Upadł ci telefon? Spokojnie, to HAMMER, nic mu się nie stanie

W dzisiejszych czasach patriotyzm gospodarczy to jedno z najlepszych zachowań jakie może wybrać świadomy klient. Zamiast wspierać ogromne korporacje z miliardami dolarów zysku, warto postawić na firmy, które działają lokalnie, można je odwiedzić, a do tego oferują wsparcie klienta przez całą dobę i zatrudniają polskich pracowników. Jedną z takich marek jest polski HAMMER, o którego produktach mogliście wielokrotnie przeczytać na łamach Spider's Web. Dlaczego warto wybrać urządzenia tej firmy?

HAMMER to już nie tylko smartfony, ale również akcesoria i smartwatche

Wyróżnikiem HAMMERA jest ponadprzeciętna wytrzymałość, a nawet można powiedzieć - pancerność urządzeń. To właśnie takim telefonem wbijałem gwoździe, do tej pory nie wiem jak to było możliwe, ale się udało. Oczywiście traktujcie to jako rozwiązanie awaryjne, bo jednak w takich chwilach sięgnąć po klasyczny młotek, ale w prawdziwym użytkowaniu docenicie tak wytrzymałe urządzenie. Dzięki pewności jaką daje HAMMER, nie musicie drżeć o to, czy wytrzyma zachlapanie, upadek, a nawet kąpiel w błocie. Urządzenia polskiej firmy nie mają sobie równych pod tym względem. Dzięki specjalnej konstrukcji są odporne na upadki, uderzenia, zadrapania i na wszystko, to co może przynieść życie.

Mój brat jest archeologiem i korzysta z telefonów HAMMER od wielu lat, bo po prostu wie, że nic im się nie stanie, nawet jak wpadną do wykopu. Z telefonem HAMMER wiąże się również inna historia z mojego rodzinnego domu - mój ojciec jest zapalonym wędkarzem, czasem mam wrażenie, że od słynnego fanatyka wędkarstwa z internetowej opowieści dzieli go naprawdę niewiele. Po jednym z udanych połowów, po zrobieniu zdjęć okazom, odłożył telefon na dach samochodu, dosyć ciężkiego SUV-a. Oczywiście telefon spadł, a inny samochód przejechał po tym urządzeniu, ale nie licząc drobnych rys od wciskanych kamieni - telefon nadal działał bez zarzutu. I to jest realny test dla marki i budowanie zaufania na lata.

Testowałem wszystkie najnowsze telefony od firmy HAMMER w ostatnich latach i ta wytrzymałość robi wrażenie. Niezależnie czy mówimy o urządzeniach przeznaczonych dla budowlańców i inżynierów z serii Construction, czy wspaniałych modeli z linii Military Edition - solidnośc dostajecie w cenie. Świadectwem wytrzymałości telefonów HAMMER i ich niezawodności jest to, że od 2021 r. są używane przez ratowników karkonoskiego GOPR do ratowania życia i zdrowia turystów odwiedzających jedne z najpiękniejszych gór w Polsce. Urządzenia firmy HAMMER spełniają rygorystyczne normy odporności MIL-STD-810H, czyli przeszły procedury testowe, które mają odwzorować warunki, na jakie może być narażony sprzęt wojskowy. Wśród nich są testy niskiego ciśnienia, wysokiej i niskiej temperatury, odporność na wstrząsy i wibracje, zamrażanie itd. To najsurowsze normy na rynku i HAMMER je spełnia.

HAMMER jest świadomy, że solidność to jego atut i do tego jest tak pewien swego, że gwarantuje odkup swoich telefonów w ciągu 7 lat od pierwszego uruchomienia, a cały proces oddania urządzenia jest prosty i zawiera minimum formalności.

Zapytacie, ale po co skupować stare telefony? Można wymieniać takie argumenty jak zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko, odpowiedzialna polityka marki. To wszystko prawda, ale jest jeszcze jeden aspekt. Takie telefony mogą być źródłem części zamiennych dla innych egzemplarzy. HAMMER wprowadził program części zamiennych wraz z instrukcjami jak samodzielnie przeprowadzić naprawę. Jeżeli jednak nie chcecie sami przeprowadzić naprawy, to możecie skorzystać z jednego z wielu serwisów dostępnych lokalnie.

A jaki telefon HAMMER wybrać?

Dużym sentymentem darzę HAMMER CONSTRUCTION 2 THERMAL 5G, bo za jego pomocą przyczepiłem do ściany półkę na kwiaty, która widzę setki razy każdego dnia. Jak mi się to udało? Za pomocą wbudowanych narzędzi takich jak poziomnica, laserowy dalmierz, lupy, kątomierza i wyznaczania pionu. Udało się, a efekty widzę do dziś. Co warto pamiętać? Pomimo swojej pancernej konstrukcji to pełnoprawny smartfon z 6-calowym ekranem pokrytym szkłem Gorilla Glass 5, baterią o olbrzymiej pojemności 6500 mAh i bezprzewodowym ładowaniem. Ma dobry aparat, którymi uwiecznicie ważne rzeczy, a prawdziwą wisienką na torcie jest aparat termowizyjny, który przyda się w poszukiwaniu zimnych i gorących rzeczy. JEst świetny, a przykłady jego działania możecie zobaczyć w naszej recenzji:

Jeżeli jesteś miłośnikiem aktywności outdoorowych, to warto przychylnym okiem spojrzeć na HAMMER RANGER. To najnowsza propozycja firmy, który stworzony jest do wypraw w teren. Na tle gamy wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami, 6-calowym wyświetlaczem, wymienną baterią o pojemności 5000 mAh, a także tradycyjnym gniazdkiem miniJack 3,5 mm. Nie zabrakło obsługi NFC i eSIM. W terenie odnajdziecie się za sprawą wbudowanego kompasu i możliwości pobierania map offline. To niezastąpiony towarzysz podróży. Pełną relację z wyprawy w teren możecie przeczytać w naszej recenzji:

HAMMER IRON 6 z kolei to smartfon, który nie boi się ubrudzić. Ma 6,65-calowy ekran IPS, oczywiście pokryty szkłem ochronnym najwyższej klasy, baterię o pojemności 6050 mAh z częstotliwością odświeżania 120 Hz, która zapewni energię na kilka dobrych dni działania, a cały pokryty jest gumą dla lepszej wodoodporności. Posiada również kamerę noktowizyjną wyśmienitej jakości, która sprawi, że noc przestanie być straszna, a wy zaczniecie eksplorować mrok. Sprawdzanie, czy coś nie czai się w ciemności, stało się moim nowym ulubionym zajęciem podczas spacerów z psem. Pełną recenzję możecie przeczytać na naszych łamach:

Za chwilę zobaczymy premierę najnowszego urządzenia HAMMER ENERGY X2 5G. To druga generacja świetnie przyjętego smartfona. W nowej otrzymamy 6-calowy ekran, baterię 5000 mAh z funkcją ładowania bezprzewodowego, zestaw aparatów 50 Mpix i 20 Mpix oraz przednią kamerę 8 Mpix. Smartfon będzie występował w odmianach 6/128 i 8/256 GB. Na razie wiemy tylko jak wyglądają jego plecki - zapowiada się ciekawe urządzenie.

HAMMER to solidne i wydajne urządzenia, które w całości zostały zaprojektowane w Polsce

To jedne z najlepszych urządzeń na rynku, które cechują się fenomenalną odpornością na ekstremalne warunki, a do tego zapewniają płynność działania i pewność kontaktu ze światem w każdej chwili. Marka HAMMER zdobywa coraz większą popularność i trudno się temu dziwić, bo ma solidne argumenty za jej wyborem.

Obecnie trwa kampania telewizyjna, która potrwa do połowy października. W jej ramach w największych stacjach telewizycjnych w Polsce, tj. TVN, Polsacie, TVP1 i TVP2, zostaną wyemitowane 15 i 30-sekundowe spoty. Kampania realizowana jest pod hasłem "Spokojnie, to HAMMER" pokazuje, że marka to nie tylko odporne smartfony, ale również solidne wsparcie na lata.

Paweł Grabowski 27.09.2025 07:11

