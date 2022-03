Jakie to wielkie! Steam Deck - pierwsze wrażenia

Przejdźmy jednak do samego Steam Decka i pierwsze, co wyrywa się z gardła, to olaboga, jakie to wielkie ( that’s what she said ). Nim przyjechał do mnie egzemplarz obejrzałem wszystkie recenzje na YouTubie i zaprawdę powiadam wam – żadna nie oddaje tego, jak wielki jest Steam Deck. 298 x 117 x 49 mm i 669 gram na papierze nie wydają się jakieś przesadnie wyjątkowe, do momentu, w którym położymy przy Steam Decku dowolny smartfon lub np. PS Vitę Slim, która ma rozmiar zbliżony do Nintendo Switcha Lite. Steam Deck to Behemot, który z ledwością zmieścił mi się do torby-listonoszki, do której bez trudu wciskam 13-calowy laptop.