#B69AFF
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

W tej grze sterujesz głową i słuchawkami. Tego jeszcze nie było

W sklepie z aplikacjami pojawiła się gra mobilna inna niż wszystkie. Nazywa się RidePods - Race with Head i polega na sterowaniu cyfrowym motocyklem ruchami głową. Wystarczy, że masz odpowiedni smartfon i słuchawki.

Albert Żurek
Gra została stworzona z myślą o iPhone’ach i słuchawkach AirPods obsługujących technologię dźwięku przestrzennego wykorzystującego śledzenie ruchów głowy użytkownika. Całość jest prosta, ale niezwykle ciekawa. Sam ją sprawdziłem i działa naprawdę dobrze.

Gra, w którą sterujesz głową i słuchawkami w uszach. To pierwsza taka na świecie

Z grafik znajdujących się w sklepie App Store dowiadujemy się, że jest to pierwsza na świecie gra wykorzystująca bezprzewodowe słuchawki douszne do sterowania. Jest to twór małego studia, więc tak jak można się spodziewać, odbiega ona od wysokobudżetowych produkcji dużych twórców pod kątem grafiki i dostępnych mechanik. 

Tak naprawdę w grze możemy tylko jechać do przodu swoim motocyklem, omijać samochody jadące w tę samą stronę i zdobywać możliwie jak najwyższy wynik wyrażony w punktach. Z czasem trudność wyzwania rośnie, ponieważ wzrasta średnia prędkość pojazdu, co sprawia, że trudniej jest manewrować motocyklem. Uderzenie cyfrowym jednośladem w samochód kończy rozgrywkę i pozwala rozpocząć nową sesję. To cała mechaniki gra. Prosta aż do bólu.

Grafika i zastosowane mechaniki mające na celu utrzymanie uwagi gracza nie są tu jednak najważniejsze. Najciekawsze jest to, że twórca podczas tworzenia innej aplikacji doszedł do wniosku, że w teorii możliwe jest wykorzystanie do sterowania czujników zastosowanych w środku słuchawek AirPods. Posiadacze smartfonów i słuchawek Apple dobrze znają tę opcję - chodzi o tryb śledzenie ruchów głowy. Funkcja sprawia, że jeśli ruszamy głową względem smartfona, jesteśmy w stanie usłyszeć muzykę trochę inaczej.

Stworzenie gry z wykorzystaniem czujników z AirPods miało zająć dosłownie kilka tygodni - aplikacja została wrzucona na App Store’a oraz zatwierdzona przez Apple'a. Samo zainstalowanie produkcji na telefonie nie wystarcza - po kliknięciu “play” zobaczymy komunikat, że aby kontynuować, potrzebujemy AirPodsów.

Tak się składa, że od niemal dwóch lat jestem posiadaczem AirPodsów Pro 2 w wersji USB-C, z którymi byłem w stanie uruchomić i nawet chwilę zagrać w RidePods - Race with Head.

Sterowanie gry głową z AirPodsami to coś niesamowitego. Czemu nikt na to wcześniej nie wpadł?

To znaczy, nie do końca nie wpadł. Istnieją gry, które wykorzystują kamerkę do śledzenia ruchów naszej głowy w celu sterowania różnymi akcjami. Wcześniej jednak nie było to możliwe z pomocą AirPodsów. Teraz już jest. Zapytacie się pewnie, jak to działa? Odpowiem - ciekawie, choć nie idealnie. Wystarczy ruszać głową w prawo lub lewo, aby sterować motocyklem i jednocześnie słyszymy dźwięk silnika w słuchawkach.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/IMG_7994-.jpeg
1/2
photophoto

Reakcja na nasze ruchu jest dobra i precyzyjna. Oznacza to, że jeśli w grze będziemy chcieli wykonać mocny skręt w jedną lub drugą stronę, na żywo też potrzebny będzie zdecydowany ruch głową. Trochę nie wyobrażam sobie grać w tę grę np. w komunikacji miejskiej - ruchy głową podczas patrzenia się w ekran smartfona z pewnością mogą przykuwać uwagę innych osób. Mimo wszystko jest to ciekawe i eksperyment pokazuje nietypowe zastosowanie technologii przestrzennego dźwięku w słuchawkach AirPods. 

RidePods - Race with Head nie nadaje do dłuższej rozgrywki - z czasem robi się nudna i powtarzalna. Ale i taki był zamysł - aby pokazać technologie związane z AirPodsami. Aby w nią zagrać, będziecie potrzebowali AirPodsów Pro (1, 2, 3), AirPods 3 lub 4 bądź AirPods Max.

Albert Żurek
29.09.2025 19:30
Tagi: AirPodsAppleGry na telefonSmartfony
