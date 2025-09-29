Porysowane iPhone'y w sklepach. Apple: najlepsza będzie woda z solą

Ładowanie...

Nowe iPhone’y 17 Pro i Pro Max od kilku dni są głównymi bohaterami afery scratchgate (scratch - zadrapanie, rysa). Afera pojawiła się po tym jak pierwsi klienci, którzy zakupili modele iPhone 17 Pro i Pro Max zauważyli, że tył ich urządzenia nadmiernie się rysuje. Problem jest szczególnie widoczny w pomarańczowych i granatowych wariantach telefonów.



Scratchgate nie ominęło także oficjalnych sklepów Apple'a, gdzie egzemplarze demonstracyjne iPhone'ów szybko nabierały widocznych śladów użytkowania. W sieci zaroiło się od zdjęć i nagrań, a wśród pierwszych recenzentów pojawiły się porównania do poprzednich modeli z tytanową ramką, które były znacznie bardziej odporne na zarysowania.

Scratchgate uderza w salony Apple. Gigant każe sprzedawcom szorować iPhone’y wodą z solą

Apple w ostatnich dniach oficjalnie zareagował na sytuację. Firma ustaliła, że część śladów widocznych na iPhone’ach w salonach sprzedaży nie wynika z wad konstrukcyjnych, lecz z zużycia samych akcesoriów ekspozycyjnych. Dlatego, jak przekazuje Bloomberg, pracownikom sklepów wydano specjalne instrukcje tego jak mają obchodzić się z iPhone'ami 17 Pro.

Apple stwierdził, że urządzenia [iPhone 17 Pro i Pro Max] nie mają problemów z zarysowaniami, a ekspozytory z ładowarkami ładowarki MagSafe w jego sklepach pozostawiają jedynie osad na szklanej powierzchni telefonu. W ciągu ostatnich kilku dni przedstawiciele firmy Apple skontaktowali się z pracownikami sklepów detalicznych, informując ich, że muszą częściej czyścić tylną część urządzeń demonstracyjnych, mieszając roztwór wody z solą z normalnym roztworem [używanym do czyszczenia urządzeń].

Koncern z Cupertino miał też polecić wymianę zużytych akcesoriów i zabezpieczenie stojaków silikonowymi pierścieniami, aby zminimalizować ryzyko kolejnych uszkodzeń.

Apple poprzez nowe instrukcje dla pracowników sklepów rozwiązuje problem jedynie połowicznie. Przede wszystkim firma nie ustosunkowała się do faktu, że scratchgate dotyczy nie tylko tyłu obudowy pod aparatem, ale także samej wyspy aparatów. Wyspy, która ze względu na zmiany konstrukcyjne jest wyjątkowo podatna na rysy i wyszczerbienia. A tego roztworem soli już nie naprawimy.

Ponadto zalecenia Apple'a zostały skierowane wyłącznie do pracowników własnych sklepów, i póki co na próżno szukać ich w dokumentacji i treściach adresowanych do klientów, którzy prawdopodobnie chcieliby, by ich telefon wart 5 tys. zł wyglądał jak najdłużej jak nowy.

Bo jak się okazuje, roztwór soli rzeczywiście przynosi pożądany efekt

Temat rozwinął także Chance Miller z 9to5Mac, który posiada iPhone 17 Pro i podczas konfiguracji telefonu w sklepie zauważył na nim ślady podobne do tych będących przedmiotem afery "scratchgate". Dziennikarz przygotował roztwór wody z solą morską w przybliżonej proporcji i przetarł nim tył iPhone'a 17 Pro. Efekt okazał się zaskakująco dobry - metoda była skuteczniejsza niż zwykła woda czy alkohol izopropylowy.

1 / 2 iPhone 17 Pro przed zastosowaniem roztworu soli Efekty zastosowania roztworu soli na iPhone 17 Pro (9to5mac)

Choć Apple twierdzi, że sytuacja nie jest porównywalna do wcześniejszych "afer" pokroju bendgate czy antennagate, trudno odmówić, że iPhone 17 Pro i Pro Max należą do najbardziej podatnych na wizualne defekty urządzeń w tegorocznej serii - i prawdopodobnie także wśród kilku poprzednich generacji. Na razie jednak Apple liczy, że drobne działania w sklepach oraz zalecane sposoby konserwacji wystarczą, by ukryć rysy niewygodne dla wizerunku marki. Przynajmniej póki iPhone pozostaje na ekspozytorze, a nie w rękach klientów.

