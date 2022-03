Ghostwire: Tokyo wzięło moje sumienie na zakładnika, twórcy grają nieczysto - recenzja

Dopiero z czasem zacząłem doceniać, jak poszczególne żywioły oraz style łączą się ze sobą. Walka znacznie zyskuje po odblokowaniu talizmanów oraz opanowaniu perfekcyjnego bloku. Równie istotne jest ulepszanie umiejętności. Dopiero po 10 - 15 godzinach mój główny bohater posiadał na tyle ciekawą paletę magicznych ataków, że do kolejnych konfrontacji przystępowałem bez zniechęcenia. Niestety, do pojedynków bardzo szybko wkrada się monotonia. To skutek podobnych do siebie typów przeciwników, których cechuje takie same zachowanie. Wrogowie są głupi jak but i bardzo, ale to bardzo przewidywalni.