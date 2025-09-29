Tani Samsung zaskakuje aktualizacją. Zawstydził droższe modele

Ładowanie...

Pierwsze aktualizacje do One UI 8 zostały wydane już półtora tygodnia temu dla serii Samsung Galaxy S25. W ubiegłym tygodniu aktualizacja trafiła na zeszłoroczne modele z serii S24, a teraz jest udostępniana dla serii Galaxy A36. Co trzeba zrobić?

Samsung aktualizuje masę kolejnych smartfonów do One UI 8 z Androidem 16

Samsung rozpoczyna dystrybucję stabilnej wersji nakładki systemowej One UI 8 bazującej na systemie operacyjnym Android 16 w Europie dla kolejnych modeli. Aktualizacja nosi oznaczenie A366BXXU4BYI7 i waży nieco ponad 2,3 GB. Dotyczy głównie Galaxy A36 - smartfona ze średniej półki cenowej wydanego wcześniej tym roku. Obecnie można go kupić za około 1000–1100 zł, w zależności od sklepu.

Nowa wersja systemu przynosi najnowsze poprawki bezpieczeństwa oraz wszystkie nowości z One UI 8 – czyli lekkie zmiany względem poprzedniego One UI 7. Aktualizacja skupia się głównie na optymalizacji i drobnych ulepszeniach, więc po jej pobraniu interfejs nie zmieni się radykalnie i nie pojawią się nowe, duże funkcje. Szczegółową listę zmian można znaleźć w tym osobnym artykule poświęconym One UI 8.

Aby pobrać nową wersję oprogramowania, należy zajrzeć do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania i wybrać zakładkę "Pobierz i zainstaluj". Następnie smartfon pobierze wymaganą paczkę plików oraz ją zainstaluje. Oczywiście na końcu będzie potrzebny restart smartfona.

Jeśli jeszcze nie widzicie aktualizacji, sprawdzajcie status co jakiś czas. Samsung wprowadza One UI 8 na Galaxy A36 w Europie jako jedną z pierwszych uaktualnień nowszych modeli, ale to nie oznacza, że wszystkie urządzenia pochodzące ze sklepów z elektroniką i od operatorów komórkowych dostaną uaktualnienie tego samego dnia. Może być tak, że paczka do pobrania pojawi się dopiero za jakiś czas.

To niesamowite, że smartfon za 1000 zł otrzymuje aktualizację jako jeden z pierwszych

Warto podkreślić, że Samsung Galaxy A36 jest ogólnie jednym z pierwszych smartfonów z aktualizacją do One UI 8 i Androidem 16. Aktualizację jak na razie otrzymały głównie sztandarowe serie Galaxy S25, S24 oraz Z Fold 6 i Z Flip 6. Starsze modele, jak Galaxy S23 (S23 FE) oraz A55, na razie otrzymują aktualizację w Korei Południowej, a w Europie i Polsce pojawi się dopiero za kilka dni.

Komentujący pod postem informatora Tarun Vats zauważyli również, że Galaxy A36 otrzymał aktualizację wcześniej niż A56. Może jednak być tak, że trochę bardziej zaawansowany tegoroczny model niebawem otrzyma One UI 8 i Androida 16. Warto sprawdzać ustawienia swoich smartfonów Samsunga.

Albert Żurek 29.09.2025 13:25

