REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności

Samsung wprowadził funkcję Samsung Pay do Polski. To metoda płatności przypominająca Google Pay, z której skorzystasz już dzisiaj. Możesz zapomnieć o noszeniu kart w portfelu.

Albert Żurek
Samsung Pay W Polsce
REKLAMA

Aplikacja Samsung Wallet nauczyła się nowej sztuczki - dodawnia kart płatniczych Visa i Mastercard umożliwiających realizowanie płatności zbliżeniowych telefonem Galaxy lub zegarkiem. Oprogramowanie, które wcześniej służyło do przechowywania kart lojalnościowych, biletów czy kluczy cyfrowych teraz obsługuje możliwości Google Pay oraz BLIKA zbliżeniowego.

REKLAMA

Zapłacisz smartfonem Samsunga w nowy sposób dzięki Samsung Pay 

Tak naprawdę posiadacze urządzeń Galaxy od wielu lat mogą płacić swoimi telefonami. Na początku potrzebna była do tego aplikacja bankowa z systemem płatności HCE, a potem w polskich bankach standardem stał się portfel Google Pay. To rozwiązanie dostępne dla wszystkich posiadaczy telefonów z Androidem obsługujących usługi Google.

Producent z Korei Południowej jednocześnie w wielu państwach wspierał własną metodę Samsung Pay, ale ta nie była dostępna w Polsce. Przez ten fakt posiadacze dawnych zegarków Galaxy Watch opartych na systemie Tizen (bez WearOS) nie mogli płacić zbliżeniowo z poziomu nadgarstka. Teraz rozwiązanie wreszcie trafia do Polski.

Opcja działa na podobnej zasadzie do Google Pay - pozwala przechowywać cyfrowe wersje fizycznych kart płatniczych bezpośrednio w telefonie. Klienci mogą dodać swoją kartę płatniczą Visa lub Mastercard wydane przez siedem banków działających w Polsce: Millenium, PKO, Pekao, mBank, Santander, Nest Bank i Credit Agricole.

Co natomiast z kompatybilnością? Z rozwiązania skorzystamy we wszystkich terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe NFC. Transakcje odbywają się tak samo, jak przy użyciu zwykłej karty.

Jak skorzystać z Samsung Pay? To proste

Na początku trzeba skonfigurować Samsung Pay. Proces jest prosty i szybki, natomiast należy upewnić się, czy ma się Androida 11 i najnowszą wersję aplikacji Samsung Wallet (aktualizację można wykonać w Google Play lub Galaxy Store). Konfiguracja wymaga:

  • uruchomienia Samsung Wallet;
  • zalogowania się do konta Samsung (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy);
  • dodania karty płatniczej tak jak np. karty pokładowej;
  • zeskanowania aparatem plastikowej wersji karty;
  • weryfikacji procesu - kodem SMS lub powiadomieniem push z banku.

Jeśli korzystaliście z innej metody płatności (np. Google Pay), będzie też trzeba zajrzeć do ustawień i wybrania Samsung Wallet i Samsung Pay jako domyślnej metody płatności. To właściwie wszystko - można zacząć płacić tak jak innymi, wcześniej dostępnymi rozwiązaniami.

Samsung Pay jest dostępny nie tylko na smartfonach Galaxy z modułem NFC (każdy nowoczesny telefon tego producenta wspiera tę funkcję), ale też na zegarkach Samsung Galaxy Watch. Nie ma potrzeby konfigurowania usługi na obu urządzeniach.

REKLAMA

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
28.10.2025 13:42
Tagi: Google PayPłatność telefonemPłatności bezgotówkowePłatności mobilneSamsungSmartfony
Najnowsze
13:42
Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności
Aktualizacja: 2025-10-28T13:42:58+01:00
13:13
Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło
Aktualizacja: 2025-10-28T13:13:25+01:00
12:54
Takiego Samsunga jeszcze nie widziałeś. Ale musisz wziąć kredyt
Aktualizacja: 2025-10-28T12:54:30+01:00
12:09
Spadła ci na dom rakieta wojskowa? 200 tys. zł się należy 
Aktualizacja: 2025-10-28T12:09:48+01:00
12:05
Jak zainstalować WhatsApp na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-10-28T12:05:03+01:00
11:57
Kasa samoobsługowa jak sąd. Już nie oszukasz, ale i unikniesz bycia oszukanym
Aktualizacja: 2025-10-28T11:57:21+01:00
10:35
Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-10-28T10:35:13+01:00
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
6:18
Apacze, F-35 i tarcza na drony. Holandia i Polska zacieśniają sojusz
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:51+01:00
6:18
Polski algorytm czyta chromosomy. To naukowy majstersztyk
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:02+01:00
6:17
Europa szykuje się na kosmiczny kataklizm. Zegar już tyka
Aktualizacja: 2025-10-28T06:17:22+01:00
6:16
Bateria, która zaskoczy kierowców. Skończy się hejt na elektryki
Aktualizacja: 2025-10-28T06:16:39+01:00
6:11
iPad Pro z M5 w praktyce. Jedno widać od razu: jest moc
Aktualizacja: 2025-10-28T06:11:00+01:00
21:55
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
Aktualizacja: 2025-10-27T21:55:57+01:00
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
18:50
Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną
Aktualizacja: 2025-10-27T18:50:30+01:00
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
12:22
Lotniska muszą być cichsze niż drogi. Mamy absurdalne przepisy
Aktualizacja: 2025-10-27T12:22:52+01:00
11:59
Polski najlepszym językiem dla botów. Kochają naszą gramatykę
Aktualizacja: 2025-10-27T11:59:02+01:00
11:12
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować
Aktualizacja: 2025-10-27T11:12:15+01:00
10:44
Obejrzałem El Clasico jak król. Hansi Flick mi zazdrościł
Aktualizacja: 2025-10-27T10:44:11+01:00
9:22
Bot jak myśliwi - pomylił broń z chipsami. Dzieciak w kajdankach
Aktualizacja: 2025-10-27T09:22:40+01:00
8:51
Pieniądze wyparowały ludziom z kont. Niepokojące sygnały z całej Polski
Aktualizacja: 2025-10-27T08:51:04+01:00
8:08
Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko
Aktualizacja: 2025-10-27T08:08:29+01:00
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA