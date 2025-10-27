Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu

Ładowanie...

Wygląda na to, że Samsung rozpoczął właśnie wewnętrzne testy One UI 8.5. Zwykli użytkownicy na razie nie mają do niej dostępu, ale my już wiemy, jakie zmiany nadchodzą.

One UI 8.5 przyniesie nowe funkcje oraz wygląd. Gdzieś go już widziałem

Z doniesień zaufanego informatora z serwisu X Taruna Vatsa wynika, że Samsung przygotowuje kilka ulepszeń w systemie. Wiele z nich wyciągnięto z systemu iOS 26 oraz nowej stylistyki Liquid Glass. Wystarczy spojrzeć na odświeżoną aplikację Galeria z nowym dedykowanym menu - wygląda niemal jak na iPhonie.

Najnowszą opcją jest Create, czyli szybkie tworzenie nowych folderów w zdjęciach. Kolejne ulepszenie zyskała aplikacja Kontakty oraz funkcja ulubionych profili, które wyglądają teraz inaczej. Każdy kontakt to teraz karta z okrągłą ramką - nowa stylistka przypomina również system operacyjny iOS 26 i Liquid Glass.

Z innych zmian: nowa animacja wysuwania wyszukiwarki w miejscu, gdzie składujemy wszystkie aplikacje oraz ograniczenie efektu 3D w ikonach programów.

Ulepszono również ekran zarządzania baterią w ustawieniach, który ma być nieco bardziej przejrzysty, choć bez większych nawiązań do Apple’a i iOS’a 26.

Twój smartfon Samsunga pozwoli zdecydować, które powiadomienia są najważniejsze

Poza pomniejszymi ulepszeniami w zakresie stylistyki One UI 8.5 przyniesie także przydatną funkcję nakładania priorytetu na powiadomienia. Nowość ma bazować na sztucznej inteligencji (będzie zatem częścią Galaxy AI) i sprawi, że najważniejsze powiadomienia będą wyświetlane w możliwie najbardziej zauważalny dla użytkownika sposób - najwyżej, ponad wszystkimi komunikatami.

Korzystający będzie mógł wybrać, z których aplikacji powiadomienia mają być traktowane z najwyższą wagą - zrobi to w ustawieniach danego programu. Dzięki temu posiadacze Samsunga nie przegapią ważnych powiadomień np. z komunikatorów internetowych takich jak Messenger czy WhatsApp.

Poza tym, w One UI 8.5 ma mieć funkcję wyświetlania krótkich podsumowań powiadomień. Czyli jeśli np. dostaniemy kilkanaście (lub nawet kilkadziesiąt wiadomości), telefon będzie mógł skrócić kontekst i stworzyć treściwą informację. Oczywiście opcja będzie przetwarzana bezpośrednio na urządzeniu, a więc ma być maksymalnie bezpieczna.

Kiedy pojawi się One UI 8.5? Na aktualizację jeszcze poczekacie

To oczywiście tylko kilka nowości w One UI 8.5 - o pozostałych zmianach w oprogramowaniu możecie przeczytać w tym artykule. A kiedy powinniśmy oczekiwać aktualizacji smartfonów Samsunga? W pierwszej kolejności ulepszoną wersję systemu otrzymają przyszłoroczne Galaxy S26, a dla serii S25 przyjdzie poczekać jeszcze dłużej. Nawet testowa wersja beta ma zaliczyć lekki poślizg - z listopada na grudzień.

Albert Żurek 27.10.2025 19:19

