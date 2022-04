Gra czy rzeczywistość? Porównano wirtualne miasto z Ghostwire: Tokyo i prawdziwą stolicę Japonii

Odwzorowanie japońskiej aglomeracji to jedna z największych zalet Ghostwire: Tokyo. W naszej recenzji chwaliliśmy twórców za gigantyczny pietyzm oraz przywiązanie do detali, gdy chodzi o przeniesienie azjatyckiej stolicy do wirtualnego świata. Tokio w Ghostwire jest tak duże, rozbudowane i pełne obiektów, że zmusiło moje PlayStation 5 do pracy na wysokich obrotach wentylatora. To sztuka, która zdarza się mało której produkcji z 2021 i 2022 roku.