iPhone pożera baterie w imię wyglądu. I to brzydkiego
Wygląda na to, że nowa stylistyka systemu operacyjnego iOS 26 nie tylko nie każdemu przypadła do gustu, ale jeszcze skraca czas pracy iPhone'ów. Nie dość, że jest brzydko, to użytkownicy tracą na długości pracy na jednym ładowaniu.
Apple w iPhone'ach 17 ulepszył akumulatory, ale trzeba pamiętać, że wszystkie modele aż po iPhone'a 11 (z 2019 r.) obsługują iOS’a 26. Są to nierzadko urządzenia z zużytymi bateriami, które odstają pod kątem działania. Po instalacji nowego systemu sytuacja tylko się pogarsza - czasy pracy na baterii są krótsze niż w iOS 18.
Nowy iOS 26 zjada energię jak zły. Apple woli wygląd ponad energooszczędność
Największą nowością iOS’a 26 jest stylistyka Liquid Glass - przezroczyste elementy przypominające szkło pojawiają się niemal wszędzie: w centrum sterowania, ikonach, widżetach i aplikacjach systemowych. Czyli praktycznie wszędzie. Nie każdemu podoba się ten wygląd i co prawda istnieją metody, aby wszystko (przynajmniej częściowo) wyglądało jak dawniej, ale nie da się go całkowicie wyłączyć.
Z nowych testów jednak wynika, że szklany wygląd interfejsu ma też drugą stronę medalu - jest nim wpływ na akumulator w iPhonie. Wcześniejszy eksperyment przeprowadzony z użyciem iPhone’a 16 Pro Max zaktualizowanego do iOS 26 wykazał, że nowy system rozładowuje akumulator znacznie szybciej niż poprzedni iOS 18.
Wykonywanie rutynowych czynności w nowym oprogramowaniu (otwieranie centrum powiadomień, otwieranie i zamykanie aplikacji, odblokowywanie iPhone’a) zużywało ok. 13 proc. baterii. Tymczasem wcześniejsza wersja potrzebowała tylko 1 proc. baterii w przypadku identycznych działań.
Inny użytkownik postanowił postanowił sprawdzić, jak wygląda pobór energii w najnowszym iPhonie 17 Pro Max, który od nowości działa na iOS 26. Test był prosty: ograniczono ładowanie do 80 W, a smartfon podłączono do ładowarki 65 W z listwą mierzącą pobór mocy i sprawdzono, ile energii zużywa przy różnych czynnościach. Oto wyniki:
- ekran główny z trybem Zawsze na Ekranie: 2-3 W;
- otwieranie centrum sterowania: 8-9 W;
- wykonywanie zdjęć 8-9 W;
- robienie zrzutów ekranu: 7-17 W;
- nagrywanie ekranu: 9-11 W;
- korzystanie z Apple Maps: 8-9 W.
Największe skoki zużycia energii pojawiały się tam, gdzie Liquid Glass jest najbardziej widoczny. Istnieje metoda, aby ograniczyć Liquid Glass w iOS 26, aktywując tryb redukcja przezroczystości, ale ta wcale nie pomaga w zmniejszeniu poboru energii iPhone’a. Paradoksalnie potrafi zużywać jeszcze więcej prądu - nawet o 1 W więcej przy większości czynności.
Jak uratować baterię?
Najlepszym sposobem będzie włączenie trybu niskiego poboru mocy. Testy wykazały, że w przypadku tych samych czynności zużycie energii spada nawet poniżej 5 W (z wyjątkiem ekranu głównego). Uruchomienie tego rozwiązania ma faktycznie ogromny wpływ na żywotność baterii: w domyślnych ustawieniach użytkownik uzyskiwał ok. 6,5 godzin pracy na jednym ładowaniu, a aktywacja pozwalała na wydłużenie czasu do 10 godz.
Tryb oszczędzania energii ma jednak swoją cenę: telefon działa mniej responsywnie, odświeżanie ekranu spada do 60 Hz, a część aplikacji w tle zostaje wyciszona. Jeśli macie problem z baterią przez Liquid Glass, musicie wybrać - ładniejsze szkło czy dłuższe życie baterii.
