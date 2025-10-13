REKLAMA
Samsung Galaxy Z Fold 7 1800 zł taniej. Lepiej się pospiesz

Najnowszy składany smartfon Samsunga jest dostępny w genialnej promocji. Kupisz go niemal 2000 zł taniej. Tak dobrego momentu na zakup Galaxy Z Folda 7 jeszcze nie było.

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z fold 7 promo
Składane smartfony nie należą do najtańszych - to sprzęt z najwyższej półki cenowej. Kupno ich w domyślnych cenach wiąże się z ogromnym wydatkiem, więc najlepiej wypatrywać w stronę promocji. Nie musieliśmy czekać zbyt długo - minęły trzy miesiące i cena jest naprawdę dobra.

Samsung Galaxy Z Fold 7 aż 1800 zł taniej. Promocja nie potrwa wiecznie 

Samsung Galaxy Z Fold 7 został wydany w lipcu 2025 r. w cenie zaczynającej się od 8799 zł. Dla większości osób kupno takiego sprzętu jest po prostu niemożliwe. Pamiętajmy, że w Polsce sprzedaje się najwięcej tanich i średniopółkowych urządzeń w cenie do 2000 zł. Segment telefonów premium (kosztujących 4000 zł i więcej) też jest popularny, ale nie aż tak bardzo. Tutaj mieliśmy cenę na poziomie prawie 9 tys. zł.

Natomiast 13 października uruchomiono promocję, dzięki której sprzęt można kupić 1800 zł taniej - w cenie 6999 zł. Dodam, że jest to zwykła przecena, która obowiązuje bezpośrednio w koszykach zakupowych wybranych sklepów. Nie ma tu żadnego haczyka - nie trzeba wykonywać dodatkowych kroków, aby uzyskać obniżoną sumę pieniędzy.

W promocjach koreańskiego giganta często jest bowiem tak, że w pierwszej kolejności trzeba kupić urządzenie w zwykłej cenie, aby dopiero potem otrzymać zwrot pieniędzy. Ostatnio firma uruchomiła przecenę na Galaxy S24, który domyślnie kosztuje 2999 zł, ale po wykonaniu zgłoszenia otrzymujemy 1000 zł zwrotu i za urządzenie z własnej kieszeni płacimy 1999 zł.

Media Expert
Samsung Galaxy Z Fold 7 - 6999 zł
Media Expert

Samsung Galaxy Z Fold 7 w cenie 6999 zł jest dostępny w wielu sklepach: Media Expert, x-kom oraz bezpośrednio u Samsunga. Ceny powinny obowiązywać zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych oddziałach wymienionych sieci. 

Zapytacie się pewnie: czy się opłaca? Ja odpowiem: jeszcze jak. Faktem jest to, że 7000 zł za smartfona jest małą sumą pieniędzy. To wciąż bardzo wysoka cena. Z Fold 7 nie jest jednak zwykłym telefonem - to obecnie najlepsza technologia, jaką dysponuje Samsung: w urządzeniu znajdziemy składany wyświetlacz oraz cienką obudowę. W trybie złożonym urządzenie mierzy tylko 8,9 mm - czyli niemal tyle, co zwykłe telefony (iPhone’y 17 Pro i Pro Max mają obudowę o grubości 8,75 mm).

Samsung Galaxy Z Fold 7 to sztandarowy model z krwi i kości

Poza składanym ekranem o przekątnej 8,0” w telefonie znajdziemy też 6,5-calowy panel zewnętrzny. Sprzęt napędza najlepszy procesor dla smartfonów z 2025 r. - Snapdragon 8 Elite połączony z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. W urządzeniu znajdziemy też niezły potrójny zestaw aparatów 200 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix oraz Androida 16 z One UI 8. Telefon otrzyma jeszcze siedem kolejnych aktualizacji systemu operacyjnego - aż do Androida 23 z One UI 15.

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

13.10.2025 13:15
