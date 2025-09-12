HAMMER IRON 6 5G - ten smartfon nie boi się ubrudzić. Rzucaj nim więc i masakruj

Ładowanie...

Polski HAMMER postanowił radykalnie rozszerzyć swoje portfolio produktowe i zaoferować w tym roku szereg produktów na każdą kieszeń i do tego trafiających w potrzeby zróżnicowanych odbiorców. HAMMER IRON 6 5G ma być telefonem, który przetrwa dużo, a do tego czas pracy ma wystarczyć na kilka dni ciągłej pracy. Na mnie największe wrażenie zrobił jednak zupełnie inny element, którego nie spodziewałem się w smartfonie za 1299 zł. Znacząco podniósł radość z moich nocnych spacerów z psem.

HAMMER IRON 6 5G - co my tu mamy?

Urządzenie polskiej firmy może pochwalić się następującymi parametrami:

procesor MediaTek Dimensity 6300

6 GB RAM LPDDR4, 128 GB pamięci na dane, obsługa kart pamięci do 2 TB,

ekran 6,65 cala LCD IPS, rozdzielczość HD+ (1612x720 pikseli), częstotliwość odświeżania 120 Hz,

aparat główny 64 Mpix, makro 2 Mpix, noktowizja 24 Mpix, kamera do selfie 16 Mpix,

latarka 120 lumenów, podczerwień,

bateria 6050 mAh, ładowanie z mocą 18 W,

5G, NFC, minijack 3,5 mm,

normy IP69, MIL-STD-810H,

173,78 x 82 x 13,65 mm, waga 307 g

HAMMER IRON 6 5G zaskakuje od razu po wyjęciu z pudełka - bok i tył urządzenia pokryte są gumą, która ma za zadanie chronić je przed wszelkimi niebezpieczeństwami, jakie mogą pojawić się w trakcie eksploatacji smartfonu. Co ciekawe - guma z tyłu nie jest bezkształtną masą, tylko posiada różne faktury - promienie odchodzące od wyspy aparatów oraz drobne paski w prawym dolnym rogu. Wygląda to przyjemnie dla oka i nadaje urządzeniu nuty elegancji i poprawia chwyt. Nowością dla mnie jest to, że nawet złącze ładowania, tacka na kartę SIM oraz gniazdo minijack są ukryte za gumowymi zaślepkami. Ma to zwiększyć odporność HAMMERA na wodę.

Mam niedoparte wrażenie, że HAMMER IRON 6 5G jest zupełnie innym urządzeniem, niż testowane przeze mnie inne produkty marki, a tych już trochę było. Ich recenzje możecie przeczytać pod tymi linkami:

IRON 6 5G jest wzmocniony, ale w jego przypadku większy nacisk położono na design. Wspominałem o fakturach na gumowych pleckach, ale to nie wszystko. Przyciski mają różne faktury, a jeden programowalny oprócz innej faktury, ma wokół siebie obwódkę w innym kolorze. W zależności od wybranej wersji kolorystycznej dostajemy inny kolor ramki wokół ekranu, nawet bumpery mają zupełnie innych kształt niż dotychczasowe propozycje marki. Ten design jest przyjemny dla oka i na pewno pomoże przekonać do siebie tych klientów, którzy bali się surowości innych modeli marki. Jednocześnie smartfon cechuje się spełnianiem wymagań normy IP69 oraz niezwykle rygorystycznych standardów wojskowych MIL-STD-810H. Oznacza to, że niestraszne mu upadki z wysokości, zanurzenie, niskie temperatury, wysokie ciśnienie itd.

Za działanie telefonu odpowiada procesor MediaTek Dimensity 6300, który z powodzeniem jest używany również przez największych producentów telefonów. W połączeniu z szybką pamięcią RAM zapewnia dobrą wydajność w codziennych zastosowaniach. Można wręcz powiedzieć, ze wydajność jest na komfortowym poziomie. W przeglądaniu treści pomaga częstotliwość odświeżania 120 Hz, dzięki której treści są płynniejsze, a korzystanie z telefonu przyjemniejsze.

Wyświetlacz to panel IPS dobrej klasy, na którym przyjemnie ogląda się treści wideo, chłonie social media i przegląda internet. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić, to jednak przydałaby się rozdzielczość FullHD, zamiast HD+. Rozumiem intencje, które stały za wyborem takiej obsługiwanej rozdzielczości - dłuższy czas pracy przy nieznacznie gorszych parametrach, ale mam nadzieję na poprawę w tej kwestii. Poza tym trudno się do czegoś przyczepić. Smartfon daje pozytywne odczucia i sprawia, że chociaż ma wytrzymałość cegły, to działanie jest jak najbardziej zwiewne i szybkie.

HAMMER IRON 6 5G może pochwalić się imponującą pojemnością baterii, bo mówimy o ogniwie o pojemności aż 6050 mAh. Wystarczy na kilka dni regularnej pracy urządzenia i nawet do dwóch tygodni w trybie czuwania. Możecie z nim pojechać w trudny teren bez żadnej ładowarki i nie martwić się.o poziom baterii.

Jednak w telefonie HAMMER IRON 6 5G zaskakuje zupełnie inna funkcja

Dzięki niej polubiłem wychodzenie w nocy. Telefon wyposażony jest w dobrej jakości kamerę noktowizyjną, która umożliwia wyciągnięcie z mroków nocy szczegółów. Wieczorami wychodzę z psem i nie będę ukrywał, że w swoim życiu widziałem za dużo horrorów, więc czasem wyobraźnia płata mi figle. Każdy podejrzany szmer sprawia, że zaczynam się nerwowo rozglądać. Oczywiście szanse na spotkanie w Lublinie potwora z koszmarów są niskie, ale nigdy niezerowe, więc dobrze jest mieć pod ręką taki telefon jak HAMMER IRON 6 5G. Wystarczy odpalić aplikację aparatu, wybrać tryb Noc i można zacząć eksplorować mrok. Niczego się nie bałem, a nawet zaczęło mi się to podobać. Tak prezentują się przykładowe ujęcia z kamery noktowizyjnej:

W nocy pomoże jeszcze mocna latarka 120 lumenów, którą możemy przypisać do klawisza funkcyjnego, który znajduje się na boku urządzenia. Skoro już jesteśmy przy gadżetach, to HAMMER IRON 6 5G ma ich sporo na pokładzie. Może służyć jako zdalny pilot do telewizora i innych urządzeń, np. klimatyzacji. Ponadto w aplikacji HAMMER Toolbox znajduje się kilka przydatnych funkcji, takich jak kompas, poziomica, barometr, miernik hałasu, miernik odległości itd.

HAMMER IRON 6 5G ma również klasyczne aparaty

Ich jakość jest jak najbardziej wystarczająca do dokumentowania codziennych czynności, kolory są dosyć wiernie odwzorowane i zważywszy na to, że to nigdy nie miał być smartfon fotograficzny - jest lepiej niż można się spodziewać. Tak prezentują się przykładowe ujęcia:

Czy warto wybrać HAMMER IRON 6 5G?

Dla samej noktowizji warto, ale oprócz niej są inne czynniki, które przemawiają za tym urządzeniem. Mamy tutaj pancerną konstrukcję, ale dzięki gumowanym pleckom nie rzuca się to tak w oczy. Dodajmy do tego dobrą jakość zdjęć, wydajność w codziennych zastosowaniach, pancerność konstrukcji, a przede wszystkim baterię, która wystarcza na kilka dni pracy. Razem otrzymujemy smartfon do zadań specjalnych, który niczego się nie boi. Jeżeli szukasz takiego urządzenia, to HAMMER IRON 6 5G spełni twoje wymagania w zupełności.

Paweł Grabowski 12.09.2025 07:11

