#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nie zgadniecie, co Apple wsadził do swojego powerbanku. Przecieram oczy

Nowy iPhone Air zachwyca smukłością, ale rozczarowuje baterią. Apple ma na to "rozwiązanie" – dedykowany powerbank, który, jak się okazuje, skrywa ten sam komponent co sam telefon, a i tak nie naładuje go do pełna.

Oliwier Nytko
Nie zgadniecie, co Apple wsadził do swojego powerbanku. Przecieram oczy
REKLAMA

iPhone Air to kompletnie nowy model w ofercie Apple'a, który pozycjonowany jest jako urządzenie stawiające wygląd i komfort ponad maksymalną wydajność. Nie należy on do serii oznaczonej numerem, jak iPhone 17 czy 17 Pro, lecz stanowi osobną propozycję dla klientów, dla których priorytetem jest estetyka. 

Jego koncepcja opiera się na świadomych kompromisach: ma tylko jeden obiektyw aparatu, nieco słabszy procesor A19 Pro z mniejszą liczbą rdzeni graficznych, mniejszy akumulator, nie posiada głośników stereo ani fizycznego gniazda na kartę SIM, opierając się wyłącznie na technologii eSIM.

REKLAMA

Cechą wyróżniającą iPhone'a Air jest jego smukłość, wynosząca zaledwie 5,6 mm (nie licząc wzniesienia na aparat), co czyni go jednym z najsmuklejszych telefonów na rynku i, według pierwszych relacji, wyjątkowo wygodnym w trzymaniu. 

Ta smukła konstrukcja została osiągnięta kosztem pojemności baterii i bardziej rozbudowanych podzespołów, co definiuje ten model jako telefon dla użytkowników o mniejszych wymaganiach technicznych, ceniących przede wszystkim design.

Problem i "rozwiązanie" w cenie 499 zł

Największym wyzwaniem w konstrukcji iPhone'a Air okazał się akumulator o pojemności zaledwie 3149 mAh. Aby zaradzić potencjalnie krótkiemu czasowi pracy, Apple wprowadził dedykowany Akumulator MagSafe, wyceniony w Polsce na 499 zł.

SPRAWDŹ POWERBANKA OD APPLE
Komputronik
Apple iPhone Air MagSafe Battery za 499 zł
Komputronik

Akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie dla tego modelu i według producenta wydłuża czas jego działania o około 65 proc., co ma rozwiązać problem mniejszego ogniwa dla bardziej wymagających użytkowników.

Analiza serwisu iFixit ujawniła jednak, że wewnątrz obudowy Akumulatora MagSafe znajduje się ogniwo o identycznym kształcie i pojemności (3149 mAh), co bateria zamontowana w samym iPhonie Air.

Rozbieżność między pojemnością akumulatora a oferowanym przez niego doładowaniem na poziomie 65 proc. (zamiast 100 proc.) wynika z natury ładowania bezprzewodowego. Proces ten jest mało efektywny, a straty energii mogą sięgać nawet 35 proc.

Ekonomia według Apple

Co ciekawe, choć wewnętrzna bateria jest taka sama, sam powerbank jest znacznie grubszy od telefonu (7,64 mm kontra 5,6 mm) z powodu zastosowania plastikowej obudowy zamiast tytanowych ram telefonu.

Decyzja o użyciu tego samego ogniwa w smartfonie i dedykowanym mu akcesorium jest prawdopodobnie podyktowana względami ekonomicznymi. Ujednolicenie komponentów pozwala Apple zamawiać większe partie u dostawców, co przekłada się na niższe koszty produkcji i uproszczenie łańcucha dostaw.

Tak właśnie wygląda cięcie kosztów według Apple. Producent oszczędza na logistyce, unifikując komponenty, a jednocześnie tworzy problem (krótki czas pracy), by następnie sprzedać jego rozwiązanie. Ta strategia kończy się dla klienta wydatkiem 499 zł na akcesorium, które przez straty energii nie jest w stanie nawet raz w pełni naładować telefonu, do którego zostało stworzone.

REKLAMA

Przeczytaj więcej o nowościach od Apple'a:

REKLAMA
Oliwier Nytko
19.09.2025 08:49
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
10:15
Powstaje nowa rządowa aplikacja. Wskaże najbliższy schron
Aktualizacja: 2025-09-19T10:15:14+02:00
10:03
Bezprzewodowe słuchawki z ANC dla każdego. Co potrafią dwa nowe zestawy w ofercie Huawei?
Aktualizacja: 2025-09-19T10:03:12+02:00
8:49
Nie zgadniecie, co Apple wsadził do swojego powerbanku. Przecieram oczy
Aktualizacja: 2025-09-19T08:49:57+02:00
8:24
Dreame wjeżdża z nową technologią. Aqua10 Ultra Roller roluje konkurencję
Aktualizacja: 2025-09-19T08:24:33+02:00
7:23
Samsung pokazał nowy tani telefon. Będzie hitem u operatorów
Aktualizacja: 2025-09-19T07:23:10+02:00
6:51
Gdzie schronić się w razie alarmu? Rusza wielki przegląd schronów w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-19T06:51:00+02:00
6:41
Chiński model wstrząsnął giełdą i światem nauki. Sekret DeepSeek ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-19T06:41:00+02:00
6:31
Ktoś próbuje kopiować Muska. A, to Rosja... z własnym Starlinkiem
Aktualizacja: 2025-09-19T06:31:00+02:00
6:21
Silnik mniejszy od ludzkiego włosa. Napędza go światło
Aktualizacja: 2025-09-19T06:21:00+02:00
6:11
Uwarzyli kosmiczny superalkohol. Rosjanie już ustawiają się w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-19T06:11:00+02:00
21:17
iPhone’y 17, 17 Pro i Air dostały nowe akcesoria od Apple’a. Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-18T21:17:04+02:00
20:42
Podchodzisz do lodówki, a tam reklama. Witamy w kuchni z przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-18T20:42:54+02:00
20:04
Nareszcie przeglądarka, gdzie mogę mieć wszystko po swojemu. "Pełna personalizacja"
Aktualizacja: 2025-09-18T20:04:51+02:00
19:28
Microsoft kłania się graczom. Koniec płaczu nad utraconymi save'ami
Aktualizacja: 2025-09-18T19:28:08+02:00
18:49
Szef InPostu straszy końcem platform zakupowych. Allegro mówi: spokojnie
Aktualizacja: 2025-09-18T18:49:02+02:00
18:29
500 zł za powerbanka do iPhone’a to fura pieniędzy. Sprawdziłem, czy warto tyle wydawać
Aktualizacja: 2025-09-18T18:29:07+02:00
17:44
Czy to czas sprzedawać akcje Nvidii? Niespodziewany ban z Chin
Aktualizacja: 2025-09-18T17:44:10+02:00
16:45
Microsoft rezygnuje z idei "wszystko w jednym". Teraz więcej ikonek
Aktualizacja: 2025-09-18T16:45:02+02:00
16:01
Polska broń dalekiego zasięgu: Lanca. Wreszcie zasięg, którego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-09-18T16:01:31+02:00
15:18
Czesi zaczynają walkę z PKP Intercity o portfele. I nasze plecy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:18:07+02:00
14:31
Nothing Ear (3) za 800 kontra AirPods Pro 2 za 1000 zł. Droższe - lepsze?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:31:19+02:00
13:43
mObywatel Junior już dostępny. Wielka nowość w rządowej aplikacji
Aktualizacja: 2025-09-18T13:43:25+02:00
13:16
Jakie akcesoria kupić do konsoli lub peceta? Widzieliśmy nowe cacka od Turtle Beach
Aktualizacja: 2025-09-18T13:16:08+02:00
12:48
Polacy mówią, dlaczego chcą dobrego systemu kaucyjnego. Nie chodzi o kasę
Aktualizacja: 2025-09-18T12:48:50+02:00
12:12
Co ma Maclaren wspólnego ze słuchawkami? Otóż Bowers & Wilkins dostarczają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-18T12:12:52+02:00
11:01
Przełomowa decyzja w sprawie budowy schronów. Dotyczy milionów Polaków
Aktualizacja: 2025-09-18T11:01:23+02:00
10:12
Okręty podwodne dla Polski: jest ważna zapowiedź rządu
Aktualizacja: 2025-09-18T10:12:53+02:00
9:01
Aktualizacja One UI 8 już w Polsce. Pędź do ustawień swojego Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-18T09:01:00+02:00
8:00
Pojedziesz Pendolino do Zakopanego za grosze. Wjechała potężna promocja na start
Aktualizacja: 2025-09-18T08:00:04+02:00
7:00
Zrobili normalne okulary z ekranem. Wreszcie pozbędziesz się telefonu
Aktualizacja: 2025-09-18T07:00:36+02:00
6:20
Poduszki powietrzne dla samolotów. Ten projekt jest wspaniały (i szalony)
Aktualizacja: 2025-09-18T06:20:00+02:00
6:13
Odkryli gdzie ucieka energia trzęsień ziemi. Przełomowe badanie
Aktualizacja: 2025-09-18T06:13:00+02:00
6:11
Znaleźli szybszy sposób na mnożenie. Trzeba było czekać 50 lat
Aktualizacja: 2025-09-18T06:11:00+02:00
6:07
Mieszkańcy polskiego miasta mają dość. Tak chcą uciszyć ryk nielegalnych wydechów
Aktualizacja: 2025-09-18T06:07:00+02:00
6:00
Nowe zdjęcie słynnej czarnej dziury. Ale potwór
Aktualizacja: 2025-09-18T06:00:00+02:00
21:08
Niepokojące sygnały z głębi naszej planety. Coś się dzieje z jądrem Ziemi
Aktualizacja: 2025-09-17T21:08:35+02:00
19:42
Ważna premiera na rynku telefonów. Będziesz mieć większy wybór
Aktualizacja: 2025-09-17T19:42:42+02:00
18:54
Ciemna materia złapana na gorącym uczynku. Myśleli, że to błąd danych
Aktualizacja: 2025-09-17T18:54:19+02:00
18:14
Garmin Bounce 2 to nowy zegarek dla dzieci. Nie musisz kupować telefonu, by być w kontakcie
Aktualizacja: 2025-09-17T18:14:37+02:00
17:38
Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon
Aktualizacja: 2025-09-17T17:38:16+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA