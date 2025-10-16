REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Tak wygląda Galaxy S26 Ultra. Potężna wtopa producenta etui

Jeden z producentów akcesoriów pokazał, jak będzie wyglądał nadchodzący Samsung Galaxy S26 Ultra. Przy okazji prezentacji swojego etui ujawnił wygląd następnego króla Androida.

Albert Żurek
Galaxy S26 Ultra
REKLAMA

Dzisiejsze smartfony z roku na rok nie otrzymują rewolucyjnych zmian wizualnych, a zamiast tego pomniejsze nowości i usprawnienia wizualne. To bezpieczne podejście jest widoczne u Apple’a, Samsunga i wielu innych popularnych producentów. W tegorocznym iPhone 17 Pro Max wygląd został widocznie zmieniony, natomiast w jego największym konkurencie różnice będą niewielkie.

REKLAMA

Samsung Galaxy S26 Ultra dostrzeżony na zdjęciach. Wiemy, jak będzie wyglądał

Już wcześniej do sieci trafiły różne doniesienia oraz rendery sugerujące stylistykę nadchodzącego Galaxy S26 Ultra. Byliśmy pewni, że Samsung w przyszłorocznym najlepszym modelu zastosuje stylistykę podobną do Galaxy Z Fold 7 oraz S25 Edge z lekko wystającą wyspą. Tyle że wcześniejsze materiały graficzne nie obejmowały wystających obiektywów Galaxy S26 Ultra.

Zaufany informator z serwisu X Tarun Vats opublikował zdjęcie producenta etui przedstawiające urządzenie w pełnej krasie.

Na fotografii możemy dostrzec, że moduły obiektywów dodatkowo wystają z podłużnej wyspy na aparaty, co wygląda co najmniej ciekawie. Takie rozwiązanie nie tylko dodaje bryle charakteru, ale też w teorii powinno dać większe pole do popisu w kwestii zmniejszenia grubości obudowy.

Producenci smartfonów projektują urządzenia w taki sposób, aby zmieścić możliwie jak najwięcej komponentów w środku obudowy. Dotyczy to również modułów aparatów - zasada jest taka, że im bardziej zaawansowany zestaw fotograficzny, tym większy rozmiar. Aparat w telefonie składa się z matrycy oraz obiektywu, który mierzy kilka milimetrów. Jego zmniejszenie negatywnie wpłynęłoby na jakość zdjęć i nagrań, więc najlepszym rozwiązaniem jest wystający moduł z obudowy.

W tegorocznym Samsungu Galaxy S25 Ultra obiektywy były przymocowane bezpośrednio do panelu tylnego urządzenia. Dzięki nowemu podejściu zastosowanemu w Galaxy S26 Ultra łatwiej odróżnić nowy model od starego. 

Czego jeszcze dowiadujemy się ze zdjęć? Przyszłoroczny sztandarowy Galaxy zostanie wyposażony w bardziej zaokrągloną obudowę - widać to głównie na rogach urządzenia. Wcześniejsze modele Ultra były bardziej kanciaste. Poza tym w etui widać wcięcie na lewej dolnej krawędzi - to potwierdzenie, że w urządzeniu nie zabraknie rysika S-Pen.

Co natomiast ze specyfikacją telefonu? W Samsungu Galaxy S26 Ultra znajdziemy najlepszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, wyświetlacz AMOLED M14, trochę lepszy aparat główny oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Premiera serii Galaxy S26 oczekiwana jest na styczeń 2026 r.

REKLAMA

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
16.10.2025 17:22
Tagi: SamsungSmartfony
Najnowsze
16:40
Vivo V60 Lite 5G - kandydat na króla, nie dajcie się zwieść nazwie
Aktualizacja: 2025-10-16T16:40:48+02:00
16:34
Nie będzie Galaxy S26 Edge. Zabiliśmy smukłe smartfony
Aktualizacja: 2025-10-16T16:34:00+02:00
16:00
AI nabiera się na nigeryjskiego księcia. Microsoft czaruje: będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-10-16T16:00:13+02:00
15:20
Mamy Oppo Find X9 Pro. Takie zdjęcia robi nowy król fotografii
Aktualizacja: 2025-10-16T15:20:58+02:00
15:02
Laptop widzi i słyszy jak człowiek. Mocna nowość Windows 11
Aktualizacja: 2025-10-16T15:02:10+02:00
14:27
Lidl pozwoli wyjść z zakupami bez wykładania. Skaner masz w kieszeni
Aktualizacja: 2025-10-16T14:27:19+02:00
13:41
Niemieckie myśliwce z bazą w Malborku. Tym razem będą po naszej stronie
Aktualizacja: 2025-10-16T13:41:08+02:00
13:14
Dziś nie wyobrażam sobie życia bez światłowodu. Ty też nie powinieneś
Aktualizacja: 2025-10-16T13:14:43+02:00
12:55
NordVPN przecenia się o 75 proc. Jak kupować, to teraz
Aktualizacja: 2025-10-16T12:55:18+02:00
12:37
mObywatel zadziała za granicą. Europa w końcu dogoni Polskę
Aktualizacja: 2025-10-16T12:37:02+02:00
12:02
Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią
Aktualizacja: 2025-10-16T12:02:54+02:00
10:55
Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły
Aktualizacja: 2025-10-16T10:55:46+02:00
10:07
Apple nie potrafi zrobić nowego sprzętu. Męczy się jak startup z Kickstartera
Aktualizacja: 2025-10-16T10:07:59+02:00
9:42
Google ma funkcję dla nieogarów. Rzuci ci koło ratunkowe
Aktualizacja: 2025-10-16T09:42:50+02:00
9:13
Wyciek ze znanego sklepu z ubraniami. Już ostrzegają przed oszustwami
Aktualizacja: 2025-10-16T09:13:34+02:00
8:04
Koniec Messengera na komputery. Niecenzuralne słowa cisną się na usta
Aktualizacja: 2025-10-16T08:04:29+02:00
7:19
Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-16T07:19:47+02:00
6:14
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać
Aktualizacja: 2025-10-16T06:14:06+02:00
6:13
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:12+02:00
6:13
Wałkuje tak dobrze, że aż miło popatrzeć. iRobot Roomba Max 705 Combo
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:00+02:00
6:04
Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki
Aktualizacja: 2025-10-16T06:04:00+02:00
6:00
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza
Aktualizacja: 2025-10-16T06:00:00+02:00
21:04
Firefox dobija do czołówki. Wreszcie chce się zainstalować
Aktualizacja: 2025-10-15T21:04:40+02:00
20:09
Koniec wsparcia dla starszego Windowsa 11. Masz miesiąc
Aktualizacja: 2025-10-15T20:09:34+02:00
19:23
Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie
Aktualizacja: 2025-10-15T19:23:18+02:00
19:04
Apple ma nowy garnek na głowę. Wyczuwam porażkę
Aktualizacja: 2025-10-15T19:04:21+02:00
18:33
Battlefield 6 - finalna recenzja. Fatalne mapy, świetna strzelanina
Aktualizacja: 2025-10-15T18:33:51+02:00
18:10
Unia bierze się za ładowarki. Zmiana, za którą podziękujesz
Aktualizacja: 2025-10-15T18:10:31+02:00
17:44
Rosyjski okręt podwodny wywołał alarm. NATO w gotowości
Aktualizacja: 2025-10-15T17:44:33+02:00
17:30
PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny
Aktualizacja: 2025-10-15T17:30:37+02:00
16:59
Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko
Aktualizacja: 2025-10-15T16:59:50+02:00
16:40
M5 to serce nowych Maców i iPadów. Apple mówi, czym miażdży konkurencję
Aktualizacja: 2025-10-15T16:40:35+02:00
16:23
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny
Aktualizacja: 2025-10-15T16:23:25+02:00
16:20
Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:20:18+02:00
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA