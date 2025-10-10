REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung odpalił świetną promocję. Nie możesz przegapić

Samsung uruchomił nową promocję na zegarki Galaxy Watch 8. Kupując dowolny model z tej serii, można odebrać świetny prezent o wartości kilkuset złotych. Sam bym się zdecydował, gdyby nie jedno "ale".

Albert Żurek
Samsung Galaxy WAtch 8
REKLAMA

Sprawa wygląda następująco - wystarczy kupić jeden z trzech modeli: Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic lub Watch Ultra. Zakup jednak musi zostać zrealizowany w sklepach wymienionych w regulaminie (np. Media Expert, MediaMarkt, x-kom) lub u czterech operatorów sieci komórkowych: Plus, Play, Orange, T-Mobile. Czas masz do następnego miesiąca.

REKLAMA

Samsung Galaxy Watch 8 ze słuchawkami Galaxy Buds 3 gratis. Nie możesz przegapić

Promocja wystartowała w piątek 10 października, potrwa aż do 2 listopada 2025 r. i zakłada, że po zakupie jednego z trzech modeli Watch 8 klient ma możliwość odebrania słuchawek Galaxy Buds 3 o wartości 400 zł. Zakładam, że jeśli ktoś kupuje zegarek Samsunga, ma już telefon tego producenta, więc słuchawki będą stanowić uzupełnienie ekosystemu. 

Nie jest to najlepszy model TWS-ów z oferty Samsunga, natomiast dla większości użytkowników będzie w zupełności wystarczający. Szczególnie że Galaxy Watch 8 nie należą do najdroższych zegarków na rynku. Ceny podstawowych modeli z łącznością WiFi wyglądają tak:

  • Galaxy Watch 8 40 mm - 1299 zł,
  • Galaxy Watch 8 44 mm - 1399 zł,
  • Galaxy Watch 8 Classic 46 mm - 1599 zł,
  • Galaxy Watch Ultra - 2199 zł.

W cenie 1300 zł można otrzymać pakiet składający się z dwóch sprzętów o wartości 1700 zł, więc to naprawdę niezła opcja. Ale co trzeba zrobić, aby odebrać gratisowy egzemplarz Galaxy Buds 3? Wystarczy wykonać określone kroki:

  • kupić zegarek z serii Galaxy Watch 8 w terminie 10.10 - 2.11 w sklepie wymienionym w regulaminie;
  • zarejestrować zakup w formularzu zgłoszeniowym w aplikacji Samsung Members do 16.11, załączając dowód zakupu, zdjęcie opakowania z wyciętą naklejką z kodem kreskowym oraz zdjęcie fragmentu pudełka z kodem kreskowym;
  • po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 30 dni roboczych zostanie wysłany zegarek.
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Samsung Galaxy Watch 8
Media Expert
Media Expert
Samsung Galaxy Watch 8 Classic
Media Expert

Dodam, że w promocji na całą Polskę jest tylko 3000 sztuk Galaxy Buds 3, więc liczba nagród jest mocno ograniczona. Najlepiej będzie się pospieszyć, aby mieć pewność, że dostanie się gratisową sztukę bezprzewodowych słuchawek Samsunga.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
10.10.2025 18:43
Tagi: promocjeSamsungWearablesZegarki
Najnowsze
18:32
Microsoft chce zajrzeć do twoich maili. Pozwolisz mu?
Aktualizacja: 2025-10-10T18:32:31+02:00
18:18
Allegro wzmacnia swoją usługę. "Kamień milowy"
Aktualizacja: 2025-10-10T18:18:44+02:00
17:57
Sony sprytny plan. Na takie PlayStation 6 warto czekać
Aktualizacja: 2025-10-10T17:57:31+02:00
17:47
Play zrobi ci szybszy internet za darmo. Żałuję, że go nie mam
Aktualizacja: 2025-10-10T17:47:46+02:00
17:32
Rząd się wygadał. Pokazał Samsunga, jakiego nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-10-10T17:32:50+02:00
15:50
Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali
Aktualizacja: 2025-10-10T15:50:11+02:00
15:46
Windows ma nową aplikację. Notatnik to przy niej kombajn
Aktualizacja: 2025-10-10T15:46:00+02:00
13:50
Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory
Aktualizacja: 2025-10-10T13:50:45+02:00
13:43
Nowe procesory Intel Core są jak pantera. Będzie łatwiej wybrać laptop
Aktualizacja: 2025-10-10T13:43:58+02:00
13:37
Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2025-10-10T13:37:53+02:00
13:17
System kaucyjny stworzy problem, którego nie było. Ekspertka ostrzega
Aktualizacja: 2025-10-10T13:17:02+02:00
12:56
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50
Aktualizacja: 2025-10-10T12:56:52+02:00
12:07
Podróżujesz, klimatyzacja musi działać. PKP Intercity ma przechlapane
Aktualizacja: 2025-10-10T12:07:51+02:00
12:01
Trump nie umie w internet. Pomyłka jak z kabaretu
Aktualizacja: 2025-10-10T12:01:32+02:00
11:04
Telefony wpływają na ludzkie ciało. Najbardziej odczuwają to kobiety
Aktualizacja: 2025-10-10T11:04:20+02:00
10:19
Nowa aplikacja popularniejsza niż ChatGPT. Ludzie oszaleli na jej punkcie
Aktualizacja: 2025-10-10T10:19:11+02:00
9:10
Sprawdzi twój bilet i cię nagra. Polskie miasto rozjuszy pasażerów
Aktualizacja: 2025-10-10T09:10:51+02:00
8:41
YouTube ogłasza amnestię dla kłamców. To bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-10T08:41:20+02:00
8:07
Przychodzisz do lekarza, a tam Apple. Wyrzucę telefon, jeśli to przejdzie
Aktualizacja: 2025-10-10T08:07:45+02:00
7:24
VPN do Ukrainy: Jak uzyskać ukraiński adres IP?
Aktualizacja: 2025-10-10T07:24:14+02:00
7:01
Miłośnicy kina w domu: superważne ogłoszenie
Aktualizacja: 2025-10-10T07:01:27+02:00
6:20
Apple ma przekichane. Największy konkurent wykosi jego sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-10T06:20:01+02:00
6:16
Projektant Apple'a bierze się za Ferrari. Nie wiem, czy jestem gotowy na taki luksus
Aktualizacja: 2025-10-10T06:16:00+02:00
6:15
Fotowoltaika nie przejdzie. Mieszkańcy: "Nie chcemy krajobrazu z Księżyca"
Aktualizacja: 2025-10-10T06:15:00+02:00
6:13
Okulary Facebooka z ekranem, ale bez niego. Naprawdę sprytne
Aktualizacja: 2025-10-10T06:13:00+02:00
6:11
Prace domowe straciły sens. Nauczyciele szczerze: przegrywamy
Aktualizacja: 2025-10-10T06:11:00+02:00
21:31
Microsoft bierze się za twoje zdjęcia. Wreszcie zaczyna to mieć sens
Aktualizacja: 2025-10-09T21:31:19+02:00
21:04
Assassin's Creed anulowany. To wina Trumpa
Aktualizacja: 2025-10-09T21:04:21+02:00
20:58
Nowy system dla tych, którzy żegnają Windowsa 10. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-10-09T20:58:59+02:00
20:34
Word dostał funkcję, na którą czekałem od lat. Ale coś za coś
Aktualizacja: 2025-10-09T20:34:06+02:00
20:01
Nowa przeglądarka uderza w Chrome. Zaczynam się bać tego trendu
Aktualizacja: 2025-10-09T20:01:09+02:00
19:50
Play i Orange z lepszym zasięgiem 5G. Też to czujesz?
Aktualizacja: 2025-10-09T19:50:04+02:00
19:13
iPhone i Xiaomi w pojedynku baterii. Kompletne zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-10-09T19:13:51+02:00
18:35
Battlefield 6 i drony. Nowa gra nadąża za straszną rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-10-09T18:35:03+02:00
18:22
Najważniejsze polskie centrum astronomiczne bez kasy. Absurd to mało powiedziane
Aktualizacja: 2025-10-09T18:22:08+02:00
17:49
Sprawdź, czy zaleje cię rzeka. Rząd mówi: sprzedaj i uciekaj
Aktualizacja: 2025-10-09T17:49:06+02:00
17:29
One UI 8.5 szybciej niż myślisz. Już zacieram ręce
Aktualizacja: 2025-10-09T17:29:00+02:00
17:01
Test Jura E8 (EC) – popularny ekspres dla wymagających wie, jak parzyć intensywną kawę
Aktualizacja: 2025-10-09T17:01:11+02:00
17:00
Battlefield 6: recenzja kampanii. Hej Call of Duty, tak wygląda wojna
Aktualizacja: 2025-10-09T17:00:08+02:00
16:36
Polska uczelnia wkracza do armii. Ja już doceniłem ich projekty
Aktualizacja: 2025-10-09T16:36:25+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA