Samsung pokazał nowy tani telefon. Będzie hitem u operatorów

Samsung Galaxy A17 4G debiutuje w Polsce w cenie 849 zł, kusząc ekranem AMOLED i 6-letnim wsparciem. Czy ten tani smartfon to na pewno opłacalny wybór, gdy tuż obok na półce leży jego wersja z 5G.

Oliwier Nytko
Samsung pokazał nowy, tani telefon. Będzie hitem u operatorów
Linia smartfonów Samsung Galaxy to przemyślany ekosystem, który zaspokaja potrzeby niemal każdego użytkownika. Na szczycie znajdują się sztandarowe modele z serii S oraz składane smartfony z serii Z.

Rzeczywistość polskiego rynku wygląda jednak inaczej. Choć wielu z nas z podziwem spogląda na sztandarowe smartfony, przy podejmowaniu decyzji zakupowych kluczową rolę odgrywa cena. Dla większości klientów budżet na nowy telefon zamyka się w kwocie do 2000 zł, a często jest to bliżej 1000-1500 zł. I tu właśnie do gry wchodzi seria A i jej najnowszy model.

Oto Samsung Galaxy A17 4G

Idealnym przykładem tej strategii jest najnowszy Samsung Galaxy A17 4G, który właśnie trafił do polskich sklepów. To nieco odchudzona i tańsza alternatywa dla zaprezentowanego chwilę wcześniej modelu z łącznością 5G, skierowana do osób, dla których priorytetem jest niska cena i sprawdzone rozwiązania, a nie dostęp do sieci najnowszej generacji.

Wygląd i ekran znane z droższego modelu

Pod względem wizualnym Galaxy A17 4G jest niemal identyczny z jego droższym odpowiednikiem. Otrzymujemy ten sam, nowoczesny design, który charakteryzuje całą serię. Urządzenie jest minimalnie lżejsze (190 g w porównaniu do 192 g), co jest praktycznie nieodczuwalne.

Front zdobi duży, 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 × 2340 pikseli) i odświeżaniu 90 Hz chroniony przez podstawowe szkło Gorilla Glass Victus.

W miejsce Exynosa 1330 trafił MediaTek Helio G99. To ośmiordzeniowy procesor wykonany w nowoczesnym procesie technologicznym 6 nm, dzięki czemu jest energooszczędny i zapewnia dobrą kulturę pracy.

Zestaw aparatów jest typowy dla tej klasy urządzeń. Główną rolę odgrywa tu 50-megapikselowy aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu, który powinien zapewnić przyzwoitej jakości zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych. Uzupełniają go 5-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny oraz 2-megapikselowe oczko do zdjęć makro, które należy traktować raczej jako dodatek. Z przodu znajdziemy natomiast 13-megapikselowy aparat do selfie.

Długie wsparcie i niska cena

Jednym z najmocniejszych punktów specyfikacji jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie o mocy 25 W. Muszę też wspomnieć o certyfikacie odporności IP54, który chroni telefon przed kurzem i zachlapaniami. Do tego mamy slot na karty pamięci microSD.

Prawdziwym asem w rękawie Samsunga jest jednak wsparcie oprogramowania. Producent deklaruje aż 6 lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz poprawek bezpieczeństwa. Oznacza to, że telefon, który debiutuje z systemem Android 15 i nakładką One UI 7, będzie otrzymywał nowe wersje oprogramowania aż do 2031 r. W segmencie tanich urządzeń jest to absolutnie bezkonkurencyjna oferta.

Samsung Galaxy A17 4G w podstawowej wersji z 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane został wyceniony w Polsce na 849 zł. Choć to rozsądna kwota za smartfon z dobrym ekranem i długim wsparciem, warto zastanowić się nad sensem tego zakupu. Wystarczy dołożyć niewielką kwotę (ok. 200 zł), aby stać się posiadaczem modelu z 5G, który jest znacznie bardziej przyszłościowym wyborem.

Sprawdź nowe Samsungi:

19.09.2025 07:23
Tagi: AndroidGoogleSamsungSmartfony
