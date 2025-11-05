REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Polski bank z nowymi metodami płatności. Aż sześć nowości

Jeden z największych banków w Polsce uruchomił nowe metody płatności zbliżeniowych zegarkami. Aż sześć, z których skorzystają posiadacze zegarków różnych marek. Bez kombinowania - wystarczy przyłożyć sprzęt do terminala.

Albert Żurek
Millenium płatności nowe
Zdecydowanie najpopularniejszymi usługami do płatności zbliżeniowych są Google Pay dostępne na Androidzie (telefonach, zegarkach z WearOS) oraz Apple Pay na sprzętach Apple’a (iPhone’y, zegarki Apple Watch). Korzystając ze sprzętów innych marek też mamy do dyspozycji inne różne metody płatności. Bank Millenium właśnie rozszerzył wsparcie.

Bank Millenium z nowymi metodami płatności zbliżeniowych. Aż sześć nowych

Ostatnimi czasy Samsung wprowadził nową metodę płatności do Polski: Samsung Pay realizowaną przez Samsung Wallet. Do obsługi określonych technologii mobilnych portfeli potrzebne jest też wsparcie banku, który wydaje karty płatnicze Mastercard lub Visa. Opcja trafiła m.in. do klientów Banku Millenium. Teraz bank rozszerza wsparcie kolejnych usług:

  • Xiaomi Pay,
  • Zepp Pay (Amazfit),
  • Swatch Pay,
  • Fidesmo Pay,
  • Digiseq Pay, 
  • Tappy Pay.

Dzięki wsparciu nowych portfeli mobilnych klienci Banku Millenium będą mogli np. płacić pierścieniami marki Fidesmo. Co jednak ważniejsze skorzystają z płatności oferowanych przez zegarki trzech popularnych marek: Xiaomi, Amazfit oraz Swatch. 

Jak niektóre zegarki Xiaomi współpracują z systemem WearOS od Google i obsługują Google Pay (np. Xiaomi Watch 2), tak duża część sprzętów działa pod kontrolą własnego systemu operacyjnego HyperOS. Dobrym przykładem jest nowy Watch S4 - stosunkowo niedrogi sprzęt za ok. 500 zł, który wspiera Xiaomi Watch. Dzięki obsłudze usługi można też  skorzystać z płatności na opaskach Xiaomi Mi Band ze wsparciem łączności NFC - np. Band 7 NFC.

Poza tym zapłacicie także smartwatchami Amazfit, które wspierają NFC i Zepp Pay - np. modelu Active 2 NFC oraz zegarkami (które nie są typowymi inteligentnymi propozycjami) marki Swatch. Oczywiście dany model musi wspierać płatności zbliżeniowe. Do zapłacenia wystarczy przybliżyć urządzenie do terminala, a w przypadku droższych modeli: kod PIN. 

Naszym celem jest oferowanie klientom nowoczesnych rozwiązań płatniczych, które mogą być alternatywą dla tradycyjnej karty plastikowej, ale również dla telefonu. Wiemy, że liczy się prostota, dlatego umożliwiamy aktywację płatności w aplikacjach ulubionych urządzeń i szybkie, bezpieczne transakcje zbliżeniowe. To oszczędność czasu i pełna wygoda przy codziennych zakupach. — wyjaśnia Szymon Kuchciak, dyrektor Wydziału Kart Płatniczych w Banku Millennium.

W Banku Millenium można też skorzystać z innych wirtualnych portfeli: Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, czy Garmin Pay. Teraz lista zostaje znacząco wydłużona.

Albert Żurek
05.11.2025 14:59
Tagi: Bank Millennium
