Apple idzie za ciosem po iPhonie 17. Lista nowości jest potężna

Nie minął miesiąc od premiery nowego iPhone'a, a Apple już intensywnie pracuje nad premierą kolejnych urządzeń. Jeżeli masz wysłużonego Maka lub twój nowy iPhone zmotywował cię do zainteresowania się ekosystemem Apple'a, nadchodzące nowości mogą zagrozić kondycji twojego portfela.

Ponad 10 urządzeń w ciągu najbliższego półrocza. Rozkład jazdy Apple'a jest gruby

Jak donosi Mark Gurman w najnowszym wydaniu newslettera Power On na łamach Bloomberga, najważniejsze produkty Apple'a - poza iPhonem oczywiście - wielkimi krokami zbliżają się do etapu masowej produkcji. Mowa tu przede wszystkim o nowych MacBookach Air i Pro z procesorami M5, a także odświeżonych monitorach zewnętrznych. Według informacji Gurmana premiery planowane są pomiędzy końcówką tego roku a pierwszym kwartałem przyszłego roku.

Najważniejszym punktem w rozkładzie jazdy Apple'a są nowe laptopy - MacBooki Pro (oznaczone kodowo J714 i J716) oraz MacBooki Air (J813 i J815). Zgodnie z przekazem Gurmana, zostaną one wyposażone w najnowsze procesory M5. Póki co nie wiadomo, czy wyposażenie w nowszy procesor to jedyna nowość w laptopach. Choć na razie brak pewności co do daty premiery, możliwe, że nowe przenośne komputery pojawią się w ofercie Apple'a jeszcze w końcówce 2025 r.

Apple przygotowuje także dwa nowe zewnętrzne wyświetlacze o przekątnej 27 cali (J427 i J527). Choć szczegóły techniczne pozostają nieznane, wśród analityków mówi się o następcy obecnego Studio Display. Zdaniem dziennikarza wyświetlacze mogą przynieść ze sobą usprawnienia ważne dla osób, które na co dzień korzystają z ekosystemu Apple w pracy kreatywnej.

Kolejne premiery to zaktualizowany iPad Pro oraz nowa wersja gogli Vision Pro, oba urządzenia również oparte na układach M5. W planach jest także nowy iPad Air, tym razem prawdopodobnie z procesorem M4, a także budżetowy model iPada, skierowany do użytkowników szukających tańszego wejścia w świat tabletów Apple.

Budżetowy iPhone 17 nie za trzy lata - góra za pół roku

W pierwszej połowie przyszłego roku powinniśmy zobaczyć także nową wersję budżetowego iPhone’a - model 17e. Według Gurmana ma on wyraźniej różnić się od podstawowego iPhone’a 17 niż dotychczasowe generacje. Apple chce w ten sposób uporządkować ofertę i lepiej zarysować granice pomiędzy poszczególnymi modelami.

Nie zabraknie też nowości w kategorii urządzeń domowych. Apple planuje odświeżenie Apple TV oraz HomePoda mini, czyli produktów, które - choć nie są tak spektakularne jak iPhone’y czy Maki - pełnią istotną rolę w budowaniu spójnego ekosystemu Apple'a.

Wszystko wskazuje na to, że Apple wchodzi w 2026 r. z wyjątkowo bogatą listą premier. Dla użytkowników oznacza to szerokie możliwości wyboru, ale też - kolejną falę wydatków.

Zdjęcie główne: Dontree_M / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 29.09.2025 08:25

