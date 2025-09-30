iPhone pożera baterie w imię wyglądu. I to brzydkiego

Ładowanie...

Apple w iPhone'ach 17 ulepszył akumulatory, ale trzeba pamiętać, że wszystkie modele aż po iPhone'a 11 (z 2019 r.) obsługują iOS’a 26. Są to nierzadko urządzenia z zużytymi bateriami, które odstają pod kątem działania. Po instalacji nowego systemu sytuacja tylko się pogarsza - czasy pracy na baterii są krótsze niż w iOS 18.

Nowy iOS 26 zjada energię jak zły. Apple woli wygląd ponad energooszczędność

Największą nowością iOS’a 26 jest stylistyka Liquid Glass - przezroczyste elementy przypominające szkło pojawiają się niemal wszędzie: w centrum sterowania, ikonach, widżetach i aplikacjach systemowych. Czyli praktycznie wszędzie. Nie każdemu podoba się ten wygląd i co prawda istnieją metody, aby wszystko (przynajmniej częściowo) wyglądało jak dawniej, ale nie da się go całkowicie wyłączyć.

Z nowych testów jednak wynika, że szklany wygląd interfejsu ma też drugą stronę medalu - jest nim wpływ na akumulator w iPhonie. Wcześniejszy eksperyment przeprowadzony z użyciem iPhone’a 16 Pro Max zaktualizowanego do iOS 26 wykazał, że nowy system rozładowuje akumulator znacznie szybciej niż poprzedni iOS 18.

Wykonywanie rutynowych czynności w nowym oprogramowaniu (otwieranie centrum powiadomień, otwieranie i zamykanie aplikacji, odblokowywanie iPhone’a) zużywało ok. 13 proc. baterii. Tymczasem wcześniejsza wersja potrzebowała tylko 1 proc. baterii w przypadku identycznych działań.

Inny użytkownik postanowił postanowił sprawdzić, jak wygląda pobór energii w najnowszym iPhonie 17 Pro Max, który od nowości działa na iOS 26. Test był prosty: ograniczono ładowanie do 80 W, a smartfon podłączono do ładowarki 65 W z listwą mierzącą pobór mocy i sprawdzono, ile energii zużywa przy różnych czynnościach. Oto wyniki:

ekran główny z trybem Zawsze na Ekranie: 2-3 W;

otwieranie centrum sterowania: 8-9 W;

wykonywanie zdjęć 8-9 W;

robienie zrzutów ekranu: 7-17 W;

nagrywanie ekranu: 9-11 W;

korzystanie z Apple Maps: 8-9 W.

Największe skoki zużycia energii pojawiały się tam, gdzie Liquid Glass jest najbardziej widoczny. Istnieje metoda, aby ograniczyć Liquid Glass w iOS 26, aktywując tryb redukcja przezroczystości, ale ta wcale nie pomaga w zmniejszeniu poboru energii iPhone’a. Paradoksalnie potrafi zużywać jeszcze więcej prądu - nawet o 1 W więcej przy większości czynności.

Jak uratować baterię?

Najlepszym sposobem będzie włączenie trybu niskiego poboru mocy. Testy wykazały, że w przypadku tych samych czynności zużycie energii spada nawet poniżej 5 W (z wyjątkiem ekranu głównego). Uruchomienie tego rozwiązania ma faktycznie ogromny wpływ na żywotność baterii: w domyślnych ustawieniach użytkownik uzyskiwał ok. 6,5 godzin pracy na jednym ładowaniu, a aktywacja pozwalała na wydłużenie czasu do 10 godz.

Tryb oszczędzania energii ma jednak swoją cenę: telefon działa mniej responsywnie, odświeżanie ekranu spada do 60 Hz, a część aplikacji w tle zostaje wyciszona. Jeśli macie problem z baterią przez Liquid Glass, musicie wybrać - ładniejsze szkło czy dłuższe życie baterii.

Albert Żurek 30.09.2025 13:43

