iPhone 17 już wygrał. Ludzie rzucili się na najdroższy model, biedy nie ma

Po tygodniu od premiery iPhone'a 17 znamy już pierwsze dane sprzedażowe i okazuje się, że Tim Cook to człowiek, który potrafi wyczuć nastroje konsumentów jak nikt inny. Dlatego zastanawiam się, czy naprawdę widzimy cały obrazek?

Paweł Grabowski
iPhone 17 został już oficjalny zaprezentowany światu, absolutnie każdy wyraził już swoją opinię ma jego temat, a ja aktualnie biję się z myślami czy zamówić wersję Pro już teraz czy grać na czas, licząc na grudniowe promocje. Czekam również na pierwsze testy w naszej redakcji, żeby mieć pewność, że wszystko jest amazing, tak jak obiecuje Apple.

Wiem jednak, że klienci na całym świecie ruszyli tłumnie do składania zamówień. Znany analityk Ming-Chi Kuo właśnie podzielił się informacjami jak wyglądają pierwsze liczby i co tu dużo mówić. Zrobili to.

iPhone 17 - sprzedaż ruszyła. Klienci szastają dolarami

Uwielbiam to brutalne zderzenie z rzeczywistością niektórych internetowych ekspertów. Czytałem, że iPhone 17 nie sprzeda się, że będzie porażką, bo ile można robić to samo i sprzedawać te same podzespoły. Najwidoczniej można długo, bo według analityka nowy iPhone 17 sprzedaje się jak świeże bułeczki.

Zgodnie z danymi popyt na iPhone 17 był większy niż na poprzednika. Apple w tym roku postanowiło zwiększyć o 25 proc. produkcję modeli 17 Pro i 17 Pro Max i okazało się to dobrym ruchem, bo i tak czas wysyłki wydłużył się o tydzień, co oznacza, że klienci wręcz rzucili się na te dwa modele. Tak się sprawdza sprzedaż tych telefonów - Apple przy zamawianiu podaje ile się czeka, im dłużej, tym bardziej model jest rozchwytywany. W tym roku jest to iPhone 17 Pro Max, który zaliczył około 60 proc. wzrost zamówień w stosunku do poprzednika. Apple świętuje, akcjonariusze się cieszą, Tim Cook triumfuje, ale jest jedna rzecz, która może wszystko popsuć.

iphone 17
iPhonie 17 Pro

Według Kao iPhone Air jest dostępny praktycznie od ręki, co może oznaczać dwie rzeczy - albo nikt go nie chce kupić i okazał się porażką albo wręcz przeciwnie - jest hitem. Według analityka Apple zabezpieczył dostawy tego produktu, a jego nakład jest trzy razy większy niż iPhone'a 16 Plus rok temu. Na wyniki Air musimy więc poczekać, ale czuję w kościach, że tym razem Apple zrobił hit i dobrze się do niego przygotował.

Paweł Grabowski
15.09.2025 20:46
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
