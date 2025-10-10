Samsung odpalił świetną promocję. Nie możesz przegapić

Ładowanie...

Sprawa wygląda następująco - wystarczy kupić jeden z trzech modeli: Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic lub Watch Ultra. Zakup jednak musi zostać zrealizowany w sklepach wymienionych w regulaminie (np. Media Expert, MediaMarkt, x-kom) lub u czterech operatorów sieci komórkowych: Plus, Play, Orange, T-Mobile. Czas masz do następnego miesiąca.

REKLAMA

Samsung Galaxy Watch 8 ze słuchawkami Galaxy Buds 3 gratis. Nie możesz przegapić

Promocja wystartowała w piątek 10 października, potrwa aż do 2 listopada 2025 r. i zakłada, że po zakupie jednego z trzech modeli Watch 8 klient ma możliwość odebrania słuchawek Galaxy Buds 3 o wartości 400 zł. Zakładam, że jeśli ktoś kupuje zegarek Samsunga, ma już telefon tego producenta, więc słuchawki będą stanowić uzupełnienie ekosystemu.

Nie jest to najlepszy model TWS-ów z oferty Samsunga, natomiast dla większości użytkowników będzie w zupełności wystarczający. Szczególnie że Galaxy Watch 8 nie należą do najdroższych zegarków na rynku. Ceny podstawowych modeli z łącznością WiFi wyglądają tak:

Galaxy Watch 8 40 mm - 1299 zł,

Galaxy Watch 8 44 mm - 1399 zł,

Galaxy Watch 8 Classic 46 mm - 1599 zł,

Galaxy Watch Ultra - 2199 zł.

W cenie 1300 zł można otrzymać pakiet składający się z dwóch sprzętów o wartości 1700 zł, więc to naprawdę niezła opcja. Ale co trzeba zrobić, aby odebrać gratisowy egzemplarz Galaxy Buds 3? Wystarczy wykonać określone kroki:

kupić zegarek z serii Galaxy Watch 8 w terminie 10.10 - 2.11 w sklepie wymienionym w regulaminie;

zarejestrować zakup w formularzu zgłoszeniowym w aplikacji Samsung Members do 16.11, załączając dowód zakupu, zdjęcie opakowania z wyciętą naklejką z kodem kreskowym oraz zdjęcie fragmentu pudełka z kodem kreskowym;

po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 30 dni roboczych zostanie wysłany zegarek.

Dodam, że w promocji na całą Polskę jest tylko 3000 sztuk Galaxy Buds 3, więc liczba nagród jest mocno ograniczona. Najlepiej będzie się pospieszyć, aby mieć pewność, że dostanie się gratisową sztukę bezprzewodowych słuchawek Samsunga.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 10.10.2025 18:43

Ładowanie...