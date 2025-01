Kochasz militaria? To pokochasz Hammer Blade V 5G Military Edition

Podobno mężczyźni nie dorastają, tylko robią się coraz starsi. Coś w tym jest, bo gdy otworzyłem pudełko z testowym telefonem, to poczułem się, jakbym otwierał skrzynię skarbów. Smartfon prezentuje się wyśmienicie, solidność konstrukcji rzuca się w oczy, ale pierwsze co mnie zdziwiło, to dziwna lekkość urządzenia. Po chwili zrozumiałem, z czego to wynika - Hammer Blade V 5G Military Edition to uśmiech do dawnych czasów, w których można było samodzielnie wymienić akumulator w telefonie. Należy zdjąć tylną pokrywę i umieścić go we właściwym miejscu. Pod pokrywą znajduje się również dwa sloty na kartę SIM oraz slot na kartę microSD. Nie dość, że daje to pozytywny vibe, to ponadto zwiększa żywotność telefonu na długie lata. Akumulatory i ich spadająca sprawność to najsłabszy punkt obecnych smartfonów, a rozwiązanie Hammera ma same plusy. Wymiana jest prosta, a do tego tania, bo w oficjalnym sklepie nowa bateria to koszt 77 zł. Nie pytajcie mnie ile zapłaciłem za wymianę akumulatora w iPhonie, bo chce mi się płakać na samo wspomnienie.