Największy bank w Polsce zapowiada kłopoty z apką. Wyjmuj gotówkę
Największy bank w Polsce zapowiedział niedostępność aplikacji i usług w najbliższy weekend. Lepiej przygotować gotówkę, żeby nie zaskoczyły was niedziałające płatności zbliżeniowe i BLIK.
Sprawa dotyczy PKO BP, który planuje przerwę ze względu na prace techniczne. Odbędą się w nocy z sobotę na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek. Jeśli macie w planach wieczorne wyjścia, warto to uwzględnić.
Co nie będzie działać?
Prace techniczne zostaną przeprowadzone w dwóch fazach. Pierwsza z nich będzie najbardziej dotkliwa dla klientów, ponieważ realnie wpłynie na korzystanie z usług bankowych. W niedzielę 16 listopada 2025 r. w godz. 00:00 - 6:00 nie będzie można skorzystać z kluczowych usług:
- aplikacji mobilnych IKO,
- płatności z kodem BLIK;
- płatności zbliżeniowych telefonem lub zegarkiem;
- autoryzowania płatności przez aplikację.
Mobilna autoryzacja zostanie zastąpiona kodami SMS. To jednak nie tak, że nic nie będzie działać. W dalszym ciągu skorzystamy z płatności kartą w internecie. W ramach ochrony będzie dostępna autoryzacja kodem SMS lub PIN-em. Bank nie zaznacza braku możliwości skorzystania z kart na miejscu i w bankomatach, ale i tak lepiej wziąć ze sobą gotówkę. W innym przypadku przez 6 godz. trudno będzie za cokolwiek zapłacić.
Druga faza prac technicznych zostanie przeprowadzona w nocy z niedzieli na poniedziałek - 17 listopada w godz. 0:30 - 4:00. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienie związane z kartami. Co może (ale wcale nie musi) nie działać? Lista możliwych problemów obejmuje:
- płatności kartami;
- wypłaty gotówki z bankomatów innych niż PKO;
- wpłaty i wypłaty kartą oraz BLIK w bankomatach PKO;
- nadawanie PIN oraz aktywacji karty w iPKO oraz IKO;
- dodawanie kart w portfelach mobilnych;
- weryfikację PIN podczas płatności kartą w sieci.
Na szczęście reszta serwisu iPKO oraz aplikacji IKO powinna działać normalnie. Mimo to warto wykonać ważne operacje wcześniej.
