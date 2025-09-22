#B69AFF
Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami

Wyświetlane treści też będą lepszej jakości, bo Samsung planuje wprowadzić zupełnie nowy wyświetlacz w nadchodzącym Galaxy S26 Ultra. Pokochasz go.

Paweł Grabowski
SAmsung Galxay Z Fold 7
Wydawałoby się, że w temacie wyświetlaczy w telefonach wymyślono już absolutnie wszystko, a dalsze postępy, to nieistotna bitwa na cyferki w rodzaju 100 nitów jasności więcej, czy kilka pikseli więcej. Nic bardziej mylnego, bo nowe technologie umożliwiają tworzenie coraz doskonalszych ekranów, a że patrzycie na nie z niewielkiej odległości, to im lepsza jakość, tym lepsze doznania wizualne. Nadchodzący Samsung Galaxy S26 Ultra ma sprawić, że zatracisz się w ekranie, a dodatkowo dostaniesz gratis funkcję, za którą do tej pory musiałeś płacić osobno.

Samsung Glaxy S26 Ultra będzie miał nowy wyświetlacz

W najnowszej odmianie topowego smartfonu zostanie użyty najbardziej zaawansowany wyświetlacz OLED na rynku, który może pochwalić się znacznie wyższą jasnością i dłuższą żywotnością niż wyświetlaczy użyty w obecnym Samsungu Galaxy S25 Ultra. To pierwsza poważna zmiana ekranu od czasu Galaxy S24, ale branżowi informatorzy twierdzą, że tylko topowa odmiana Ultra będzie korzystać z tej technologii, natomiast Samsung Galaxy S26 i S26 Edge będą miały dotychczasowe wyświetlacze.

Kolejną nowością ma być użycie technologii COE, czyli do tej pory zastrzeżonej dla Galaxy Z Fold. To technologia antyrefleksyjna, ale nie wymagająca dodatkowej powłoki na ekranie i w której nie ma potrzeby stosowania polaryzacji. Dzięki niej panel jest cienki i ma wysoką jasność.

Wisienką na torcie ma być funkcja ochrony prywatności wspierana przez sztuczną inteligencję. To rozwiązanie, które możecie spotkać w telefonach chińskich firm. U Samsunga nazywa się Magic Pixel i sprawia, że nikt z boku nie jest w stanie zajrzeć wam do telefonu. Do tej pory musieliście kupować specjalne szkła prywatyzujące, teraz będziecie mieć podobną technologię wbudowaną w telefon. Tak działa to w praktyce:

Nadchodzący rok zapowiada się gorąco. Pikanterii nowemu wyświetlaczowi dodaje fakt, że jest wprowadzany szybko, żeby zdążyć przed użyciem tych samych technologii przez Apple'a. Pojedynek gigantów przyniesie pozytywne zmiany.

22.09.2025 16:06
Tagi: SamsungSmartfony
