Dziękuję za możliwość testów. Wyrzuciłbym w błoto 2500 zł na Steam Decka

Chodzi mi głównie o kamerę, która na konsolach w pewnym stopniu dostosowuje się sama do zachowań gracza, czyli np. podąża za ruchem albo wraca do centralnego punktu. Na pececie kamera ma przełożenie w stosunku 1:1 na ruch analoga, a to sprawia, że dużo częściej musimy manewrować prawą gałką. Bywa to niewygodne, bo kiedy w ferworze walki musimy obsługiwać kciukiem kilka przycisków, czasami nie ma czasu na to, by odpowiednio ustawić kamerę. Te problemy nie istnieją na konsolach.