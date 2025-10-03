#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech /
  3. Technologie
  4. Sprzęt

Schłodził iPhone'a 17 Pro Max w szalony sposób. Mówi, że ulepszył telefon

Posiadacz iPhone’a 17 Pro Max postanowił zrobić dziwny eksperyment. Podłączył do urządzenia nietypowy system chłodzenia. Tak, aby wyciągnąć z niego maksimum możliwości. Wygląda paskudnie, ale przynajmniej działa.

Albert Żurek
iPhone z radiatorami
REKLAMA

W tegorocznych smartfonach Apple zastosował nowy system chłodzenia wspomagany komorą parową pomagającą odprowadzać ciepło z układów A19 i A19 Pro. Rozwiązanie jest zaawansowane, ale kto powiedział, że nie można wspomóc smartfona, implementując własne, lepsze narzędzie. 

REKLAMA

Wziął chłodzenia dla dysków SSD i podpiął je do iPhone’a 17 Pro Max. Niesamowity wynik

Użytkownik z serwisu Reddit T-K-Tronix pochwalił się swoim niecodziennym projektem: zaawansowanym systemem chłodzenia stworzonym z myślą o iPhone 17 Pro Max. Właściwie nie jest to autorskie rozwiązanie, ponieważ zastosowano w nim pięć radiatorów dedykowanych dyskom SSD M.2 PCIe, które zostały przyczepione do tylnej obudowy urządzenia. 

Większość akcesoriów oferuje pasywne odprowadzanie ciepła do radiatora. W projekcie zastosowano jednak także dwa aktywne radiatory marki Thermalright wyposażone w dodatkowy, mały wentylator wymagający zasilania do płyty głównej komputera. Dzięki nim iPhone 17 Pro Max miał oferować wyjątkowo wysoką kulturę pracy i niskie temperatury komponentów zastosowanych w środku.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/iph-pmx-z-chlodzeniem-ssd-1.jpeg
1/2
fot. T-K-Tronix Reddit
fot. T-K-Tronix Redditfot. T-K-Tronix Reddit

Cały eksperyment nie mógł obyć się bez sprawdzenia możliwości tego rozwiązania. Z związku z czym użytkownik T-K-Tronix uruchomił test obciążeniowy Steel Nomad Light w aplikacji do sprawdzania wydajności 3D Mark. Dzięki potężnemu systemowi chłodzenia urządzenie mogło pochwalić się 90-procentową stabilnością w omawianym teście. Największym problemem eksperymentu jest jednak to, że nie podano w nim wyniku stabilności bez dodatkowych pięciu radiatorów.

W sieci nie brakuje jednak masy testów iPhone’a 17 Pro Max, który dla każdego użytkownika niezależnie od rynku powinien oferować taką samą (a przynajmniej podobną wydajność). Film na YouTube użytkownika Max Tech ukazuje, że ten model w teście Steel Nomad Light oferuje ok. 69-procentową stabilność. Oznacza to, że zastosowanie chłodzeń dla dysków SSD poprawiło ją o 21 p.p. Różnica jest zauważalna.

Ale co tak naprawdę chodzi w tych testach stabilności? O to, w jaki sposób urządzenie zachowuje się przy długotrwałym, wysokim obciążeniu. Jeśli smartfon działa w takich warunkach przez dłuższy czas, traci na wydajności. Użytkownik odpowiadający za ten projekt chciał uzyskać możliwie najwyższą stabilność podczas nagrywania wideo w trybie Apple ProRes. Zasada jest taka, że im wyższe temperatury tym bateria jest szybciej drenowana, a to sprawia, że trzeba częściej podpinać smartfon do ładowania. To oczywiście powoduje szybsze degradowanie akumulatora.

Być może tego potrzebował. Ty jednak nie potrzebujesz

Wygląda na to, że nawet ulepszone chłodzenie z komorą parową w iPhone 17 Pro Max może nie być wystarczające dla najbardziej zaawansowanych użytkowników. Jasne, mało kto używa smartfona w taki sposób, aby obciążać jego komponenty na 100 proc., ale nawet podczas grania w bardziej wymagające tytuły można odczuć podwyższone temperatury.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Chłodzenie do iPhone'a MagSafe
Media Expert

Czy jednak typowy użytkownik, któremu przeszkadza podwyższone ciepło ze smartfona będzie potrzebował stosować tak dziwne chłodzenie z pięciu radiatorów od dysku SSD? Nie. W sklepach znajdziemy akcesoria chłodzące na MagSafe, które są tańsze i znacznie prostsze w użyciu.

REKLAMA

Więcej o smartfonach Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
03.10.2025 13:52
Tagi: Dysk SSDiPhoneSmartfony
Najnowsze
13:01
Coś wielkiego przesunęło się wewnątrz Ziemi. Planetą aż szarpnęło
Aktualizacja: 2025-10-03T13:01:55+02:00
12:10
Dziękuję hejterom systemu kaucyjnego. Utwierdzili mnie, że ma on sens
Aktualizacja: 2025-10-03T12:10:46+02:00
12:01
Ta funkcja nie wyszła w iPhone'ach. Samsung pokaże Apple'owi, jak trzeba żyć
Aktualizacja: 2025-10-03T12:01:13+02:00
11:14
Jest nowa wersja PlayStation 5. Tańsza, ale za to gorsza
Aktualizacja: 2025-10-03T11:14:24+02:00
11:04
Polskie F-35 otrzymają potężne berło. Tę broń posiadają tylko Amerykanie
Aktualizacja: 2025-10-03T11:04:09+02:00
10:22
OpenAI jest wyceniane wyżej niż SpaceX. Elonowi zaraz pęknie żyłka
Aktualizacja: 2025-10-03T10:22:38+02:00
9:42
Kontenery na odzież jak śmietniki. Dramatyczny apel organizacji charytatywnych
Aktualizacja: 2025-10-03T09:42:34+02:00
8:13
Najgłośniejsza przeglądarka tego roku za darmo. Już nie musisz płacić
Aktualizacja: 2025-10-03T08:13:49+02:00
7:38
Zmusili Apple'a, żeby przestał wciskać kit klientom. Koniec z eko-ściemą
Aktualizacja: 2025-10-03T07:38:38+02:00
6:31
Chcą rozszyfrować mózg Einsteina. Sięgną po jego fragment
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:59+02:00
6:31
Alpy tracą lód w zastraszającym tempie. Już zniknęło 1000 lodowców
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:39+02:00
6:31
Reaktor jądrowy pobił nieosiągalną barierę. Takiego wyniku nie było
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:00+02:00
6:21
Burze i zorze jak z koszmaru. Odkryto je na samotnym, ciemnym globie
Aktualizacja: 2025-10-03T06:21:00+02:00
6:11
Kosmiczne skały czają się na Ziemię. Wystarczy drobny skręt i uderzą
Aktualizacja: 2025-10-03T06:11:00+02:00
21:39
Play kończy z siecią 3G. Oto co dostajesz w zamian
Aktualizacja: 2025-10-02T21:39:36+02:00
20:50
Vision Pro okazały się klapą. Apple szykuje okulary, które mogą być jeszcze gorsze
Aktualizacja: 2025-10-02T20:50:29+02:00
20:12
Elon Musk apeluje: zrezygnujcie z Netflixa. "Dla zdrowia waszych dzieci"
Aktualizacja: 2025-10-02T20:12:08+02:00
19:33
Nowa aplikacja OpenAI szokuje. Większe szambo niż się spodziewałam
Aktualizacja: 2025-10-02T19:33:04+02:00
19:02
AirPodsy Pro 3 są nie do naprawienia. Apple, gdzie ta twoja ekologia?
Aktualizacja: 2025-10-02T19:02:20+02:00
18:50
Najlepszy VPN na iPhone’y i iPady - sprawdzone i popularne aplikacje 2025
Aktualizacja: 2025-10-02T18:50:36+02:00
18:14
Unio, zostaw roślinnego burgera w spokoju. Serio nikogo nie krzywdzi
Aktualizacja: 2025-10-02T18:14:49+02:00
17:28
Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"
Aktualizacja: 2025-10-02T17:28:33+02:00
17:23
Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz
Aktualizacja: 2025-10-02T17:23:51+02:00
16:36
Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-10-02T16:36:15+02:00
15:50
PKP Intercity oberwało za nowe wagony. Teraz obiecuje solidne poprawki
Aktualizacja: 2025-10-02T15:50:11+02:00
15:04
Mapy Google z nowym widokiem. Spacer zmienisz w lot nad miastem
Aktualizacja: 2025-10-02T15:04:21+02:00
13:48
Allegro będzie sprzedawać nowe produkty. Kurier sprawdzi wiek
Aktualizacja: 2025-10-02T13:48:29+02:00
12:59
Zestrzelenie drona nad Polską. Holenderski F-35 dostał specjalny dowód zwycięstwa
Aktualizacja: 2025-10-02T12:59:56+02:00
12:13
Kolejni obchodzą system kaucyjny. Coś jest nie tak z tym krajem
Aktualizacja: 2025-10-02T12:13:27+02:00
11:18
Polska odpowiedź na rosyjskie kolumny pancerne. Nie daje szans czołgom
Aktualizacja: 2025-10-02T11:18:18+02:00
10:58
Operator pokazał, jak zmieniał się jego światłowód. Kosmiczna różnica
Aktualizacja: 2025-10-02T10:58:02+02:00
10:23
Nowa subskrypcja zmiażdżyła ChatGPT Plus. To nokaut
Aktualizacja: 2025-10-02T10:23:29+02:00
9:46
Dziurawe oprogramowanie w polskich urzędach. Minister straszy najgorszym
Aktualizacja: 2025-10-02T09:46:12+02:00
9:10
Poszedłem sprawdzić system kaucyjny. Jedno słowo: "żenada"
Aktualizacja: 2025-10-02T09:10:26+02:00
8:28
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?
Aktualizacja: 2025-10-02T08:28:03+02:00
7:45
Wielka afera o nowe butelki bez kaucji. "Cwaniactwo trzeba tępić"
Aktualizacja: 2025-10-02T07:45:05+02:00
7:27
Idzie lawina nowości od Apple'a. Odgrzane kotlety, ale z jednym wyjątkiem
Aktualizacja: 2025-10-02T07:27:27+02:00
6:18
Utrzymali przy życiu ważny fragment ucha. Przełom w badaniach słuchu
Aktualizacja: 2025-10-02T06:18:00+02:00
6:14
Ludzie świecą w ciemności. Właśnie tego dowiedli
Aktualizacja: 2025-10-02T06:14:00+02:00
6:12
Nowe polskie drony kamikadze. Niszczycielska moc
Aktualizacja: 2025-10-02T06:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA