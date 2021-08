Użytkownicy telefonów Samsung Galaxy zaczynają otrzymywać maile informujące o wyłączeniu chmury Samsung Cloud. Co to znaczy? Czy coś trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Posiadacze Samsungów Galaxy zobaczą niebawem – albo już zobaczyli – serię maili od Samsunga, informujących o wyłączaniu usługi Samsung Cloud. Samo wyłączenie nie jest nową informacją – koreański producent komunikował plany o planach na wygaszenie Samsung Cloud już w 2019 r. Teraz jednak wciela słowa w czyn. Co to oznacza?

Samsung Cloud – co to jest?

Samsung swego czasu miał ambicję rywalizować na rynku konsumenckich chmur do magazynowania danych. Przez ostatnie lata wszystkie telefony Galaxy były domyślnie synchronizowane z Samsung Cloud, zapewniając użytkownikom możliwość przenoszenia danych i zdjęć do tejże chmury. Dzięki temu te są zawsze dostępne, nawet jak użytkownik straci dostęp do swojego telefonu.