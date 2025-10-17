Zmiana zapisu zdjęć w telefonach Samsunga. Przyzwyczaisz się

Ładowanie...

Już w ubiegłym miesiącu informowaliśmy, że Samsung może chcieć zrezygnować z tworzenia kopii zapasowych zdjęć z domyślnej aplikacji Galeria w usłudze OneDrive od Microsoftu. Nie było to jednak potwierdzone przez producenta. Teraz dowiadujemy się, że informacja jest prawdą. Posiadacze telefonów Galaxy dostają ważne powiadomienie - wiemy, kiedy nastąpi koniec wsparcia.

Nie zapiszesz swoich zdjęć z smartfona Samsunga w One Drive tak jak wcześniej

Użytkownik serwisu X NirmalSri w niewydanej systemu One UI 8.5 odkrył, że aplikacja Galeria w smartfonach Galaxy ujawnia koniec wsparcia synchronizacji zdjęć z usługą One Drive. Z obecnych informacji wynika, że Samsung zrezygnuje z kopii zapasowych za sprawą usługi One Drive już 11 kwietnia 2026 r.

Oznacza to, że w ciągu niespełna pół roku nie skorzystamy z synchronizacji na telefonach i tabletach Samsunga w dotychczasowej formie. Co otrzymamy w zamian? Wszytko wskazuje na to, że od kwietnia przyszłego roku wcześniejsze rozwiązanie zostanie zastąpiony autorską usługą Samsung Cloud - informator w poście dodał bowiem dopisek "Welcome Samsung Cloud".

Wcześniej, gdy telefony Galaxy nie korzystały z One Drive, Samsung Cloud w darmowej wersji oferował 15 GB przestrzeni dyskowej w chmurze dla użytkowników smartfonów i tabletów Galaxy. Pamięć była przeznaczona nie tylko na zdjęcia i filmy, ale też na klasyczne notatki oraz notatki tworzone z pomocą rysika na smartfonach Galaxy S Ultra. Wartość nie należała zatem do najniższych. Google w ramach darmowych kont również daje 15 GB przestrzeni w chmurze.

Obecnie nie ma możliwości rozbudowania przestrzeni One Drive za pomocą płatnych wyższych planów. Nie było potrzeby tworzenia takowych, jeśli użytkownicy smartfonów Samsunga mogli korzystać z 1 TB przestrzeni OneDrive w ramach pakietu Microsoft 365. W ciągu kilku miesięcy powinny pojawiać się jednak płatne opcje bezpośrednio od Samsunga takie jak np. w Apple w ramach iCloud+. Największy konkurent Samsunga oferuje kilka planów iCloud+:

50 GB - 4,99 zł/mies;

200 GB - 14,99 zł/mies;

2 TB - 49,99 zł/mies;

6 TB - 149,99 zł/mies;

12 TB - 299,99 zł/mies.

Darmowy plan iCloud daje dostęp do 5 GB przestrzeni w chmurze i zdecydowanie nie jest to wartość, która jest wystarczająca dla większości użytkowników. Oczywiście posiadacze smartfonów Apple’a mogą skorzystać także z innych usług synchronizacji zdjęć i filmów - np. Zdjęciami Google. Identyczne rozwiązanie jest dostępne dla użytkowników Samsungów Galaxy.

Co koniec synchronizacji Galerii z OneDrive oznacza dla użytkowników Galaxy?

Zdjęcia i filmy, które już trafiły do OneDrive nigdzie się nie wybierają. Jeśli tylko mamy miejsce w przestrzeni chmurowej, nasze materiały wciąż będą dostępne w ramach usługi Microsoftu. Od 11 kwietnia 2026 r. użytkownicy nie będą mieli możliwości wykonania nowych automatycznych synchronizacji - to właściwie wszystko.

W tym czasie (albo nawet wcześniej) powinna się pojawić opcja synchronizacji zdjęć i filmów z Samsung Cloud oraz funkcja przeniesienia danych z chmury Microsoftu na autorską od Samsunga. Wciąż jednak pojemność darmowej przestrzeni pozostaje jedną wielką niewiadomą - trudno powiedzieć, czy gigant pozostanie przy 5 GB tak jak Apple, czy postanowi dać do dyspozycji więcej - np. 15 GB, co jest już znacznie lepszą wartością.

