Twój telefon sam odrzuci połączenia. Bat na oszustów

Wygląda na to, że Samsung przygotowuje nową funkcję dla smartfonów zwiększającą ich bezpieczeństwo. Aktualizacja One UI 8.5 przyniesie bat na fałszywe połączenia telefoniczne.

Albert Żurek
Samsung Galaxy S25 One UI 8
Każdy, kto stale dostaje połączenia od spamerów i oszustów wie, jakie to denerwujące. Nie wiem jak wy, ale ja tych telefonów mam co najmniej kilka każdego tygodnia - zdarzają się nawet dni, gdzie zagraniczne numery wydzwaniają do mnie parę razy. Niestety, ale nie mogę zrobić z tym nic, ponieważ mam iPhone’a. Gdybym miał Samsunga Galaxy, mógłbym pozbyć się ich w łatwy sposób po zainstalowaniu nadchodzącej aktualizacji.

One UI 8.5 przyniesie funkcję filtrowania połączeń. Będzie mniej wkurzających telefonów

Posiadacze Samsunga już wcześniej mogli skorzystać z funkcji Bixby Text Call, która automatycznie filtrowała połączenia telefoniczne. Problemem jest to, że Bixby na telefony Galaxy do Polski nigdy nie zawitała - nie obsługuje naszego języka. Na szczęście jest nadzieja - w przyszłej nakładce systemowej One UI 8.5 może zostać udostępnione coś lepszego.

Serwis Android Authority odkrył, że w plikach oprogramowania znajduje się wzmianka o nadchodzącej funkcji automatycznego filtrowania wszystkich połączeń pochodzących z nieznanych numerów. Rozwiązanie ma działać podobnie do narzędzia blokującego połączenia od oszustów dostępnego w smartfonach Google Pixel.

W praktyce wygląda to tak, że nad naszymi połączeniami będzie sprawował pieczę asystent samodzielnie wykrywający i odbierający (lub odrzucający połączenia). Najprawdopodobniej będzie on częścią pakietu sztucznej inteligencji Samsunga Galaxy AI - rozwiązanie ma nawet wyświetlać zapis wypowiedzi dzwoniącego. 

Ciekawą opcją byłoby też integracja z trybem nie przeszkadzać w smartfonie - jej aktywacja sprawiłaby, że asystent AI w smartfonach Samsungach mógłby samodzielnie odbierać wszystkie połączenia po włączeniu tej funkcji. W plikach One UI 8.5 zauważono także, iż Samsung pracuje nad zapewnieniem użytkownikom większej kontroli nad funkcją. Co ma zatem oferować?

Korzystający będą mogli wybrać opcję automatycznego filtrowania połączeń z wszystkich nieznanych numerów, numerów spamowych i oszustów lub ogólnie nieznanych numerów (z wybranymi przez użytkownika wyjątkami). Samsung zapewni cztery poziomy ochrony: 

  • najwyższą, 
  • wysoką ograniczającą wszystkie nieznane numery, 
  • średnią chroniącą przed oszustwami i spamem oraz połączeniami międzynarodowymi czy numerami zastrzeżonym,
  • niską - ograniczającą tylko spam i oszustwa.

A przynajmniej takie opcje zostaną udostępnione użytkownikom z Korei. Reszta świata może korzystać z trójpoziomowego filtrowania. Obecnie nie wiemy, czy opcja będzie dostępna w j. polskim, ale jest taka szansa. Pamiętajmy, że Polacy mogą korzystać z najlepszych funkcji Galaxy AI - nawet tych bardziej zaawansowanych takich jak tłumaczenie rozmów na żywo i nie tylko. Będzie kolejny powód, aby kupić Samsunga.

08.10.2025 17:49
Tagi: CyberbezpieczeństwoSamsungSmartfony
