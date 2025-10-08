Twój telefon sam odrzuci połączenia. Bat na oszustów

Ładowanie...

Każdy, kto stale dostaje połączenia od spamerów i oszustów wie, jakie to denerwujące. Nie wiem jak wy, ale ja tych telefonów mam co najmniej kilka każdego tygodnia - zdarzają się nawet dni, gdzie zagraniczne numery wydzwaniają do mnie parę razy. Niestety, ale nie mogę zrobić z tym nic, ponieważ mam iPhone’a. Gdybym miał Samsunga Galaxy, mógłbym pozbyć się ich w łatwy sposób po zainstalowaniu nadchodzącej aktualizacji.

One UI 8.5 przyniesie funkcję filtrowania połączeń. Będzie mniej wkurzających telefonów

Posiadacze Samsunga już wcześniej mogli skorzystać z funkcji Bixby Text Call, która automatycznie filtrowała połączenia telefoniczne. Problemem jest to, że Bixby na telefony Galaxy do Polski nigdy nie zawitała - nie obsługuje naszego języka. Na szczęście jest nadzieja - w przyszłej nakładce systemowej One UI 8.5 może zostać udostępnione coś lepszego.

Serwis Android Authority odkrył, że w plikach oprogramowania znajduje się wzmianka o nadchodzącej funkcji automatycznego filtrowania wszystkich połączeń pochodzących z nieznanych numerów. Rozwiązanie ma działać podobnie do narzędzia blokującego połączenia od oszustów dostępnego w smartfonach Google Pixel.

W praktyce wygląda to tak, że nad naszymi połączeniami będzie sprawował pieczę asystent samodzielnie wykrywający i odbierający (lub odrzucający połączenia). Najprawdopodobniej będzie on częścią pakietu sztucznej inteligencji Samsunga Galaxy AI - rozwiązanie ma nawet wyświetlać zapis wypowiedzi dzwoniącego.

Ciekawą opcją byłoby też integracja z trybem nie przeszkadzać w smartfonie - jej aktywacja sprawiłaby, że asystent AI w smartfonach Samsungach mógłby samodzielnie odbierać wszystkie połączenia po włączeniu tej funkcji. W plikach One UI 8.5 zauważono także, iż Samsung pracuje nad zapewnieniem użytkownikom większej kontroli nad funkcją. Co ma zatem oferować?

Korzystający będą mogli wybrać opcję automatycznego filtrowania połączeń z wszystkich nieznanych numerów, numerów spamowych i oszustów lub ogólnie nieznanych numerów (z wybranymi przez użytkownika wyjątkami). Samsung zapewni cztery poziomy ochrony:

najwyższą,

wysoką ograniczającą wszystkie nieznane numery,

średnią chroniącą przed oszustwami i spamem oraz połączeniami międzynarodowymi czy numerami zastrzeżonym,

niską - ograniczającą tylko spam i oszustwa.

A przynajmniej takie opcje zostaną udostępnione użytkownikom z Korei. Reszta świata może korzystać z trójpoziomowego filtrowania. Obecnie nie wiemy, czy opcja będzie dostępna w j. polskim, ale jest taka szansa. Pamiętajmy, że Polacy mogą korzystać z najlepszych funkcji Galaxy AI - nawet tych bardziej zaawansowanych takich jak tłumaczenie rozmów na żywo i nie tylko. Będzie kolejny powód, aby kupić Samsunga.

Albert Żurek 08.10.2025 17:49

