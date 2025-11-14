Największy bank w Polsce zapowiada kłopoty z apką. Wyjmuj gotówkę

Ładowanie...

Sprawa dotyczy PKO BP, który planuje przerwę ze względu na prace techniczne. Odbędą się w nocy z sobotę na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek. Jeśli macie w planach wieczorne wyjścia, warto to uwzględnić.

REKLAMA

Co nie będzie działać?

Prace techniczne zostaną przeprowadzone w dwóch fazach. Pierwsza z nich będzie najbardziej dotkliwa dla klientów, ponieważ realnie wpłynie na korzystanie z usług bankowych. W niedzielę 16 listopada 2025 r. w godz. 00:00 - 6:00 nie będzie można skorzystać z kluczowych usług:

aplikacji mobilnych IKO,

płatności z kodem BLIK;

płatności zbliżeniowych telefonem lub zegarkiem;

autoryzowania płatności przez aplikację.

Mobilna autoryzacja zostanie zastąpiona kodami SMS. To jednak nie tak, że nic nie będzie działać. W dalszym ciągu skorzystamy z płatności kartą w internecie. W ramach ochrony będzie dostępna autoryzacja kodem SMS lub PIN-em. Bank nie zaznacza braku możliwości skorzystania z kart na miejscu i w bankomatach, ale i tak lepiej wziąć ze sobą gotówkę. W innym przypadku przez 6 godz. trudno będzie za cokolwiek zapłacić.

Druga faza prac technicznych zostanie przeprowadzona w nocy z niedzieli na poniedziałek - 17 listopada w godz. 0:30 - 4:00. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienie związane z kartami. Co może (ale wcale nie musi) nie działać? Lista możliwych problemów obejmuje:

płatności kartami;

wypłaty gotówki z bankomatów innych niż PKO;

wpłaty i wypłaty kartą oraz BLIK w bankomatach PKO;

nadawanie PIN oraz aktywacji karty w iPKO oraz IKO;

dodawanie kart w portfelach mobilnych;

weryfikację PIN podczas płatności kartą w sieci.

Na szczęście reszta serwisu iPKO oraz aplikacji IKO powinna działać normalnie. Mimo to warto wykonać ważne operacje wcześniej.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 14.11.2025 17:42

Ładowanie...