iPhone Air i Samsung Galaxy S25 Edge mają odpowiedź. Czuję tani hit

Cienkie smartfony z najwyższej półki cenowej, takie jak iPhone Air oraz Samsung Galaxy S25 Edge, już zaraz doczekają się mocnego konkurenta - będzie nim cienka Motorola. Już teraz wiem, że będzie to jeden z najsmuklejszych tanich smartfonów na rynku.

Albert Żurek
Motorola Edge 70 kontra SAmsung i iPhone
Mowa o propozycji marki Motorola - Edge 70. Sprzęt ma mieć swoją premierę dopiero w listopadzie, ale tak naprawdę wiemy o nim już wszystko. Jeden ze sklepów w Polsce się wygadał i ujawnił możliwości urządzenia przed premierą. Pozostaje tylko jedna niewiadoma.

Motorola Edge 70 wygląda na łakomy kąsek. Cienki smartfon za pół ceny?

Anglojęzyczny serwis GSMarena zauważył, że w ofercie jednego z polskich sklepów pojawiła się oferta nadchodzącej Motoroli Edge 70. Ta już została zdjęta, ale w internecie nic nie ginie. Jest to sprzęt, który wcześniej został zapowiedziany jako Moto X70 Air. Największym wyróżnikiem smartfona będzie obudowa o wymiarach 160 × 75 × 6 mm.

Najważniejsza jest grubość na poziomie zaledwie 6 mm. Oznacza to, że nadchodzący sprzęt Motoroli będzie wyjątkowo cienki jak na dzisiejsze realia. Smartfon wygląda na bezpośredniego konkurenta innych smukłych urządzeń wydanych w ostatnich miesiącach:

  • Samsung Galaxy S25 Edge - 5,8 mm;
  • iPhone Air - 5,64 mm. 

Jasne - sprzęt jest trochę grubszy, ale w porównaniu z Samsungiem Galaxy S25 Edge są to naprawdę marginalne wartości (kwestia 0,2 mm). Tylko że Motorola jest smartfonem ze średniej półki, którego zaprojektowanie i stworzenie musi być tańsze w porównaniu z takimi urządzeniami jak Galaxy S25 Edge czy iPhone Air. Skąd wiemy, że jest to średniak?

Wystarczy spojrzeć na specyfikację techniczną Motorola Edge 70:

  • ekran: 6,67 cala, OLED, 2712 × 1220 pikseli, odświeżanie 120 Hz;
  • procesor: Snapdragon 7 Gen 4;
  • pamięć: 12 GB RAM, maksymalnie 512 GB wbudowanej przestrzeni na dane;
  • aparat: główny, szeroki i selfie 50 Mpix;
  • akumulator: 4800 mAh;
  • ładowanie: przewodowe 68 W, bezprzewodowe 15 W;
  • system: Android 16.

Najbardziej zaskakujący jest tu jednak fakt, że mimo cienkiej obudowy producent zastosował naprawdę duży akumulator - 4800 mAh. To niewiele mniejsza wartość niż w Samsungu Galaxy S25 Ultra z baterią 5000 mAh, który mierzy 8,2 mm. Dodam, że S25 Edge oferuje akumulator 3900 mAh, a iPhone Air - 3149 mAh. Różnica w pojemności jest kolosalna, a w grubości - niemalże niezauważalna.

Do tego urządzenie wspiera też wyraźnie szybsze ładowanie przewodowe - w iPhone Air i S25 Edge znajdziemy wsparcie ok. 25-watowego uzupełniania energii. Pod względem dostępnej mocy obliczeniowej Motorola nie może się mierzyć ze sztandarową konkurencją.

Istotną kwestią będzie jednak cena. Pamiętajmy, że S25 Edge i iPhone Air to sprzęty z najwyższej półki cenowej: propozycja Apple kosztuje ponad 5 tys. zł, podobnie jak Galaxy S25 Edge. Tymczasem Motorola Edge 70 będzie kosztować ok. 2000 zł. Cienki telefon za ułamek ceny? Wygląda naprawdę ciekawie.

Motorola Edge 70 nie może równać się z Motorolą Moto Z

Mimo wszystko sprzęt pod względem grubości obudowy nie jest w stanie przebić Motoroli Moto Z wydanej w 2016. Ten smartfon był naprawdę smukły - jego obudowa mierzyła zaledwie 5,19 mm. To jednak kompletnie inne czasy i sposób projektowania telefonów. 

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
13.10.2025 06:15
