania przewodów granicznych w ziemi. Zasięg pracy i strefy wykluczone wyznaczasz wygodnie w aplikacji Dreamehome. Robot tworzy trójwymiarową mapę ogrodu, omija przeszkody (np. dziecięce zabawki) i radzi sobie ze wzniesieniami o nachyleniu do 45 proc. Gdy bateria jest bliska rozładowania, sam wraca do stacji, ładuje się i dokańcza koszenie tam, gdzie przerwał. Wysoka klasa odporności na wodę (IPX6) i alarm antykradzieżowy dopełniają całości. Black Friday to idealny moment, by zapewnić sobie bezobsługowy trawnik na przyszły sezon.

Cena detaliczna tego robota koszącego to 6799 zł. Obecnie możesz go kupić za 5199 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dreame
Dreame A1 Pro
Dreame
Media Expert
Dreame A1 Pro
Media Expert
Media Markt
Dreame A1 Pro
Media Markt

Dreame Glory Mix i Dreame Gusto: domowe studio fryzjerskie

Dreame Glory Mix to lekka, wyjątkowo szybka suszarka, która przy masie zaledwie 336 gramów i silniku 110 000 obr./min generuje przepływ powietrza 65 m/s. W praktyce oznacza to wysuszenie włosów do ramion w ok. 2 min. Zaawansowany system jonizacji (300 mln jonów/cm³) pomaga wygładzić włosy i ogranicza ich puszenie, a czujnik NTC utrzymuje temperaturę na bezpiecznym poziomie 55°C. Ciekawym dodatkiem jest nasadka zapachowa, dzięki której włosy po suszeniu zyskują subtelny, przyjemny aromat. Cena detaliczna tej suszarki wynosi 399 zł. Teraz kupisz ją za 379 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dreame
Dreame Glory Mix
Dreame
Media Expert
Dreame Glory Mix
Media Expert
Media Markt
Dreame Glory Mix
Media Markt

Z kolei Dreame Gusto to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników. To suszarka, która łączy moc 2000 W z inteligentnym sterowaniem. Wbudowany czujnik Hall rozpoznaje, jaką końcówkę podłączono (dyfuzor, koncentrator, grzebień) i automatycznie dobiera optymalne ustawienia.

Cena detaliczna modelu Dreame Gusto wynosi 1049 zł. Obecnie kupisz tę suszarkę za 899 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dreame
Dreame Gusto
Dreame
Media Expert
Dreame Gusto
Media Expert
Media Markt
Dreame Gusto
Media Markt
Marcin Kusz
14.11.2025 18:38
Tagi: DreameOdkurzaczepromocjerobot odkurzającyRobot sprzątajacy
