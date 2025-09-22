Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami

Ładowanie...

Wydawałoby się, że w temacie wyświetlaczy w telefonach wymyślono już absolutnie wszystko, a dalsze postępy, to nieistotna bitwa na cyferki w rodzaju 100 nitów jasności więcej, czy kilka pikseli więcej. Nic bardziej mylnego, bo nowe technologie umożliwiają tworzenie coraz doskonalszych ekranów, a że patrzycie na nie z niewielkiej odległości, to im lepsza jakość, tym lepsze doznania wizualne. Nadchodzący Samsung Galaxy S26 Ultra ma sprawić, że zatracisz się w ekranie, a dodatkowo dostaniesz gratis funkcję, za którą do tej pory musiałeś płacić osobno.

Samsung Glaxy S26 Ultra będzie miał nowy wyświetlacz

W najnowszej odmianie topowego smartfonu zostanie użyty najbardziej zaawansowany wyświetlacz OLED na rynku, który może pochwalić się znacznie wyższą jasnością i dłuższą żywotnością niż wyświetlaczy użyty w obecnym Samsungu Galaxy S25 Ultra. To pierwsza poważna zmiana ekranu od czasu Galaxy S24, ale branżowi informatorzy twierdzą, że tylko topowa odmiana Ultra będzie korzystać z tej technologii, natomiast Samsung Galaxy S26 i S26 Edge będą miały dotychczasowe wyświetlacze.

Kolejną nowością ma być użycie technologii COE, czyli do tej pory zastrzeżonej dla Galaxy Z Fold. To technologia antyrefleksyjna, ale nie wymagająca dodatkowej powłoki na ekranie i w której nie ma potrzeby stosowania polaryzacji. Dzięki niej panel jest cienki i ma wysoką jasność.

Wisienką na torcie ma być funkcja ochrony prywatności wspierana przez sztuczną inteligencję. To rozwiązanie, które możecie spotkać w telefonach chińskich firm. U Samsunga nazywa się Magic Pixel i sprawia, że nikt z boku nie jest w stanie zajrzeć wam do telefonu. Do tej pory musieliście kupować specjalne szkła prywatyzujące, teraz będziecie mieć podobną technologię wbudowaną w telefon. Tak działa to w praktyce:

Nadchodzący rok zapowiada się gorąco. Pikanterii nowemu wyświetlaczowi dodaje fakt, że jest wprowadzany szybko, żeby zdążyć przed użyciem tych samych technologii przez Apple'a. Pojedynek gigantów przyniesie pozytywne zmiany.

Paweł Grabowski 22.09.2025 16:06

