Apple wytrącił konkurencji z rąk wszystkie argumenty. Oto nowy MacBook Air z czipem M2

MacBook Air z nową obudową (oraz MBP 13 ze starą obudową) to pierwszy laptop Apple’a z nowym układem Apple Silicon.



Nowy czip M2 stawia nie tyle na przyrost mocy, co na stosunek mocy do poboru energii. M2 zbudowany jest w 5-nanometrowej litografii, dając jednocześnie o 50 proc. wyższą przepustowość niż czip M1 (do 100 Gb/s). Niestety maksymalna ilość zunifikowanej pamięci operacyjnej nie wzrosła do 32 GB, jak w M1 Pro i Max, lecz do maksymalnie 24 GB. Maksymalna ilość miejsca na dane to zaś 2 TB.