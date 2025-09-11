REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone 17 Pro jest szybszy od MacBooka z układem M2. To absurd

Wygląda na to, że tegoroczny iPhone 17 Pro (Max) jest naprawdę szybki. Porównano go z MacBookiem z 2022 r. i wyniki są niesamowite. 

Albert Żurek
iPhone lepszy niż macbook
REKLAMA

Dzisiejsze smartfony z najwyższej półki cenowej (a nawet te ze średniego segmentu) są naprawdę szybkie. W większości przypadków nie ma możliwości, aby zacinały się czy spowalniały w codziennym użytkowaniu. Doszliśmy do momentu, że smartfony bywają szybsze niż... laptopy.

REKLAMA

iPhone 17 Pro (Max) kipi amazingiem. Na papierze jest szybszy od MacBooka

Nowe iPhone’y 17 Pro (Max) napędza procesor A19 Pro. To jednostka z 6 rdzeniami CPU i GPU (16 NPU), wyposażona w nowy system chłodzenia komorą parową. Apple uważa, że czip ma być 40 proc. wydajniejszy od układu A18 Pro z iPhone’ów 16 Pro (Max). Oczywiście to tylko porównanie syntetyczne. A jak nowy model radzi sobie w praktyce?

W sieci możemy znaleźć pierwsze testy z programu Geekbench, z których dowiadujemy się, że procesor nowego układu od Apple osiąga ok. 4000 punktów w konfiguracji jednordzeniowej i 10000 punktów w testach wykorzystujących wiele rdzeni. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę testy układu graficznego, jest to już ponad 45500 punktów.

To tylko cyferki, które bez bezpośredniego porównania niczego nam nie mówią. Dlatego porównano je z wcześniejszym smartfonem oraz innymi sprzętami Apple’a:

  • iPhone 16 Pro - ok. 3500 pkt pojedynczego rdzenia CPU, ok. 8500 wielu rdzeni, 32500 pkt w teście GPU;
  • MacBook Air (2022) z procesorem M2 - ok. 2500 pkt pojedynczego rdzenia CPU, ok. 9600 wielu rdzeni, 42000 pkt w teście GPU.

Nowy iPhone 17 Pro jest nie tylko szybszy od swojego bezpośredniego poprzednika, ale też od laptopa - MacBooka Air wyposażonego w czip M2. W teście Geekbench przewyższa model z 2022 r. pod kątem mocy obliczeniowej procesora, ale też i układu graficznego. Apple jest znane z tego, że implementuje naprawdę wydajne GPU do swoich telefonów: taki krok umożliwił przecież uruchomienie gier z konsoli na iPhone 15 Pro i 16 Pro.

Wcześniejsze czipy jednak były pozbawione bardziej zaawansowanego systemu chłodzenia, co sprawiało, że rozgrywka bywała utrudniona przez temperatury. A19 Pro zastosowany w iPhone 17 Pro (Max) powinien lepiej radzić sobie z dłuższym obciążeniem niż poprzednicy. Dzięki temu jest szansa, że nowy model zaoferuje lepszą wydajność niż starsze MacBooki Air (obecnie najnowsze są propozycje z czipami M4).

Większość osób i tak nie skorzysta z tej wydajności. Mimo że jest niesamowita

W sieci pojawiły się nieoficjalne wyniki testów procesora nadchodzącego Samsunga Galaxy S26 Ultra, czyli Snapdragona 8 Elite 2. Jednostka pod względem mocy CPU ma być jeszcze potężniejsza: mówi się, że najwydajniejszy procesor dla smartfonów z Androidem 2026 r. ma zapewniać ok. 4 tys. pkt jednego rdzenia i 12 tys. pkt w konfiguracji wielordzeniowej w teście Geekbench 6.

Doszliśmy do momentu, gdy smartfony są szybsze od nieco starszych generacji laptopów. Mimo, że większość z nas korzysta ze smartfona do prostych czynności: komunikacji, dzwonienia, komunikatorów internetowych, aplikacji zakupowych, bankowych, czy mediów społecznościowych. To proste programy, które nie wymagają od smartfona wysokiej mocy obliczeniowej i zadziałają na każdym, nawet wolniejszym smartfonie.

W moim odczuciu te wszystkie punkty nie mają większego znaczenia w kontekście wydajności tu i teraz. Najważniejsza jest kwestia długowieczności. Sztandarowe czipy sprawiają, że nawet za kilka lat, wraz z nowymi aktualizacjami, smartfony będą działać jak nowe (albo prawie nowe). A przynajmniej tak to wygląda w przypadku iPhone’ów. 

REKLAMA

Więcej o nowych iPhone'ach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
11.09.2025 19:18
Tagi: AppleiPhoneMacSmartfony
Najnowsze
18:57
Apple zabił mi ulubionego iPhone’a i zmusza do płacenia więcej
Aktualizacja: 2025-09-11T18:57:42+02:00
18:42
Drzewom coś się wyraźnie nie zgadza. Pomieszał im się kalendarz
Aktualizacja: 2025-09-11T18:42:34+02:00
18:02
Dron USA ostrzelał UFO. Senator ujawnia wideo z awarią rakiety
Aktualizacja: 2025-09-11T18:02:04+02:00
17:41
Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Aktualizacja: 2025-09-11T17:41:37+02:00
17:21
Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto
Aktualizacja: 2025-09-11T17:21:52+02:00
16:27
AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje
Aktualizacja: 2025-09-11T16:27:06+02:00
16:07
Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo
Aktualizacja: 2025-09-11T16:07:54+02:00
15:57
RegioJet pokazał cennik i udowodnił Polakom: może być taniej niż u PKP
Aktualizacja: 2025-09-11T15:57:47+02:00
15:41
Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:41:33+02:00
15:16
Ekonomia dronowa. Za ile i czym możemy strącać drony - polski cennik
Aktualizacja: 2025-09-11T15:16:57+02:00
14:18
Jak wyłączyć i zrestartować iPhone'a? Poradnik
Aktualizacja: 2025-09-11T14:18:38+02:00
14:01
Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać
Aktualizacja: 2025-09-11T14:01:51+02:00
13:08
Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło
Aktualizacja: 2025-09-11T13:08:36+02:00
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
10:08
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Aktualizacja: 2025-09-11T10:08:49+02:00
9:48
W końcu mogę przesiąść się na Apple Watcha Ultra. Czekałem na tę nowość w trójce
Aktualizacja: 2025-09-11T09:48:07+02:00
9:16
PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-11T09:16:55+02:00
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA