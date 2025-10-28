Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności

Ładowanie...

Aplikacja Samsung Wallet nauczyła się nowej sztuczki - dodawnia kart płatniczych Visa i Mastercard umożliwiających realizowanie płatności zbliżeniowych telefonem Galaxy lub zegarkiem. Oprogramowanie, które wcześniej służyło do przechowywania kart lojalnościowych, biletów czy kluczy cyfrowych teraz obsługuje możliwości Google Pay oraz BLIKA zbliżeniowego.

Zapłacisz smartfonem Samsunga w nowy sposób dzięki Samsung Pay

Tak naprawdę posiadacze urządzeń Galaxy od wielu lat mogą płacić swoimi telefonami. Na początku potrzebna była do tego aplikacja bankowa z systemem płatności HCE, a potem w polskich bankach standardem stał się portfel Google Pay. To rozwiązanie dostępne dla wszystkich posiadaczy telefonów z Androidem obsługujących usługi Google.

Producent z Korei Południowej jednocześnie w wielu państwach wspierał własną metodę Samsung Pay, ale ta nie była dostępna w Polsce. Przez ten fakt posiadacze dawnych zegarków Galaxy Watch opartych na systemie Tizen (bez WearOS) nie mogli płacić zbliżeniowo z poziomu nadgarstka. Teraz rozwiązanie wreszcie trafia do Polski.

Opcja działa na podobnej zasadzie do Google Pay - pozwala przechowywać cyfrowe wersje fizycznych kart płatniczych bezpośrednio w telefonie. Klienci mogą dodać swoją kartę płatniczą Visa lub Mastercard wydane przez siedem banków działających w Polsce: Millenium, PKO, Pekao, mBank, Santander, Nest Bank i Credit Agricole.

Co natomiast z kompatybilnością? Z rozwiązania skorzystamy we wszystkich terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe NFC. Transakcje odbywają się tak samo, jak przy użyciu zwykłej karty.

Jak skorzystać z Samsung Pay? To proste

Na początku trzeba skonfigurować Samsung Pay. Proces jest prosty i szybki, natomiast należy upewnić się, czy ma się Androida 11 i najnowszą wersję aplikacji Samsung Wallet (aktualizację można wykonać w Google Play lub Galaxy Store). Konfiguracja wymaga:

uruchomienia Samsung Wallet;

zalogowania się do konta Samsung (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy);

dodania karty płatniczej tak jak np. karty pokładowej;

zeskanowania aparatem plastikowej wersji karty;

weryfikacji procesu - kodem SMS lub powiadomieniem push z banku.

Jeśli korzystaliście z innej metody płatności (np. Google Pay), będzie też trzeba zajrzeć do ustawień i wybrania Samsung Wallet i Samsung Pay jako domyślnej metody płatności. To właściwie wszystko - można zacząć płacić tak jak innymi, wcześniej dostępnymi rozwiązaniami.

Samsung Pay jest dostępny nie tylko na smartfonach Galaxy z modułem NFC (każdy nowoczesny telefon tego producenta wspiera tę funkcję), ale też na zegarkach Samsung Galaxy Watch. Nie ma potrzeby konfigurowania usługi na obu urządzeniach.

Albert Żurek 28.10.2025 13:42

