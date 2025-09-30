#B69AFF
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Kolejna firma jak Apple. Po co komu taki telefon?

Motorola zapowiedziała model Moto X70 Air, rzucając wyzwanie Apple'owi i Samsungowi w wyścigu o najsmuklejszy smartfon. Ale czy ktokolwiek chciałby to kupić?

Oliwier Nytko
W świecie technologii trendy przychodzą i odchodzą, ale obecny wydaje się szczególnie uporczywy. Producenci smartfonów, jeden po drugim, wpadają w obsesję na punkcie tworzenia niewiarygodnie smukłych urządzeń. 

Zaczęło się od odważnych ruchów Samsunga, chwilę później dołączył do niego Apple, a w międzyczasie na targach i w przeciekach widzieliśmy prototypy, których jedyną wartością dodaną jest ich grubość mierzona w milimetrach, często kosztem baterii czy wytrzymałości.

Czy jednak rynek faktycznie tego potrzebuje? Można odnieść wrażenie, że to bardziej pokaz siły inżynieryjnej niż odpowiedź na realne zapotrzebowanie klientów. Wielu użytkowników wciąż bez wahania wybrałoby potężniejszego, choć grubszego, iPhone'a 17 Pro Max z jego bezkompromisową baterią i zaawansowanymi aparatami, niż odchudzonego Aira. 

Podczas gdy giganci badają ten nowy grunt, do gry włącza się stary wyjadacz, który na smukłych telefonach zjadł zęby. Motorola zapowiedziała właśnie model, który ma rzucić rękawicę konkurencji.

Motorola X70 Air – oficjalna zapowiedź

Motorola oficjalnie dołączyła do wyścigu o najsmuklejszy smartfon, publikując na chińskim portalu społecznościowym Weibo pierwszą zapowiedź modelu Moto X70 Air. Już sama nazwa, z dopiskiem Air, nie pozostawia złudzeń co do tego, w który segment celuje producent. Firma chce bezpośrednio konkurować z takimi urządzeniami jak Samsung Galaxy S25 Edge czy iPhone Air, które zapoczątkowały tę nową modę.

Grafika promocyjna podkreśla kluczową cechę urządzenia – cienką konstrukcję. Choć dokładne wymiary nie zostały podane, analitycy spodziewają się, że X70 Air zmieści się w przedziale 5,6-5,8 mm, podobnie jak jego rywale. Zwiastun ujawnia również fragment designu: telefon w matowym, zielonym kolorze z pomarańczowymi akcentami wokół pierścieni aparatu.

Pod maską spodziewamy się topowych podzespołów. Najbardziej prawdopodobnym sercem urządzenia będzie najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sugeruje to fakt, że sam Qualcomm wymienił Motorolę jako jednego z partnerów, którzy jako pierwsi wykorzystają ten układ.

Na więcej szczegółów nie będziemy musieli długo czekać. Motorola zakończyła swoją zapowiedź komunikatem "do zobaczenia pod koniec października", co oznacza, że oficjalna premiera odbędzie się w ciągu najbliższych kilku tygodni. To wtedy poznamy pełną specyfikację, cenę i wszystkie funkcje nowego smartfona.

Przeczytaj więcej:

Czy telefon trafi do Polski?

Niestety, jest też zła wiadomość dla fanów marki na świecie. Seria Moto X jest tradycyjnie zarezerwowana dla rynku chińskiego, a fakt, że zapowiedź pojawiła się wyłącznie na Weibo, zdaje się to potwierdzać.

Istnieje jednak spora szansa, że urządzenie trafi na globalne rynki, w tym do Polski, pod inną nazwą – najpewniej jako nowy model z rodziny Edge, być może pod koniec 2025 lub na początku 2026 r. Spekulacje te podsyca niedawny przeciek grafiki promocyjnej modelu Edge 70, która nosiła hasło niesamowicie smukły i niesamowicie wytrzymały.

Powrót do korzeni i dawnej specjalności

Dla Motoroli pogoń za smukłością to nie nowość, a raczej powrót do korzeni i czegoś, w czym kiedyś była liderem. Wystarczy przypomnieć sobie legendarną serię Moto Z – smartfony o grubości zaledwie kilku milimetrów, które swoją konstrukcją wyprzedzały epokę. Ich smukła budowa była nie tylko pokazem inżynieryjnym, ale miała też praktyczne uzasadnienie – pozwalała na doczepianie magnetycznych modułów Moto Mods, takich jak dodatkowa bateria, głośnik JBL czy projektor.

Motorola nie jest naśladowcą, który bezmyślnie kopiuje trend. Postęp w dziedzinie energooszczędności procesorów i miniaturyzacji komponentów pozwala dziś stworzyć smukły telefon, który nie wymaga natychmiastowego podpięcia powerbanku.

30.09.2025 07:40
Tagi: AndroidSmartfony
