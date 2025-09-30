#B69AFF
Najcieńszy Samsung lepszy od najsmuklejszego iPhone'a. Bateria nie zawodzi

Wygląda na to, że Samsung lepiej odrobił pracę domową z dziedziny akumulatorów niż Apple. Galaxy S25 Edge wygrywa z iPhone'em Air pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu.

Albert Żurek
Samsung produkcja smartfony
Aby opracować tak cienkie smartfony, najpopularniejsi producenci musieli zastosować kilka  zasadniczych kompromisów: jednym z nich jest oczywiście bateria. Im mniejsze i cieńsze urządzenie, tym pojemność akumulatora jest mniejsza. Same liczby nie są najważniejsze i dużą rolę gra także optymalizacja pozostałych komponentów: energooszczędności procesora, modemu 5G i nie tylko. Sprawdzono, jak to wygląda w przypadku nowego iPhone’a i Samsunga.

Samsung Galaxy S25 Edge działa dłużej na baterii niż iPhone Air. Nieznacznie

Twórcy kanału YouTube, PhoneBuff, postanowili sprawdzić akumulator w najcieńszym smartfonie Apple’a - iPhone Air - wydanym tuż obok serii iPhone 17. Porównali go z jego największym konkurentem - wprowadzonym wcześniej w tym roku Samsungiem Galaxy S25 Edge. Oba telefony mogą się pochwalić cienkimi obudowami:

  • Samsung Galaxy S25 Edge - 5,8 mm;
  • iPhone Air - 5,6 mm.

Dla porównania dodam, że najlepsze iPhone’y 17 Pro (Max) mierzą 8,75 mm grubości, podstawowy iPhone 17 - 7,95 mm, Samsung Galaxy S25 Ultra 8,2 mm (zwykły S25 - 7,3 mm). Oznacza to, że smukłe modele najpopularniejszych producentów są o ok. 2 mm cieńsze niż zwykłe modele. Czy to mało, czy dużo? Z pewnością ta różnica jest odczuwalna w dłoni. 

Na co dzień różnica może być też zauważalna, ale pod innym kątem - czasu pracy na baterii. Apple chwali się, że iPhone Air z akumulatorem 3190 mAh działa "nawet cały dzień", oferując do 27 godzin odtwarzania wideo. Z kolei Samsung Galaxy S25 Edge wyposażony w jednostkę 3900 mAh ma działać do 24 godzin. Czy tak naprawdę tak jest? 

Z testów Phone Buff, zakładających różne sposoby wykorzystania urządzenia wynika, że smartfony w istocie oferują bardzo zbliżone czasy pracy na pojedynczym ładowaniu. Dla sprawdzenia żywotności akumulatora korzystano z tych urządzeń tak, jak mogłaby robić to zwykła osoba (choć proces był w pełni zautomatyzowany). Uruchamiano zatem typowe aplikacje: komunikatory internetowe, mapy, filmy, gry, słuchano muzyki, a nawet zostawiono sprzęt w trybie czuwania na 16 godzin.

Wynik? Podczas zwykłego działania na sieci WiFi iPhone Air osiągnął 9 godz. i 58 min, a Samsung Galaxy S25 Edge 9 godz. i 59 min. Oznacza to, że działał całą minutę dłużej, zanim energia w akumulatorze się skończyła. Łącznie z trybem bezczynności smartfony działały prawie 26 godz. Trudno jednak stwierdzić, czy urządzenia zaoferowałyby podane przez producenta wartości bez pozostawienia ich na 16 godz. - najprawdopodobniej nie.

Ważna kwestia to wykorzystana łączność: w teście w głównej mierze działano na WiFi, które bardziej sprzyja akumulatorowi niż łączność LTE lub 5G. Test zakończył się praktycznie remisem, ale mimo wszystko Samsung poradził sobie tutaj trochę lepiej od iPhone’a. Różnica w pojemnościach zastosowanych akumulatorów jest naprawdę ogromna: w iPhone Air znajdziemy jednostkę 3190 mAh, a w Samsungu 3900 mAh. Oznacza to, że Apple wykonał kawał dobrej roboty, optymalizując swój nowy model.

Propozycja Samsunga natomiast jest trochę bardziej zaawansowana: została wyposażona w większy ekran, podwójny system głośników oraz aparatów. Cena też jest istotna - iPhone Air kosztuje 5299 zł, a S25 Edge można kupić za ok. 3500 zł. 

30.09.2025 06:01
Tagi: AppleiPhoneSamsungSmartfony
