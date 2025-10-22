Okulary Samsunga nadchodzą. Czuję, że będzie o nich głośno

Ładowanie...

Galaxy XR to w gruncie rzeczy bardziej komputer zakładany na głowę niż klasyczne okulary, i trudno nie zauważyć, że wyglądem mocno odbiega od zwykłych szkieł. Dla tych, którzy niekoniecznie chcą nosić tak rozbudowany sprzęt, Samsung przygotowuje lżejszą alternatywę - okulary podobne do Ray-Ban Meta lub Ray-Ban Meta Display, wyposażone w wyświetlacz. To może być coś naprawdę dużego.

Samsung będzie miał też okulary. Ze sztuczną inteligencją

Gogle Galaxy XR działają na podobnej zasadzie co inne znane zestawy na rynku, takie jak Apple Vision Pro czy Meta Quest 3(s), choć różnią się jednym kluczowym elementem - systemem. W Galaxy XR Samsung po raz pierwszy zastosował platformę Android XR, dzięki której urządzenie może obsługiwać wszystkie aplikacje dostępne na smartfonach i tabletach.Co istotne, Android XR nie będzie ograniczony wyłącznie do gogli Galaxy - w przyszłości ma napędzać także inteligentne okulary.

Podczas premiery Galaxy XR Samsung po raz pierwszy oficjalnie wspomniał o projekcie inteligentnych okularów. W tym celu koreański gigant nawiązał współpracę z firmami Gentle Monster oraz Warby Parker, specjalizującymi się w projektowaniu okularów.

Na razie niewiele wiadomo o samych urządzeniach. Samsung ujawnił, że współpraca z Gentle Monster została podjęta, "aby wprowadzić na rynek stylowe okulary, które łączą modę z technologią opartą na sztucznej inteligencji". Nowe okulary mają łączyć styl, komfort i praktyczność z zaawansowanymi możliwościami XR wynikającymi z zastosowania ekosystemu Android XR.

Biorąc pod uwagę, że Samsung współpracuje zarówno z luksusową marką Gentle Monster, jak i bardziej przystępnym cenowo producentem Warby Parker, można zakładać, że okulary będą dostępne w różnych wariantach. Trudno powiedzieć, w jaki sposób Samsung będzie chciał podejść do sprawy - osobiście zakładam, że nie ograniczy klientów do jednego stylu tak jak Ray-Ban Meta. Zamiast tego sprzęt może być dostępny w wielu wersjach.

Nie wiadomo jeszcze, czy nadchodzące okulary będą miały wbudowany ekran (a właściwie miniaturowy projektor), jak w modelu Ray-Ban Meta Display - zakładam, że tak. Samsung z pewnością zechce wykorzystać potencjał Android XR, więc wyświetlanie na szkłach informacji z Map Google czy powiadomień z telefonu wydaje się naturalnym kierunkiem. Okulary Ray-Ban Meta również oferują nawigację, ale nie korzystają z Map Google, które wciąż pozostają najpopularniejszą usługą tego typu.

Poza aplikacjami urządzenie powinno wspierać funkcje sztucznej inteligencji asystenta Gemini, który za pomocą wbudowanego modułu aparatu będzie analizować rzeczywistość wokół nas. Obecnie data premiery tego typu urządzenia pozostaje jedną wielką tajemnicą. Google jednak zaznacza, że nadchodzące okulary AI są "częścią szerszego planu rozwoju XR realizowanego we współpracy z Google".

Albert Żurek 22.10.2025 13:26

