#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską

Apple straszy Europejczyków pornografią, hazardem i oszustami w aplikacjach. Wygodnie zapomina dodać, że chodzi głównie o utratę monopolu.

Malwina Kuśmierek
Apple narzeka na unijne regulacje
REKLAMA

Apple opublikował obszerne oświadczenie, w którym ponownie uderza w unijne przepisy Digital Markets Act (DMA). Firma twierdzi, że regulacje zmuszają ją do „opóźniania innowacji” i narażania użytkowników na ryzyko. Z polskiej, a szerzej - europejskiej perspektywy - trudno jednak nie zauważyć, że to kolejny rozdział w wieloletniej historii, w której Apple stawia się w roli ofiary, a UE w roli ograniczającego swobodę innowacji organu regulacyjnego.

REKLAMA

Apple: "DMA pogarsza komfort użytkowania urządzeń Apple przez użytkowników w Unii"

W nowo opublikowanym komunikacie koncern z Cupertino ostrzega, że unijne przepisy zmuszają go do wstrzymywania dystrybuowania nowych funkcji w Europie. Wśród nich znalazły się m.in. iPhone Mirroring (udostępnianie ekranu iPhone’a na Macu), Live Translation z AirPods oraz nowe narzędzia w Mapach, takie jak Visited Places czy Preferred Routes. Zdaniem przedstawicieli koncernu, dopóki rozwiązania nie zostaną udostępnione także na urządzenia firm trzecich, europejscy klienci będą musieli czekać.

Apple podkreśla również, że DMA zmienia zasady dystrybucji aplikacji. Otwarty dostęp do alternatywnych sklepów i systemów płatności ma oznaczać większe ryzyko dla użytkowników - od oszustw finansowych po dostęp do treści pornograficznych i hazardowych, które wcześniej nie mogły trafić do App Store.

Zamiast jednego zaufanego miejsca, gdzie można kupić aplikacje, użytkownicy w Unii Europejskiej mają teraz do wyboru wiele sklepów, z których każdy ma swój własny wygląd, zasady i standardy recenzowania. Na innych platformach mobilnych prowadzi to do pojawiania się szkodliwych, podobnych aplikacji, które przechodzą mniejszą liczbę kontroli, oraz sklepów, w których użytkownicy nie wiedzą, gdzie się zwrócić, jeśli coś pójdzie nie tak. Użytkownicy Apple w UE są teraz bardziej narażeni na te same zagrożenia

Szczególną troską Apple obdarza w oświadczeniu kwestie prywatności. Gigant podaje przykłady żądań firm trzecich, które chciałyby mieć dostęp do historii sieci Wi-Fi użytkownika czy pełnej treści powiadomień z iPhone’a. Według Apple'a Komisja Europejska nie uznaje obaw o prywatność użytkowników za wystarczająco ważny powód, by firma mogła odmówić przekazywania danych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w narracji z Cupertino prywatność zawsze jest kartą przetargową - i to wtedy, gdy akurat pasuje do strategii obrony własnego ekosystemu.

Apple przekonuje, że DMA prowadzi do ograniczeń wyboru

Apple w swojej publikacji stwierdza, że DMA nie tylko nie osiągnęło zamierzonego celu - uczynienia europejskiego rynku usług cyfrowych zdrowszym i bardziej konkurencyjnym - ale wręcz doprowadziło do sytuacji, w której DMA ogranicza wybór i sprzyja monopolistom.

Jak wyjaśnia Apple, DMA i inne unijne regulacje sprawiają, że premiery nowych funkcji oprogramowania Apple'a dla użytkowników w Europie są opóźniane lub całkowicie pomijane. Wobec czego użytkownicy ze Starego Kontynentu "tracą możliwość korzystania z najnowszych technologii Apple, a ich urządzenia pozostają w tyle".

Ponadto regulacje, które zmuszają Apple do tworzenia rozwiązań umożliwiających korzystanie z urządzeń Apple'a z urządzeniami i oprogramowaniem innych firm mają prowadzić do "ograniczenia wyboru".

Zmuszając Apple do tworzenia funkcji i technologii dla produktów innych niż Apple, DMA sprawia, że opcje dostępne dla europejskich konsumentów stają się bardziej podobne. Na przykład zmiany wprowadzone na rynkach aplikacji sprawiają, że iOS coraz bardziej przypomina Androida - a to ogranicza wybór

Apple narzeka także, że DMA uderza głównie w niego, podczas gdy lider europejskiego rynku smartfonów - Samsung - nie jest dotknięty tak surowymi wymogami. Koncern z Cupertino zwraca uwagę, że "zbudował unikalny, innowacyjny ekosystem", a ustawa o rynkach cyfrowych "zamiast nagradzać tę innowację, dyskryminuje Apple".

Co istotne, Apple nie tylko narzeka - wprost apeluje o zmianę prawa. W dokumentach przesłanych do Komisji Europejskiej firma sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby uchylenie DMA albo przynajmniej znaczne ograniczenie jego zapisów. Wskazuje, że przepisy szkodzą biznesowi w Europie i osłabiają konkurencyjność regionu wobec reszty świata. Trudno jednak nie zauważyć, że DMA jest odpowiedzią na wieloletnie, negatywne doświadczenia europejskich użytkowników i deweloperów, którzy od lat wskazują na dominację amerykańskich gigantów technologicznych.

Europejskie déjà vu

Apple w swoim tonie stara się brzmieć jak adwokat interesów użytkowników. Jednak w Europie pamiętamy dobrze czasy, gdy brak dostępu do niektórych usług czy funkcji był normą - i to bez udziału DMA. Usługi finansowe, płatności czy funkcje lokalne na iPhone'ach często trafiały na Stary Kontynent później niż do USA, o ile w ogóle. Dlatego obecna narracja Apple o "europejskich opóźnieniach" brzmi jak nieudolna próba odwracania kota ogonem.

Apple stara się przedstawić Digital Markets Act jako prawo, które spowalnia innowacje, zwiększa ryzyko i szkodzi europejskim użytkownikom. Jednak z perspektywy unijnego konsumenta trudno nie dostrzec, że Apple jedynie broni swoich interesów, a narracja o uciemiężonych regulacjami użytkownikach jest bardziej naciągana niż etui na tył zarysowanego iPhone'a 17 Pro.

Polaku, tak Apple pluje ci w twarz:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Ron Adar / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
25.09.2025 11:14
Tagi: App StoreAppleiOSiPhoneMacmacOSUnia Europejska
Najnowsze
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
7:14
Wysłał 4 tys. CV i nic. Tiktoker rozpalił internet opowieścią o patologii rynku pracy
Aktualizacja: 2025-09-25T07:14:02+02:00
6:20
Policzyli koszty tej całej sztucznej inteligencji. Wyniki są szokujące
Aktualizacja: 2025-09-25T06:20:00+02:00
6:13
Rozłożyli iPhone'a 17 Pro, żebyś nie musiał go psuć. Arcydzieło, ale z dużym problemem
Aktualizacja: 2025-09-25T06:13:00+02:00
6:11
Z toru wyścigowego na pole bitwy. Ten dron kamikadze wywodzi się z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-09-25T06:11:00+02:00
6:05
Za chwilę ludzie polecą dookoła Księżyca. Pierwszy taki lot od pół wieku
Aktualizacja: 2025-09-25T06:05:00+02:00
6:00
Mieszkańcy Helu błagają premiera o pomoc. Inwestor chce zdewastować półwysep
Aktualizacja: 2025-09-25T06:00:00+02:00
21:12
Szykuj się na nowe. Jest lista telefonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 3
Aktualizacja: 2025-09-24T21:12:52+02:00
20:21
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?
Aktualizacja: 2025-09-24T20:21:02+02:00
19:37
Bezprzewodowe słuchawki w cenie wypasionego iPhone'a? Poproszę
Aktualizacja: 2025-09-24T19:37:26+02:00
19:00
Koniec idiotycznych ograniczeń dla iPhone'ów i zegarków. Apple musiał się ugiąć
Aktualizacja: 2025-09-24T19:00:11+02:00
18:41
Rewolucja w Windowsie. Nadchodzi nowy porządek rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-24T18:41:04+02:00
17:44
W telefonie masz wolniejszy internet niż na komputerze? Wskazali winowajcę
Aktualizacja: 2025-09-24T17:44:29+02:00
17:14
Najlepsze usługi ochrony tożsamości w 2025 roku. Jak nie dać się okraść
Aktualizacja: 2025-09-24T17:14:27+02:00
16:24
Mówi, że widział Androida na komputery. "To coś niesamowitego"
Aktualizacja: 2025-09-24T16:24:39+02:00
15:30
Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:30
Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:28
Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:28
Tydzień z Xiaomi 15T Pro. Co potrafi topowy telefon za niewielkie pieniądze?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T: są polskie ceny i promocje na start
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T oficjalnie. Wiemy, jak wypadają nowe "tanie flagowce"
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
14:53
Pokazali trasę metra w Krakowie. Szału nie ma
Aktualizacja: 2025-09-24T14:53:31+02:00
14:18
Weszli do nowych wagonów i złapali się za głowy. Prezes PKP Intercity tłumaczy
Aktualizacja: 2025-09-24T14:18:18+02:00
14:01
Kupiła bilet, a i tak dostała mandat. Polskie miasto skończy z absurdem
Aktualizacja: 2025-09-24T14:01:00+02:00
13:32
Huawei rozdaje 250 zł rabatu. Nowy zegarek i tablet taniej na start
Aktualizacja: 2025-09-24T13:32:30+02:00
12:59
Wirtualny papież? Leon XVI mówi jasno: "Nie będę chatbotem"
Aktualizacja: 2025-09-24T12:59:15+02:00
12:35
Przyjdziesz z butelką, a pod automatem chaos. Ekspertka: rząd popełnił jeden kluczowy błąd
Aktualizacja: 2025-09-24T12:35:19+02:00
12:07
Sterowce wracają do łask. NATO udowadnia, że to wciąż działa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:07:47+02:00
10:57
W polskim mieście mają nową broń na wandali. Bazgroły znikają jak za dotknięciem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:57:28+02:00
10:01
Czy złote kable to scam, co tworzy dobry dźwięk i jak wcisnąć CD w Bluetooth - ekspert obala mity
Aktualizacja: 2025-09-24T10:01:29+02:00
9:35
Facebook wie o tobie wszystko, więc teraz wskaże ci miłość. Romantyczne, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:35:10+02:00
9:03
Klawiatura Logitech Signature Slim Solar+ K980 zjada światło, ciągle mam 100 proc. - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-24T09:03:05+02:00
9:00
Recenzja Bowers & Wilkins Px8 S2 – to powinny być rasowe "dziewiątki"
Aktualizacja: 2025-09-24T09:00:24+02:00
8:22
WhatsApp rozdaje nowości. Szkoda tylko, że Android musi poczekać w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-24T08:22:02+02:00
7:40
Cała seria iPhone 17 ma problemy z Wi-Fi. Wina leży na nadgarstku
Aktualizacja: 2025-09-24T07:40:03+02:00
6:23
GLOWS gotowy do lotu. Polacy pomogą badać wiatr słoneczny
Aktualizacja: 2025-09-24T06:23:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA