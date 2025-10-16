Tak wygląda Galaxy S26 Ultra. Potężna wtopa producenta etui

Ładowanie...

Dzisiejsze smartfony z roku na rok nie otrzymują rewolucyjnych zmian wizualnych, a zamiast tego pomniejsze nowości i usprawnienia wizualne. To bezpieczne podejście jest widoczne u Apple’a, Samsunga i wielu innych popularnych producentów. W tegorocznym iPhone 17 Pro Max wygląd został widocznie zmieniony, natomiast w jego największym konkurencie różnice będą niewielkie.

Samsung Galaxy S26 Ultra dostrzeżony na zdjęciach. Wiemy, jak będzie wyglądał

Już wcześniej do sieci trafiły różne doniesienia oraz rendery sugerujące stylistykę nadchodzącego Galaxy S26 Ultra. Byliśmy pewni, że Samsung w przyszłorocznym najlepszym modelu zastosuje stylistykę podobną do Galaxy Z Fold 7 oraz S25 Edge z lekko wystającą wyspą. Tyle że wcześniejsze materiały graficzne nie obejmowały wystających obiektywów Galaxy S26 Ultra.

Zaufany informator z serwisu X Tarun Vats opublikował zdjęcie producenta etui przedstawiające urządzenie w pełnej krasie.

Na fotografii możemy dostrzec, że moduły obiektywów dodatkowo wystają z podłużnej wyspy na aparaty, co wygląda co najmniej ciekawie. Takie rozwiązanie nie tylko dodaje bryle charakteru, ale też w teorii powinno dać większe pole do popisu w kwestii zmniejszenia grubości obudowy.

Producenci smartfonów projektują urządzenia w taki sposób, aby zmieścić możliwie jak najwięcej komponentów w środku obudowy. Dotyczy to również modułów aparatów - zasada jest taka, że im bardziej zaawansowany zestaw fotograficzny, tym większy rozmiar. Aparat w telefonie składa się z matrycy oraz obiektywu, który mierzy kilka milimetrów. Jego zmniejszenie negatywnie wpłynęłoby na jakość zdjęć i nagrań, więc najlepszym rozwiązaniem jest wystający moduł z obudowy.

W tegorocznym Samsungu Galaxy S25 Ultra obiektywy były przymocowane bezpośrednio do panelu tylnego urządzenia. Dzięki nowemu podejściu zastosowanemu w Galaxy S26 Ultra łatwiej odróżnić nowy model od starego.

Czego jeszcze dowiadujemy się ze zdjęć? Przyszłoroczny sztandarowy Galaxy zostanie wyposażony w bardziej zaokrągloną obudowę - widać to głównie na rogach urządzenia. Wcześniejsze modele Ultra były bardziej kanciaste. Poza tym w etui widać wcięcie na lewej dolnej krawędzi - to potwierdzenie, że w urządzeniu nie zabraknie rysika S-Pen.

Co natomiast ze specyfikacją telefonu? W Samsungu Galaxy S26 Ultra znajdziemy najlepszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, wyświetlacz AMOLED M14, trochę lepszy aparat główny oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Premiera serii Galaxy S26 oczekiwana jest na styczeń 2026 r.

Albert Żurek 16.10.2025 17:22

