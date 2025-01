Poczułem się jak komandos. Hammer Watch 2 Military Edition

I ten certyfikat to nie przelewki. Od jakiegoś czasu po zajęciach na siłowni idę na 15 minut do sauny, żeby jeszcze bardziej podkręcić swój organizm i poprawić odporność. Do tej pory musiałem zdejmować swój prywatny smartwatch, bo po kilku minutach w saunie wysyłał mi ostrzeżenie, że jest przegrzany, a następnie wyłączał się. Bardzo mnie to smuciło, bo nie lubię siedzieć bez smartwatcha, a przez to, że do tej sauny wchodzi tłum ludzi, to nie da się kontrolować czasu w sensowny sposób.