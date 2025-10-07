#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone 17 Pro Max gorszy od Samsunga Galaxy S25 Ultra. Tego się nie spodziewałem

Apple twierdzi, że nowy 17 Pro Max to najpotężniejszy iPhone w historii. Problemem jest to, że w codziennym użytkowaniu nie potrafi pokonać najlepszego Samsunga - Galaxy S25 Ultra. Coś tu chyba poszło nie tak.

Albert Żurek
Samsung Galaxy S26 Ultra z większą baterią? Oto co wiemy
REKLAMA

W iPhone 17 Pro Max zastosowano potężny czip A19 Pro, który - przynajmniej w teorii - zapewnia moc obliczeniową wyciągniętą z nowoczesnych laptopów i komputerów. W praktyce jednak nie jest już tak dobrze, co może zauważyć każdy użytkownik. Nawet jeśli nie będzie wykonywał wyjątkowo skomplikowanych czynności.

REKLAMA

Samsung Galaxy S25 Ultra szybszy od iPhone’a 17 Pro Max w teście porównawczym

Wydajność w smartfonach można zmierzyć na kilka sposobów. Najłatwiejszym jest uruchomienie aplikacji typu Geekbench, która sprawdza możliwości urządzenia i pokazuje wynik wyrażony w punktach. Zasada jest taka, że im więcej, tym lepiej. Problemem sprawdzania suchych liczb jest to, że często nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistym, typowym korzystaniu.

Dlatego testy porównawcze sprawdzające realne scenariusze używania smartfona mają więcej sensu. W związku z tym twórcy kanału PhoneBuff wzięli najnowszego iPhone’a 17 Pro Max i porównali go z Samsungiem Galaxy S25 Ultra. Test polegał na odwzorowaniu realnego korzystania ze smartfonów poprzez korzystanie z identycznego zestawu aplikacji. Miał na celu sprawdzić, który smartfon szybciej uruchomi dany program i przejdzie do następnego. 

W teście wykorzystano wiele różnych aplikacji (łącznie 16) związanych z: mediami społecznościowymi, grami, serwisami VOD, sklepami internetowymi czy takimi do edycji zdjęć. Zostały uruchamiane po kolei w identycznej kolejności. Nie ma też możliwości błędu ludzkiego (np. wynikającego z wolniejszej reakcji), ponieważ testy przeprowadzał specjalnie zaprogramowany w tym celu robot.

Zasada jest taka, że po zakończeniu uruchamiania, ładowania i wykonania określonej czynności w aplikacji przechodzi się do kolejnej. Jeśli któryś smartfon uruchomi ją szybciej - może przejść do następnej natychmiastowo. Z testu wynika, że Samsung Galaxy S25 Ultra wydany na początku ubiegłego roku otwiera i ładuje aplikacje szybciej niż najnowszy iPhone 17 Pro Max. Otwarcie wszystkich 16 aplikacji zajęło mu 2 minuty i 2 sekundy, natomiast sprzęt od Apple’a robi to w 2 minuty i 16 sekund.

Druga część testu zakłada ponowne uruchomienie 16 wcześniej uruchomionych aplikacji z pamięci telefonu: Samsungowi zajmuje to 49,5 sekundy, a iPhone’owi - 47,5 sekundy. Dodając te dwa wyniki, wychodzi na to, że Samsung wykonał wszystkie czynności o 11 sekund szybciej.

Oba smartfony są piekielnie szybkie, ale Samsung pokazał tutaj wyższość

W tym momencie trzeba powiedzieć, że oba smartfony mogą pochwalić się naprawdę wysoką wydajnością i szybkością w wykonaniu codziennych zadań. Jednak to Samsung okazał się zwycięzcą, ponieważ był w stanie uruchomić ten sam zestaw aplikacji w wyraźnie krótszym czasie. Test ma za zadanie odtworzenie typowego sposobu użytkowania smartfona przez użytkowników, choć jest jeden zasadniczy problem.

Faktem jest to, że pojedyncze aplikacje uruchamiają się trochę szybciej, natomiast mało kto uruchamia 16 programów zaraz po sobie. Najczęściej korzystamy z maksymalnie kilku aplikacji jednocześnie. Gdy uruchomimy mniejszą liczbę aplikacji, różnica w czasie uruchamiania nie będzie aż tak bardzo zauważalna. Z drugiej strony w teście wykorzystano robota, który charakteryzuje się możliwie najniższym czasem reakcji.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Samsung Galaxy S25 Ultra
Media Expert

Człowiek podczas uruchamiania aplikacji niekoniecznie robi to możliwie najszybciej. Oznacza to, że obecni i przyszli użytkownicy iPhone'a 17 Pro Max nie powinni martwić się o problemy z wydajnością. Od siebie dodam jednak, że S25 Ultra niekoniecznie jest bezpośrednim rywalem dla 17 Pro Max - będzie nim dopiero nadchodzący S26 Ultra, który ma być jeszcze szybszy. 

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
07.10.2025 06:23
Tagi: AndroidAppleiPhoneSamsungSmartfony
Najnowsze
6:11
Mieszkańcy Alaski tracą grunt pod nogami. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-07T06:11:00+02:00
22:11
UE chce, byś wywalił kartę płatniczą. Czas na nową aplikację
Aktualizacja: 2025-10-06T22:11:03+02:00
21:15
Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem
Aktualizacja: 2025-10-06T21:15:07+02:00
20:26
Robot Tesli miał podbić kosmos. Ekspert: "Nie jest gotowy nawet na Ziemię"
Aktualizacja: 2025-10-06T20:26:57+02:00
19:54
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce
Aktualizacja: 2025-10-06T19:54:41+02:00
19:32
Rywal PKP Intercity z nowymi trasami. Prawdziwa jazda dopiero się zacznie
Aktualizacja: 2025-10-06T19:32:58+02:00
19:01
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-10-06T19:01:22+02:00
18:31
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-06T18:31:42+02:00
18:14
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
Aktualizacja: 2025-10-06T18:14:29+02:00
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
16:41
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-10-06T16:41:03+02:00
15:39
Nowy prezes Apple'a, Tim Cook na emeryturę. Może znowu będzie fajnie
Aktualizacja: 2025-10-06T15:39:30+02:00
15:09
Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data
Aktualizacja: 2025-10-06T15:09:46+02:00
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
9:04
HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek
Aktualizacja: 2025-10-06T09:04:00+02:00
9:02
Lotnisko Chopina nie doczeka setnych urodzin. To będzie smutny koniec
Aktualizacja: 2025-10-06T09:02:34+02:00
8:23
Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą
Aktualizacja: 2025-10-06T08:23:43+02:00
8:00
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-06T08:00:41+02:00
6:45
Mózg tworzy świat z iluzji. To oznacza, że żyjemy w fikcji
Aktualizacja: 2025-10-06T06:45:00+02:00
6:30
Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna
Aktualizacja: 2025-10-06T06:30:00+02:00
6:15
Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?
Aktualizacja: 2025-10-06T06:15:00+02:00
6:00
Przewaga kwantowa stała się faktem. Tym razem nikt jej nie podważy
Aktualizacja: 2025-10-06T06:00:00+02:00
5:45
Gazowanie wody saturatorem. Czym się różni różowa butla od niebieskiej?
Aktualizacja: 2025-10-06T05:45:00+02:00
19:23
Nostalgicy, to my mieliśmy rację - "kiedyś to było" okazuje się prawdą
Aktualizacja: 2025-10-05T19:23:13+02:00
18:38
Polska szkoła walki z systemem. Może w systemie kaucyjnym wcale nie chodzi o butelki i pieniądze
Aktualizacja: 2025-10-05T18:38:12+02:00
17:31
Klienci boją się, że mBank chce wiedzieć za dużo. Bank ma powód, by prześwietlać komputer
Aktualizacja: 2025-10-05T17:31:50+02:00
16:20
Norwegia wysyła nam swoje F-35 do pomocy. Elita NATO nad Polską
Aktualizacja: 2025-10-05T16:20:00+02:00
16:10
Wygląda jak UFO. Tajemniczy obiekt zauważony na poligonie w USA
Aktualizacja: 2025-10-05T16:10:00+02:00
16:00
Tajemniczy sygnał z kosmosu. Chińczycy: to może być tunel do innego wszechświata
Aktualizacja: 2025-10-05T16:00:00+02:00
7:55
Czy to jeszcze maszyna, czy już sztuczny człowiek? Mam ciarki ze stresu
Aktualizacja: 2025-10-05T07:55:00+02:00
7:44
Komputer, który działa na ciepło. "Nie ma żadnych odpadów energetycznych"
Aktualizacja: 2025-10-05T07:44:00+02:00
7:33
ChatGPT potrafi robić zakupy. Dasz mu dostęp do swojej kasy?
Aktualizacja: 2025-10-05T07:33:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA