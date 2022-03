Znów można zamawiać Steam Decka. Ale nie licz, że dostaniesz go w tym roku

Dziś dowiedzieliśmy się też, kiedy orientacyjnie będzie można spodziewać się realizacji nowych zamówień na Steam Decka. Na stronie produktu pojawiła się informacja, iż oczekiwana data możliwości złożenia zamówienia to „po 3. kwartale 2022 roku”. Patrząc jednak na to, jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się recenzje Steam Decka i jak wielu ludzi kupiło to urządzenie w ciemno, w pierwszym rzucie, nie liczyłbym na to, że uda się kupić sprzęt Valve pod choinkę. Kto jednak wie – być może Valve pokona problemy produkcyjno-logistyczne i zdoła zwiększyć produkcję na tyle, by sprostać popytowi. Z drugiej jednak strony, sytuacja na świecie jest na tyle niestabilna, iż trudno w tej chwili cokolwiek przewidzieć.