iOS 26.0.1. naprawia wkurzające błędy. Nie zwlekaj z instalacją

Warto wiedzieć, że iOS 26.0.1 to nie jedyna aktualizacja - oprócz tego Apple udostępnił także m.in. WatchOS’a 26.0.2 na zegarki, macOS’a 26.0.1 na komputery oraz iPadOS’a 26.0.1 dla tabletów. Sprawdźmy, co wprowadzają poszczególne nowe wersje systemów operacyjnych.

iOS 26.0.1 już dostępny do pobrania. Łap za swojego iPhone’a

Od razu zaznaczę, że aktualizacja 26.0.1 nie wprowadza rewolucyjnych nowości - są to co najwyżej uaktualnienia zabezpieczeń oraz poprawki błędów. Niektóre z nich mogły znacząco wpłynąć na korzystanie z systemu operacyjnego i iPhone’a. Oto najważniejsze ulepszenia:

naprawiono problem ze sporadycznymi rozłączeniami łączności WiFi i Bluetooth w iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) oraz iPhone Air;

usunięto błąd, który sprawiał, że smartfony zaktualizowane do systemu iOS 26 (także te starsze) nie mogły połączyć się z siecią komórkową;

poprawiono algorytmy aparatu w iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) i iPhone Air, które powodowały pojawienie się artefaktów na zdjęciach zrobionych w określonych warunkach oświetleniowych;

zażegnano błąd dotyczący ikon aplikacji, które wyglądały na puste po dodaniu własnego koloru;

uaktualnienie do iOS 26 nie wyłącza już funkcji VoiceOver dla niektórych użytkowników.

To największe nowości w aktualnej wersji iOS’a. Aktualizacja nie jest duża, a więc nie zajmuje też zbyt wiele miejsca w pamięci telefonu: w przypadku mojego iPhone’a 15 Plus jest to zaledwie 587,2 MB. Polecam pobrać uaktualnienie głównie posiadaczom nowych iPhone’ów 17, ale użytkownicy starszych modeli również powinni na tym skorzystać. Co należy zrobić?

wejść w aplikację Ustawienia;

znaleźć zakładkę Ogólne;

wybrać Uaktualnienia i poczekać aż pojawi się ikona iOS 26.0.1.

Jest też macOS 26.0.1, watchOS 26.0.2, iPadOS 26.0.1

Oprócz iOS’a 26.0.1 Apple wydał także macOS 26.0.1. To znacznie większa aktualizacja zajmująca na dysku 2,94 GB. Jak twierdzi producent, uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń. Największą poprawką jest jednak to, że rozwiązano problem uniemożliwiający uaktualnienie Mac Studio M3 Ultra (2025 r.) do systemu macOS 26 Tahoe.

Pozostałe systemy - watchOS 26.0.2, iPadOS 26.0.1 to również pomniejsze aktualizacje zajmujące kilkaset MB i wprowadzające pomniejsze zmiany. Mimo wszystko warto pobrać.

Obrazek główny: Bigc Studio / Shutterstock.com

Albert Żurek 30.09.2025 11:15

