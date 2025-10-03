#B69AFF
Android ma nowego króla wydajności. Czekam z niecierpliwością

Mamy nowego króla najszybszych smartfonów z Androidem. Jest nim dość nietypowy sprzęt, który nazwą i wyglądem przypomina iPhone’a 17 Pro (Max). Ma jednak jedną funkcję, która sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji.

Albert Żurek
Chodzi o najnowszego Xiaomi 17 Pro (Max), który jest obecnie dostępny na jednym rynku. Trafił do oferty niedawno, ale już zdążył zrobić ogromną furorę. Powód sukcesu urządzenia leży w jego możliwościach technicznych - sprzęt ma do dyspozycji nie jeden, a dwa ekrany. Oprócz tego stał się najpotężniejszym smartfonem z Androidem na rynku.

Xiaomi 17 Pro (Max) najszybszym smartfonem na świecie. Ty go nie kupisz

Cała seria Xiaomi 17 - w tym zwykły 17 oraz bardziej zaawansowane 17 Pro (Max) mogą pochwalić się obecnością najlepszego procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jest to czip, który oferuje moc obliczeniową zbliżoną do nowoczesnych laptopów i komputerów. Na razie jest dostępny tylko w urządzeniach Xiaomi. Do większej liczby smartfonów trafi dopiero później, ale dzięki temu sprzęty są najszybsze pośród wszystkich telefonów z Androidem.

Skąd to wiemy? Twórcy chińskiego popularnego testu syntetycznego AnTuTu opublikowali wrześniowy ranking urządzeń, w którym dominują propozycje Xiaomi z serii 17. Wszystkie trzy modele mogą pochwalić się wysoką wydajnością, która przekłada się na 3,5 mln punktów.

Oczywiście to tylko liczby, które bez porównania nie są warte nic. Dlatego wynik warto porównać ze smartfonami działającymi z poprzednim najlepszym czipem: Snapdragonem 8 Elite. Większość takich urządzeń uzyskuje ok. 2,8 - 3 mln punktów w AnTuTu V11. Oznacza to, że nowy czip jest ok. 20 proc. szybszy od ubiegłorocznego, przynajmniej na papierze.

Co to właściwie oznacza? Że Xiaomi 17 Pro (Max) może pochwalić się naprawdę wysoką wydajnością w grach oraz aplikacjach wymagających dużej mocy obliczeniowej. Jasne, nie ma tu rewolucji - jest to jedynie zwykła ewolucja, którą możemy zauważyć z roku na rok w świecie smartfonów. Czy w codziennym użytkowaniu zauważymy ten skok mocy? Nie.

Tak naprawdę już tegoroczne sztandarowe smartfony takie jak Galaxy S25 (Ultra), Xiaomi 15, OnePlus 13 ze Snapdragonem 8 Elite oferowały masę niepotrzebnej dla większości użytkowników mocy obliczeniowej. Ja jednak patrzę na to w taki sposób, że ten zapas przyda się w dłuższej perspektywie (np. 4-5 lat). Smartfon z czasem będzie otrzymywał aktualizacje przynoszące nowe funkcje. Dzięki zapasowi mocy urządzenie nie powinno znacząco zwolnić.

Xiaomi 17 Pro Max
fot. Xiaomi

Czy nowe Xiaomi 17 są wydajniejsze od konkurencji od Apple? W teście AnTuTu tak. iPhone 17 Pro Max osiąga w nim ok. 2,3 mln punktów, a iPad Pro z procesorem M4 - 2,3 mln punktów. Są to jednak zupełnie inne systemy. 

Niestety obecnie nie możemy kupić Xiaomi 17 Pro (Max). Dlaczego? Ponieważ urządzenie jest dostępne wyłącznie w Chinach, a nie na globalnych rynkach. 

Xiaomi 17 Pro Max to smartfon, na który czekam

Co prawda w składanych smartfonach dwa ekrany są dziś standardem. Nie każdy jednak chce kupować takie urządzenie, a Xiaomi 17 Pro Max łączy składaki i zwykłe sprzęty. Jest to zwykły telefon, ale z dodatkowym panelem o przekątnej 2,9 cala (2,7 cala w 17 Pro), który oferuje sporo przydatnych funkcji.

Można stwierdzić, że widać tu mocną inspiracją Apple'em - nie tylko pod względem nazwy, ale też wyglądu. Muszę jednak przyznać, iż nowe Xiaomi są wreszcie inne. Dlatego na nie czekam i mam nadzieję, że w następnym roku trafią na globalne rynki.

